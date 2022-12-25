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Медведев не видит необходимости в новых договорах по разоружению - РИА Новости, 25.12.2022
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Медведев не видит необходимости в новых договорах по разоружению
Медведев не видит необходимости в новых договорах по разоружению - РИА Новости, 25.12.2022
Медведев не видит необходимости в новых договорах по разоружению
Новые договоренности по разоружению сейчас нереальны и не нужны, но чем быстрее Россия получит гарантии максимальной безопасности, тем быстрее нормализуется... РИА Новости, 25.12.2022
2022-12-25T23:04
2022-12-25T23:45
дмитрий медведев
россия
единая россия
политика
безопасность
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Новые договоренности по разоружению сейчас нереальны и не нужны, но чем быстрее Россия получит гарантии максимальной безопасности, тем быстрее нормализуется ситуация, заявил замруководителя Совбеза РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев. "Новые договоренности по разоружению в настоящий момент нереальны и не нужны. Чем быстрее будут получены гарантии максимальной безопасности, которые устраивают нашу страну, тем быстрее нормализуется ситуация", - написал он в своей статье в "Российской газете".
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дмитрий медведев, россия, единая россия, политика, безопасность
Дмитрий Медведев, Россия, Единая Россия, Политика, Безопасность
23:04 25.12.2022 (обновлено: 23:45 25.12.2022)
 
Медведев не видит необходимости в новых договорах по разоружению

Медведев заявил о необходимости гарантий безопасности вместо новых договоров о разоружении

© РИА Новости / Пресс-служба Президента РФ / Перейти в медиабанкПредседатель "Единой России", заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Председатель Единой России, заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 25.12.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Президента РФ
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Председатель "Единой России", заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Новые договоренности по разоружению сейчас нереальны и не нужны, но чем быстрее Россия получит гарантии максимальной безопасности, тем быстрее нормализуется ситуация, заявил замруководителя Совбеза РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев.
"Новые договоренности по разоружению в настоящий момент нереальны и не нужны. Чем быстрее будут получены гарантии максимальной безопасности, которые устраивают нашу страну, тем быстрее нормализуется ситуация", - написал он в своей статье в "Российской газете".
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 25.12.2022
Вчера, 23:08
Эпидемию русофобии надо лечить сильными средствами, заявил Медведев
 
Дмитрий МедведевРоссияЕдиная РоссияПолитикаБезопасность
 
 
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