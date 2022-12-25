https://ria.ru/20221225/m777-1841204427.html
Российские силы уничтожили три американские гаубицы М777
Российские силы уничтожили три американские гаубицы М777 - РИА Новости, 25.12.2022
Российские силы уничтожили три американские гаубицы М777
Российские военные в ходе контрбатарейной борьбы уничтожили в Харьковской области и ДНР три американские артиллерийские системы М777, использовавшиеся... РИА Новости, 25.12.2022
2022-12-25T13:33
2022-12-25T13:33
2022-12-25T14:09
специальная военная операция на украине
харьковская область
донецкая народная республика
северск
безопасность
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Российские военные в ходе контрбатарейной борьбы уничтожили в Харьковской области и ДНР три американские артиллерийские системы М777, использовавшиеся украинскими военными, а также две РСЗО "Град" и две "Ураган", заявили в воскресенье в Минобороны РФ. "В районах населенных пунктов Доброволье Харьковской области и Плещеевка Донецкой Народной Республики на огневых позициях уничтожены три артиллерийские системы М777 производства США", - говорится в сводке российского военного ведомства. Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы в районе Северска в ДНР были уничтожены две украинские боевые машины реактивной системы залпового огня "Ураган", а в районе Макеевки в ЛНР - две установки реактивной системы залпового огня "Град". Также в районе Северска уничтожена польская самоходная артиллерийская установка "Краб".
https://ria.ru/20221225/nastuplenie-1841202757.html
харьковская область
донецкая народная республика
северск
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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Минобороны РФ об уничтожении польской артиллерийской установки "Краб" в ДНР
ВС РФ уничтожили в ДНР польскую самоходную артиллерийскую установку «Краб».
2022-12-25T13:33
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PT3M34S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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харьковская область, донецкая народная республика, северск, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Донецкая Народная Республика, Северск, Безопасность
13:33 25.12.2022 (обновлено: 14:09 25.12.2022)
Российские силы уничтожили три американские гаубицы М777
Минобороны: российские силы уничтожили три американские гаубицы М777 и две РСЗО "Град"