https://ria.ru/20221225/medvedev-1841256853.html
Медведев не видит необходимости в новых договорах по разоружению
Медведев не видит необходимости в новых договорах по разоружению - РИА Новости, 25.12.2022
Медведев не видит необходимости в новых договорах по разоружению
Новые договоренности по разоружению сейчас нереальны и не нужны, но чем быстрее Россия получит гарантии максимальной безопасности, тем быстрее нормализуется... РИА Новости, 25.12.2022
2022-12-25T23:04
2022-12-25T23:04
2022-12-25T23:45
дмитрий медведев
россия
единая россия
политика
безопасность
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Новые договоренности по разоружению сейчас нереальны и не нужны, но чем быстрее Россия получит гарантии максимальной безопасности, тем быстрее нормализуется ситуация, заявил замруководителя Совбеза РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев. "Новые договоренности по разоружению в настоящий момент нереальны и не нужны. Чем быстрее будут получены гарантии максимальной безопасности, которые устраивают нашу страну, тем быстрее нормализуется ситуация", - написал он в своей статье в "Российской газете".
https://ria.ru/20221225/medvedev-1841257454.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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дмитрий медведев, россия, единая россия, политика, безопасность
Дмитрий Медведев, Россия, Единая Россия, Политика, Безопасность
23:04 25.12.2022 (обновлено: 23:45 25.12.2022)
Медведев не видит необходимости в новых договорах по разоружению
Медведев заявил о необходимости гарантий безопасности вместо новых договоров о разоружении