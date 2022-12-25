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Медведев предрек Западу смену энергетического уклада - РИА Новости, 25.12.2022
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Медведев предрек Западу смену энергетического уклада
Медведев предрек Западу смену энергетического уклада - РИА Новости, 25.12.2022
Медведев предрек Западу смену энергетического уклада
Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев считает, что соперничество Запада и всего остального мира будет идти по нарастающей, в перспективе же ожидается... РИА Новости, 25.12.2022
2022-12-25T23:40
2022-12-25T23:40
дмитрий медведев
россия
в мире
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев считает, что соперничество Запада и всего остального мира будет идти по нарастающей, в перспективе же ожидается постепенная смена экономического и энергетического укладов в странах "антироссийского блока" и появление новых резервных валют. "Жесточайшее соперничество Запада и всего остального мира будет идти по нарастающей. Усилятся и противоречия между недавними союзниками по антироссийскому блоку. В перспективе грядет постепенная смена экономического и энергетического укладов в этих странах. Появятся и новые резервные валюты", - написал Медведев в своей статье в "Российской газете". Он убежден в том, что России предстоит занять в новом мире свое, особое место, опираясь на новые правила партнерства и сотрудничества с дружественными государствами, и "сделать все, чтобы обеспечить свою безопасность, независимость и суверенитет в ключевых сферах, от финансов до науки".
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дмитрий медведев, россия, в мире
Дмитрий Медведев, Россия, В мире
23:40 25.12.2022
 
Медведев предрек Западу смену энергетического уклада

Медведев предрек Западу смену энергетического уклада и появление новых резервных валют

© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в медиабанкПредседатель "Единой России", заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Председатель Единой России, заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 25.12.2022
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Председатель "Единой России", заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев считает, что соперничество Запада и всего остального мира будет идти по нарастающей, в перспективе же ожидается постепенная смена экономического и энергетического укладов в странах "антироссийского блока" и появление новых резервных валют.
"Жесточайшее соперничество Запада и всего остального мира будет идти по нарастающей. Усилятся и противоречия между недавними союзниками по антироссийскому блоку. В перспективе грядет постепенная смена экономического и энергетического укладов в этих странах. Появятся и новые резервные валюты", - написал Медведев в своей статье в "Российской газете".
Он убежден в том, что России предстоит занять в новом мире свое, особое место, опираясь на новые правила партнерства и сотрудничества с дружественными государствами, и "сделать все, чтобы обеспечить свою безопасность, независимость и суверенитет в ключевых сферах, от финансов до науки".
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 25.12.2022
Вчера, 23:31
Запад сам загнал себя в клетку, заявил Медведев
 
Дмитрий МедведевРоссияВ мире
 
 
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