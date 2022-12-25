https://ria.ru/20221225/medvedev-1841259265.html

Запад сам загнал себя в клетку, заявил Медведев

Запад сам загнал себя в клетку, заявил Медведев - РИА Новости, 25.12.2022

Запад сам загнал себя в клетку, заявил Медведев

Запад загнал себя в клетку, превращаясь в осажденную крепость, входы в которую наглухо закрыты стенами, он не в состоянии предложить никаких новых идей,... РИА Новости, 25.12.2022

2022-12-25T23:31

2022-12-25T23:31

2022-12-25T23:36

дмитрий медведев

россия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/12/1832482469_0:279:2960:1944_1920x0_80_0_0_8de042bdf661aeda922f06c09622ee9e.jpg

МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Запад загнал себя в клетку, превращаясь в осажденную крепость, входы в которую наглухо закрыты стенами, он не в состоянии предложить никаких новых идей, способных вывести человечество вперед, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Он добавил, что налицо глобальный идеологический и философский крах западного мировоззрения, его модели мироустройства, что особенно ощутимо в современных реалиях. По его словам, происходит "любопытная метаморфоза". "В прежние времена термин "железный занавес" означал блокаду неугодных стран или их объединений, которые требовалось тем или иным способом изолировать от остального глобального социума. Сейчас очевидно, что западный мир постепенно превращается в осажденную крепость, входы в которую он наглухо закрывает стенами (кстати, зачастую вполне реальными), запирает и бетонирует изнутри. Сам себя заключает в клетку - пока прочий мир спокойно живет на воле. Туда ему и дорога. Пусть поживет в резервации", - отметил зампред Совбеза.

https://ria.ru/20221225/medvedev-1841258335.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

дмитрий медведев, россия, в мире