https://ria.ru/20221225/m777-1841204427.html

Российские силы уничтожили три американские гаубицы М777

Российские силы уничтожили три американские гаубицы М777 - РИА Новости, 25.12.2022

Российские силы уничтожили три американские гаубицы М777

Российские военные в ходе контрбатарейной борьбы уничтожили в Харьковской области и ДНР три американские артиллерийские системы М777, использовавшиеся... РИА Новости, 25.12.2022

2022-12-25T13:33

2022-12-25T13:33

2022-12-25T14:09

специальная военная операция на украине

харьковская область

донецкая народная республика

северск

безопасность

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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Российские военные в ходе контрбатарейной борьбы уничтожили в Харьковской области и ДНР три американские артиллерийские системы М777, использовавшиеся украинскими военными, а также две РСЗО "Град" и две "Ураган", заявили в воскресенье в Минобороны РФ. "В районах населенных пунктов Доброволье Харьковской области и Плещеевка Донецкой Народной Республики на огневых позициях уничтожены три артиллерийские системы М777 производства США", - говорится в сводке российского военного ведомства. Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы в районе Северска в ДНР были уничтожены две украинские боевые машины реактивной системы залпового огня "Ураган", а в районе Макеевки в ЛНР - две установки реактивной системы залпового огня "Град". Также в районе Северска уничтожена польская самоходная артиллерийская установка "Краб".

https://ria.ru/20221225/nastuplenie-1841202757.html

харьковская область

донецкая народная республика

северск

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Минобороны РФ об уничтожении польской артиллерийской установки "Краб" в ДНР ВС РФ уничтожили в ДНР польскую самоходную артиллерийскую установку «Краб». 2022-12-25T13:33 true PT3M34S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

харьковская область, донецкая народная республика, северск, безопасность