https://ria.ru/20221225/medvedev-1841256853.html

Медведев не видит необходимости в новых договорах по разоружению

Медведев не видит необходимости в новых договорах по разоружению - РИА Новости, 25.12.2022

Медведев не видит необходимости в новых договорах по разоружению

Новые договоренности по разоружению сейчас нереальны и не нужны, но чем быстрее Россия получит гарантии максимальной безопасности, тем быстрее нормализуется... РИА Новости, 25.12.2022

2022-12-25T23:04

2022-12-25T23:04

2022-12-25T23:45

дмитрий медведев

россия

единая россия

политика

безопасность

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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Новые договоренности по разоружению сейчас нереальны и не нужны, но чем быстрее Россия получит гарантии максимальной безопасности, тем быстрее нормализуется ситуация, заявил замруководителя Совбеза РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев. "Новые договоренности по разоружению в настоящий момент нереальны и не нужны. Чем быстрее будут получены гарантии максимальной безопасности, которые устраивают нашу страну, тем быстрее нормализуется ситуация", - написал он в своей статье в "Российской газете".

https://ria.ru/20221225/medvedev-1841257454.html

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Наталья Макарова

дмитрий медведев, россия, единая россия, политика, безопасность