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Запад сам загнал себя в клетку, заявил Медведев - РИА Новости, 25.12.2022
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Запад сам загнал себя в клетку, заявил Медведев
Запад сам загнал себя в клетку, заявил Медведев - РИА Новости, 25.12.2022
Запад сам загнал себя в клетку, заявил Медведев
Запад загнал себя в клетку, превращаясь в осажденную крепость, входы в которую наглухо закрыты стенами, он не в состоянии предложить никаких новых идей,... РИА Новости, 25.12.2022
2022-12-25T23:31
2022-12-25T23:36
дмитрий медведев
россия
в мире
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Запад загнал себя в клетку, превращаясь в осажденную крепость, входы в которую наглухо закрыты стенами, он не в состоянии предложить никаких новых идей, способных вывести человечество вперед, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Он добавил, что налицо глобальный идеологический и философский крах западного мировоззрения, его модели мироустройства, что особенно ощутимо в современных реалиях. По его словам, происходит "любопытная метаморфоза". "В прежние времена термин "железный занавес" означал блокаду неугодных стран или их объединений, которые требовалось тем или иным способом изолировать от остального глобального социума. Сейчас очевидно, что западный мир постепенно превращается в осажденную крепость, входы в которую он наглухо закрывает стенами (кстати, зачастую вполне реальными), запирает и бетонирует изнутри. Сам себя заключает в клетку - пока прочий мир спокойно живет на воле. Туда ему и дорога. Пусть поживет в резервации", - отметил зампред Совбеза.
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дмитрий медведев, россия, в мире
Дмитрий Медведев, Россия, В мире
23:31 25.12.2022 (обновлено: 23:36 25.12.2022)
 
Запад сам загнал себя в клетку, заявил Медведев

Медведев: Запад сам загнал себя в клетку, он не может предложить миру никаких новых идей

© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в медиабанкЗампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 25.12.2022
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Запад загнал себя в клетку, превращаясь в осажденную крепость, входы в которую наглухо закрыты стенами, он не в состоянии предложить никаких новых идей, способных вывести человечество вперед, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
"Мечты Запада об однополярном мире, где можно безраздельно править и диктовать свою волю, не сбылись. Более того: в современных условиях Запад вообще не в состоянии предложить миру никаких новых идей, которые способны вывести человечество вперед, решить глобальные проблемы, обеспечить коллективную безопасность", - написал Медведев в своей статье в "Российской газете".
Он добавил, что налицо глобальный идеологический и философский крах западного мировоззрения, его модели мироустройства, что особенно ощутимо в современных реалиях. По его словам, происходит "любопытная метаморфоза".
"В прежние времена термин "железный занавес" означал блокаду неугодных стран или их объединений, которые требовалось тем или иным способом изолировать от остального глобального социума. Сейчас очевидно, что западный мир постепенно превращается в осажденную крепость, входы в которую он наглухо закрывает стенами (кстати, зачастую вполне реальными), запирает и бетонирует изнутри. Сам себя заключает в клетку - пока прочий мир спокойно живет на воле. Туда ему и дорога. Пусть поживет в резервации", - отметил зампред Совбеза.
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 25.12.2022
Вчера, 23:16
Медведев обвинил Запад в разрушении принципов рыночной экономики
 
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