https://ria.ru/20221225/maska-1838112432.html

"Маска. Танцы": детали создания проекта

"Маска. Танцы": детали создания проекта - РИА Новости, 25.12.2022

"Маска. Танцы": детали создания проекта

Сегодня состоится финал шоу "Маска. Танцы" на СТС. Как создавался проект – в материале РИА Новости. РИА Новости, 25.12.2022

2022-12-25T07:30

2022-12-25T07:30

2022-12-25T07:30

шоубиз

стс (телеканал)

егор дружинин

тимур родригез

шура (александр медведев)

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МОСКВА, 25 дек – РИА Новости. Сегодня состоится финал шоу "Маска. Танцы" на СТС. Как создавался проект – в материале РИА Новости. Пластика и медийность: как выбирали участниковВ выборе участников, прежде всего, исходили из их способностей двигаться на сцене, рассказала РИА Новости генеральный продюсер "ВайТ Медиа" (компания-производитель проекта) Юлия Сумачева.Среди участников, которые уже раскрыли свои маски, были Шура в образе Попкорна, Анастасия Волочкова – Сова, Анна Семенович – Гадюка, Роза Сябитова – Дискошар, Александр Белькович – Снежный барс, Анна Седокова – Божья коровка, Митя Фомин – Сатурн, Наталия Медведева – Свекла, Карина Кросс – Лякушка, Вячеслав Макаров – Пугало. В финал вышли Щетка, Черный лебедь, Морской конек и Зебра. Имена артистов, которые скрываются за этими масками, станут известны сегодня. Номера: танцы прорабатывались заранееНомера участников продумывались заранее: продюсеры, дизайнеры и хореографы продумывали детали танцев. Однако основная работа проходила непосредственно после старта шоу, а каждый номер готовился неделю. "У нас нет других вариантов: между выпусками есть только семь дней. Постановки отрабатываются в отдельной студии. Хореограф и балет, которые помогают участнику, безусловно, знают, кто скрывается за маской. В этом главное отличие, в плане конфиденциальности, от вокального формата", – отметила Сумачева.Упор на легкость: как создавали костюмыЕще одним принципиальным отличием от песенной "Маски" стали костюмы – для свободы движения их создавали с упором на облегченность. "В вокальной "Маске" мы можем себе позволить взять любые, независимо от их веса, материалы для реализации идеи костюма. В танцевальной – нет: используем облегченные конструкции, чтобы было удобно и вообще возможно двигаться. В танцах очень важно дыхание: при активных движениях его легко сбить, а в костюмах тяжело дышать. Также мы проработали риск того, что во время движения голова маски может просто слететь с участника. Поэтому мы отдельно продумали крепления костюмов: например, некоторые держаться с помощью специальных строп", – рассказала Сумачева."Маска. Танцы" – не оригинальный российский формат, это франшиза, которая предусматривает каталог костюмов. Однако в первом сезоне проекта было два оригинальных костюма: Снежный барс и Сова – их создали наши художники по костюмам."Все костюмы делались вручную и так же, как и в вокальной "Маске", мы продумывали все до мелочей. У Свеклы ручная вышивка. Снежный барс – это меховой герой, но внутри мы использовали ткань, чтобы она прилегала к телу и участнику не было жарко", – отметила продюсер.Ошибки и движения: мнения жюриОдин из членов жюри – хореограф Егор Дружинин отметил, что заранее не изучал коллег по шоу-бизнесу. "Я не смотрел специально видео, чтобы понять, например, походку некоторых моих коллег. Но попросил детей просветить меня в сфере блогигнга: кто там сегодня в лидерах", – отметил Дружинин.Самый опытный член жюри – Тимур Родригез, он был судьей всех трех сезонов песенной "Маски". Он подошел к работе, используя знания песенной "Маски". "Я обращаю внимание на ошибки, как ни странно. Бывают моменты, когда артист на сцене отключается от образа и проявляет себя. Иногда это доли секунды, но именно тут можно заметить стойку, движение руки или другую мелкую деталь", – сказал Родригез.

https://ria.ru/20221118/fantastika-1832221879.html

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Роман Харрасов

Роман Харрасов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Роман Харрасов

стс (телеканал), егор дружинин, тимур родригез, шура (александр медведев)