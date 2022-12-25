https://ria.ru/20221225/medvedev-1841259874.html

Медведев отметил рост геополитической напряженности в мире

Медведев отметил рост геополитической напряженности в мире - РИА Новости, 25.12.2022

Медведев отметил рост геополитической напряженности в мире

Геополитическая напряженность в мире постоянно нарастает, в то время как США так и не отвыкли вести дела в своем любимом примитивно-ковбойском стиле, убежден... РИА Новости, 25.12.2022

2022-12-25T23:37

2022-12-25T23:37

2022-12-25T23:37

дмитрий медведев

сша

россия

китай

в мире

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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Геополитическая напряженность в мире постоянно нарастает, в то время как США так и не отвыкли вести дела в своем любимом примитивно-ковбойском стиле, убежден зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. "Геополитическая напряженность постоянно нарастает. США пока еще не отвыкли вести дела в своем любимом примитивно-ковбойском стиле: "если тебе не нравится, как накрыт стол - опрокинь его". Но с каждым разом они наталкиваются на все более сильное сопротивление тех, кто не желает подчиняться. Укрепляют свои позиции на мировом рынке Китай, Индия, страны Ближнего Востока. Совершенно не горят желанием подчиняться диктату США Латинская Америка и Африка", - написал Медведев в своей статье в "Российской газете". Он добавил, что у России на этих континентах есть достаточно партнеров и единомышленников, с которыми она сейчас ведёт интенсивный диалог. "В конце этого года у меня состоялось немало переговоров с руководителями ряда таких государств. И каждый мой собеседник неизменно подтверждал свое неприятие методов, которыми действуют на мировой арене Вашингтон со своими союзниками", - отметил зампред Совбеза.

https://ria.ru/20221225/medvedev-1841259265.html

сша

россия

китай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

дмитрий медведев, сша, россия, китай, в мире