https://ria.ru/20221225/medvedev-1841260012.html

Медведев предрек Западу смену энергетического уклада

Медведев предрек Западу смену энергетического уклада - РИА Новости, 25.12.2022

Медведев предрек Западу смену энергетического уклада

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев считает, что соперничество Запада и всего остального мира будет идти по нарастающей, в перспективе же ожидается... РИА Новости, 25.12.2022

2022-12-25T23:40

2022-12-25T23:40

2022-12-25T23:40

дмитрий медведев

россия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1c/1752115721_0:74:2918:1715_1920x0_80_0_0_38a2edf082e8a953af3a48fef50f2b52.jpg

МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев считает, что соперничество Запада и всего остального мира будет идти по нарастающей, в перспективе же ожидается постепенная смена экономического и энергетического укладов в странах "антироссийского блока" и появление новых резервных валют. "Жесточайшее соперничество Запада и всего остального мира будет идти по нарастающей. Усилятся и противоречия между недавними союзниками по антироссийскому блоку. В перспективе грядет постепенная смена экономического и энергетического укладов в этих странах. Появятся и новые резервные валюты", - написал Медведев в своей статье в "Российской газете". Он убежден в том, что России предстоит занять в новом мире свое, особое место, опираясь на новые правила партнерства и сотрудничества с дружественными государствами, и "сделать все, чтобы обеспечить свою безопасность, независимость и суверенитет в ключевых сферах, от финансов до науки".

https://ria.ru/20221225/medvedev-1841259265.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

дмитрий медведев, россия, в мире