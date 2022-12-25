Медведев обвинил Запад в разрушении принципов рыночной экономики
Медведев: Запад сам разрушает фундаментальные принципы рыночной экономики
Дмитрий Медведев. Архивное фото
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Запад собственными руками разрушает фундаментальные принципы рыночной экономики, что приводит к созданию "серой зоны" на мировом рынке, в то время как бизнес вынужден искать обходные пути для расчетов, считает зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
"Запад собственными руками разрушает фундаментальные принципы рыночной экономики, без которых о своем развитии и партнерстве с кем-либо можно забыть. Бесконечные запреты и исключения из общепринятых правил, особенно в сфере торговли нефтепродуктами, уже привели к созданию на мировом рынке гигантской "серой зоны", где операции совершаются без оглядки на сильных мира сего. Под давлением политиков вводятся новые правила в финансовой сфере, и бизнес вновь вынужден искать обходные пути для расчетов", - написал Медведев в своей статье в "Российской газете".
Он убежден в том, что государства, которые в той или иной степени подверглись незаконным санкциям или ограничениям со стороны Вашингтона и других западных стран, будут стараться все эти запреты обходить - "действуя тихо или, напротив, дерзко, невзирая на международные правила, не учитывая никаких интересов развитых стран, включая отказ им в защите их интеллектуальной собственности".
"Нам еще предстоит всему этому научиться. И рамки традиционных приличий после введения незаконных, абсолютно хамских санкций в отношении нашей страны нас не должны теперь никак ограничивать в выборе способов защиты. Включая любое использование прав и имущества субъектов экономической деятельности из недружественных стран. Мы вправе делать с их активами все, что считаем приемлемым на основе нашего права", - заявил зампред Совбеза.
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Он указал на то, что США по-прежнему пытаются делать вид, что" весь мир - их колония", диктовать "кабальные условия", вести себя "без оглядки на право и мораль", "грабить на каждом шагу", о чем в частности свидетельствует ситуация вокруг зерновой сделки, которая "буквально озолотила крупные американские компании, скупившие на Украине сельхозугодия". При этом так и не была достигнута заявленная цель - предотвратить голод в беднейших странах, куда экспортируются из России и с Украины зерно и удобрения.
"Еще хлеще приходится странам, где Соединенные Штаты стремились установить якобы либеральные и демократические порядки. Дело всегда кончается если не кровавыми переворотами, то глубоким системным кризисом и упадком во всех сферах. Ливия, Ирак, Сирия, Афганистан - самая горькая жертва американского "демократического миссионерства", - заметил Медведев.
Вместе с этим, по его словам, мировая хозяйственная система "все глубже погружается в пучину неопределенности", и кризис невиданных масштабов, уровень инфляции в США и в зоне евро пробивает "дно" пессимистических прогнозов, а в странах Восточной Европы или Прибалтики инфляция превышает 20%.
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"Можно только посочувствовать рядовым гражданам стран ЕС. Их пламенными лозунгами про солидарность с Украиной дом не согреешь, в бензобак машины их не зальешь. Все "адские санкции", блокады и прочие рестрикции на своих плечах выносят те, кому сейчас приходится оплачивать безумные счета за коммунальные услуги или топливо. Брать на свое содержание украинских беженцев и уступать им рабочие места", - написал Медведев.
Он отметил, что в относительном выигрыше, как обычно, только США, а граждане Европы понимают, что нищета и неопределенность - это надолго.
"Радости по этому поводу никакой - репортажи с уличных протестов ежедневно появляются на новостных лентах Европы", - заметил зампредседателя Совбеза РФ.
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