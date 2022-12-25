https://ria.ru/20221225/medvedev-1841257454.html

Эпидемию русофобии надо лечить сильными средствами, заявил Медведев

Эпидемию русофобии надо лечить сильными средствами, заявил Медведев - РИА Новости, 26.12.2022

Эпидемию русофобии надо лечить сильными средствами, заявил Медведев

Эпидемию русофобии, охватившую западный мир, требуется лечить сильными средствами, растоптать Россию не получится, такое заявление сделал замглавы Совета... РИА Новости, 26.12.2022

2022-12-25T23:08

2022-12-25T23:08

2022-12-26T00:23

дмитрий медведев

россия

единая россия

политика

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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Эпидемию русофобии, охватившую западный мир, требуется лечить сильными средствами, растоптать Россию не получится, такое заявление сделал замглавы Совета безопасности России, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев. Как указал Медведев, уходящий год, как и восемь лет до этого, "прошли под знаком нарастания дикой, иррациональной русофобии в западном мире". По его мнению, Запад решил "возродить главного врага", чтобы не отвечать за собственные провалы в тяжелый период пандемии и экономического спада, тем более Россия "уже сильно раздражала его своим развитием".При этом Запад, по мнению зампреда Совбеза, охватила "циничная немедицинская "амнезия"", налицо также частичная "потеря "слуха" и "зрения"". "То, что творят и творили на подконтрольных территориях нацистские выкормыши, щеголяющие в форме со свастикой на рукаве, обходят "деликатным" молчанием, заранее выдавая этим мерзавцам индульгенцию за все прошлые и, главное, будущие мучения и убийства", - написал он. Медведев заявил, что именно некоторые европейские страны, которые в какой-то момент и породили национал-социализм и фашизм, сегодня в ответе за возрождение нацистской идеологии. При этом зампред Совбеза выразил убеждение, что "растоптать" Россию и "Русский мир", добиться его раскола или подчинения чужой воле не получится. "Англосаксы" и другие государства, "присягнувшие тьме", не смогут этого добиться, подчеркнул он.

https://ria.ru/20221215/rusofobiya-1838908824.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

дмитрий медведев, россия, единая россия, политика