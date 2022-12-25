https://ria.ru/20221225/medvedev-1841257454.html
Эпидемию русофобии надо лечить сильными средствами, заявил Медведев
Эпидемию русофобии надо лечить сильными средствами, заявил Медведев - РИА Новости, 26.12.2022
Эпидемию русофобии надо лечить сильными средствами, заявил Медведев
Эпидемию русофобии, охватившую западный мир, требуется лечить сильными средствами, растоптать Россию не получится, такое заявление сделал замглавы Совета... РИА Новости, 26.12.2022
2022-12-25T23:08
2022-12-25T23:08
2022-12-26T00:23
дмитрий медведев
россия
единая россия
политика
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Эпидемию русофобии, охватившую западный мир, требуется лечить сильными средствами, растоптать Россию не получится, такое заявление сделал замглавы Совета безопасности России, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев. Как указал Медведев, уходящий год, как и восемь лет до этого, "прошли под знаком нарастания дикой, иррациональной русофобии в западном мире". По его мнению, Запад решил "возродить главного врага", чтобы не отвечать за собственные провалы в тяжелый период пандемии и экономического спада, тем более Россия "уже сильно раздражала его своим развитием".При этом Запад, по мнению зампреда Совбеза, охватила "циничная немедицинская "амнезия"", налицо также частичная "потеря "слуха" и "зрения"". "То, что творят и творили на подконтрольных территориях нацистские выкормыши, щеголяющие в форме со свастикой на рукаве, обходят "деликатным" молчанием, заранее выдавая этим мерзавцам индульгенцию за все прошлые и, главное, будущие мучения и убийства", - написал он. Медведев заявил, что именно некоторые европейские страны, которые в какой-то момент и породили национал-социализм и фашизм, сегодня в ответе за возрождение нацистской идеологии. При этом зампред Совбеза выразил убеждение, что "растоптать" Россию и "Русский мир", добиться его раскола или подчинения чужой воле не получится. "Англосаксы" и другие государства, "присягнувшие тьме", не смогут этого добиться, подчеркнул он.
https://ria.ru/20221215/rusofobiya-1838908824.html
https://ria.ru/20221225/medvedev-1841256853.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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дмитрий медведев, россия, единая россия, политика
Дмитрий Медведев, Россия, Единая Россия, Политика
23:08 25.12.2022 (обновлено: 00:23 26.12.2022)
Эпидемию русофобии надо лечить сильными средствами, заявил Медведев
Медведев: эпидемию русофобии, которая бушует на Западе, надо лечить сильными средствами
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости.
Эпидемию русофобии, охватившую западный мир, требуется лечить сильными средствами, растоптать Россию не получится, такое заявление сделал замглавы Совета безопасности России, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев
.
"Эпидемия русофобии требует лечения сильными средствами", - написал он в статье, размещенной в "Российской газете".
Как указал Медведев, уходящий год, как и восемь лет до этого, "прошли под знаком нарастания дикой, иррациональной русофобии в западном мире". По его мнению, Запад решил "возродить главного врага", чтобы не отвечать за собственные провалы в тяжелый период пандемии и экономического спада, тем более Россия "уже сильно раздражала его своим развитием".
При этом Запад, по мнению зампреда Совбеза, охватила "циничная немедицинская "амнезия"", налицо также частичная "потеря "слуха" и "зрения"". "То, что творят и творили на подконтрольных территориях нацистские выкормыши, щеголяющие в форме со свастикой на рукаве, обходят "деликатным" молчанием, заранее выдавая этим мерзавцам индульгенцию за все прошлые и, главное, будущие мучения и убийства", - написал он.
Медведев
заявил, что именно некоторые европейские страны, которые в какой-то момент и породили национал-социализм и фашизм, сегодня в ответе за возрождение нацистской идеологии.
При этом зампред Совбеза выразил убеждение, что "растоптать" Россию и "Русский мир", добиться его раскола или подчинения чужой воле не получится. "Англосаксы" и другие государства, "присягнувшие тьме", не смогут этого добиться, подчеркнул он.