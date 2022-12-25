https://ria.ru/20221225/medvedev-1841258335.html

Медведев обвинил Запад в разрушении принципов рыночной экономики

Медведев обвинил Запад в разрушении принципов рыночной экономики - РИА Новости, 25.12.2022

Медведев обвинил Запад в разрушении принципов рыночной экономики

Запад собственными руками разрушает фундаментальные принципы рыночной экономики, что приводит к созданию "серой зоны" на мировом рынке, в то время как бизнес... РИА Новости, 25.12.2022

2022-12-25T23:16

2022-12-25T23:16

2022-12-25T23:16

дмитрий медведев

россия

сша

украина

евросоюз

экономика

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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Запад собственными руками разрушает фундаментальные принципы рыночной экономики, что приводит к созданию "серой зоны" на мировом рынке, в то время как бизнес вынужден искать обходные пути для расчетов, считает зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Он убежден в том, что государства, которые в той или иной степени подверглись незаконным санкциям или ограничениям со стороны Вашингтона и других западных стран, будут стараться все эти запреты обходить - "действуя тихо или, напротив, дерзко, невзирая на международные правила, не учитывая никаких интересов развитых стран, включая отказ им в защите их интеллектуальной собственности". "Нам еще предстоит всему этому научиться. И рамки традиционных приличий после введения незаконных, абсолютно хамских санкций в отношении нашей страны нас не должны теперь никак ограничивать в выборе способов защиты. Включая любое использование прав и имущества субъектов экономической деятельности из недружественных стран. Мы вправе делать с их активами все, что считаем приемлемым на основе нашего права", - заявил зампред Совбеза. Он указал на то, что США по-прежнему пытаются делать вид, что" весь мир - их колония", диктовать "кабальные условия", вести себя "без оглядки на право и мораль", "грабить на каждом шагу", о чем в частности свидетельствует ситуация вокруг зерновой сделки, которая "буквально озолотила крупные американские компании, скупившие на Украине сельхозугодия". При этом так и не была достигнута заявленная цель - предотвратить голод в беднейших странах, куда экспортируются из России и с Украины зерно и удобрения. "Еще хлеще приходится странам, где Соединенные Штаты стремились установить якобы либеральные и демократические порядки. Дело всегда кончается если не кровавыми переворотами, то глубоким системным кризисом и упадком во всех сферах. Ливия, Ирак, Сирия, Афганистан - самая горькая жертва американского "демократического миссионерства", - заметил Медведев. Вместе с этим, по его словам, мировая хозяйственная система "все глубже погружается в пучину неопределенности", и кризис невиданных масштабов, уровень инфляции в США и в зоне евро пробивает "дно" пессимистических прогнозов, а в странах Восточной Европы или Прибалтики инфляция превышает 20%. "Можно только посочувствовать рядовым гражданам стран ЕС. Их пламенными лозунгами про солидарность с Украиной дом не согреешь, в бензобак машины их не зальешь. Все "адские санкции", блокады и прочие рестрикции на своих плечах выносят те, кому сейчас приходится оплачивать безумные счета за коммунальные услуги или топливо. Брать на свое содержание украинских беженцев и уступать им рабочие места", - написал Медведев. Он отметил, что в относительном выигрыше, как обычно, только США, а граждане Европы понимают, что нищета и неопределенность - это надолго. "Радости по этому поводу никакой - репортажи с уличных протестов ежедневно появляются на новостных лентах Европы", - заметил зампредседателя Совбеза РФ.

https://ria.ru/20221223/potolok-1840748371.html

https://ria.ru/20221221/tekhnologiya-1840114271.html

https://ria.ru/20221210/illyuzii-1837598221.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

дмитрий медведев, россия, сша, украина, евросоюз, экономика