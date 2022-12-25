https://ria.ru/20221225/medik-1841167512.html
Медик рассказал, как на фронте спасают и российских, и украинских военных
Медик рассказал, как на фронте спасают и российских, и украинских военных - РИА Новости, 25.12.2022
Медик рассказал, как на фронте спасают и российских, и украинских военных
Медик Западного военного округа рассказал РИА Новости, что за три месяца в зоне проведения спецоперации помог более 250 военнослужащим, он оказывал помощь и... РИА Новости, 25.12.2022
2022-12-25T08:12
2022-12-25T08:12
2022-12-25T10:53
специальная военная операция на украине
владимир путин
россия
украина
донбасс
вооруженные силы украины
общество
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СВАТОВО (ЛНР), 25 дек - РИА Новости. Медик Западного военного округа рассказал РИА Новости, что за три месяца в зоне проведения спецоперации помог более 250 военнослужащим, он оказывал помощь и своим, и украинским военным, которых доставляли в санчасть – потому что "наши бойцы раненых не бросают". Медик с позывным "Каспер" рассказал и о случае, когда сам получил ранение, оказывая помощь бойцу. "Мы были в Куземовке, был тяжелораненый… И меня накрыло миной. Спас меня буквально мой пистолет ПМ - осколок ударил туда", - рассказал он агентству, продемонстрировав этот осколок. По его словам, в тот раз он получил повреждения ребер и был контужен. Он отметил, что ему пришлось помогать и украинскому военнослужащему. "Привели к нам человека - не в пиксельной, а в более натовской форме. Мы поняли, что это не из наших, то есть это был (кто-то) из ВСУ: возможно, офицер, возможно, нет - мы не знаем. Оказали ему первую медицинскую помощь. Разговаривал он на русском языке", - рассказал военный медик. Он отметил, что ранение украинский военный получил в результате минометного обстрела своих же сил. "Он бежал в нашу сторону, просто его подобрали наши бойцы. Наши бойцы никого не бросали! Видя раненых, они несли их к нам в санчасть," – сказал собеседник агентства. Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защита людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
https://ria.ru/20221222/geroizm-1840676375.html
https://ria.ru/20221221/postavki-1840278018.html
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Медик о спасении на фронте своих и украинских военных
Российский медик рассказал, как на фронте спасают жизни и своих, и украинских военных.
2022-12-25T08:12
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PT3M39S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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владимир путин, россия, украина, донбасс, вооруженные силы украины, общество
Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, Россия, Украина, Донбасс, Вооруженные силы Украины, Общество
08:12 25.12.2022 (обновлено: 10:53 25.12.2022)
Медик рассказал, как на фронте спасают и российских, и украинских военных
Медик ЗВО рассказал, как на фронте спасают жизни и российских, и украинских военных