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Американский телеведущий назвал главную ложь 2022 года о России - РИА Новости, 25.12.2022
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Американский телеведущий назвал главную ложь 2022 года о России
Американский телеведущий назвал главную ложь 2022 года о России - РИА Новости, 25.12.2022
Американский телеведущий назвал главную ложь 2022 года о России
Обвинения в адрес России в подрывах экспортных газопроводов "Северный поток" и "Северный поток — 2" являются самой глупой ложью этого года, заявил ведущий... РИА Новости, 25.12.2022
2022-12-25T03:38
2022-12-25T08:34
в мире
такер карлсон
россия
генеральная прокуратура рф
северный поток
северный поток — 2
сша
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МОСКВА, 25 дек – РИА Новости. Обвинения в адрес России в подрывах экспортных газопроводов "Северный поток" и "Северный поток — 2" являются самой глупой ложью этого года, заявил ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон.Журналист представил "самые любимые примеры лжи за 2022 год", отметив, что вариантов "было много". "Но мы начнем, возможно, с самой глупой когда-либо сказанной лжи: Владимир Путин взорвал свои газопроводы, ведущие в Европу. Сделав это, Путин навредил своей же экономике и ослабил свои стратегические позиции в разгар вооруженного конфликта. Он стоит за этим в любом случае!" – сыронизировал Карлсон.Именно это "с совершенно серьезным лицом" заявляли американские СМИ, отметил он. Далее телеведущий показал отрывки из эфира телеканала CNN, где ведущие и приглашенные гости, включая экс-директора ЦРУ Джона Бреннана, голословно обвиняют в подрывах газопроводов Москву."Нам остается только смеяться над этим, какие еще варианты? Но, как минимум, в одном Джону Бреннану можно доверять: если Джон Бреннан что-то говорит, значит, нечто полностью противоположное, скорее всего, будет правдой. Этот случай не исключение. Нет, Россия не взрывала свои же трубопроводы", - подчеркнул журналист.При этом Карлсон заявил, что подрывы "Северных потоков" являются "проделками администрации Байдена", под которыми "они подписались".Теракты сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу произошли 26 сентября. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленную диверсию. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма.Как заявил президент Владимир Путин, все признали, что на "Северных потоках" произошел теракт. "Это очевидно. Все это признали. Но, удивительно, это акт международного, я бы сказал, государственного терроризма. Почему? Потому что индивидуальные лица, частные лица, физические лица самостоятельно, без поддержки государственных структур, совершить такие теракты не в состоянии. Ясно, что это было сделано при поддержке государств", - указал российский лидер. Он добавил, что "в таких случаях обычно говорят: "Смотри, кто заинтересован"".
https://ria.ru/20221221/vzryvy-1840216631.html
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в мире, такер карлсон, россия, генеральная прокуратура рф, северный поток, северный поток — 2, сша
В мире, Такер Карлсон, Россия, Генеральная прокуратура РФ, Северный поток, Северный поток — 2, США
03:38 25.12.2022 (обновлено: 08:34 25.12.2022)
 
Американский телеведущий назвал главную ложь 2022 года о России

Ведущий Fox News Карлсон назвал ложью года обвинения в адрес Москвы в подрывах Nord Stream

© AP Photo / Richard DrewВедущий телеканала Fox News Такер Карлсон
Ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон - РИА Новости, 1920, 25.12.2022
© AP Photo / Richard Drew
Ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон. Архивное фото
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МОСКВА, 25 дек – РИА Новости. Обвинения в адрес России в подрывах экспортных газопроводов "Северный поток" и "Северный поток — 2" являются самой глупой ложью этого года, заявил ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон.
Журналист представил "самые любимые примеры лжи за 2022 год", отметив, что вариантов "было много". "Но мы начнем, возможно, с самой глупой когда-либо сказанной лжи: Владимир Путин взорвал свои газопроводы, ведущие в Европу. Сделав это, Путин навредил своей же экономике и ослабил свои стратегические позиции в разгар вооруженного конфликта. Он стоит за этим в любом случае!" – сыронизировал Карлсон.
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WP: свидетельств причастности России к взрывам на "Северных потоках" нет
Именно это "с совершенно серьезным лицом" заявляли американские СМИ, отметил он. Далее телеведущий показал отрывки из эфира телеканала CNN, где ведущие и приглашенные гости, включая экс-директора ЦРУ Джона Бреннана, голословно обвиняют в подрывах газопроводов Москву.
"Нам остается только смеяться над этим, какие еще варианты? Но, как минимум, в одном Джону Бреннану можно доверять: если Джон Бреннан что-то говорит, значит, нечто полностью противоположное, скорее всего, будет правдой. Этот случай не исключение. Нет, Россия не взрывала свои же трубопроводы", - подчеркнул журналист.
При этом Карлсон заявил, что подрывы "Северных потоков" являются "проделками администрации Байдена", под которыми "они подписались".
Теракты сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу произошли 26 сентября. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленную диверсию. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма.
Как заявил президент Владимир Путин, все признали, что на "Северных потоках" произошел теракт. "Это очевидно. Все это признали. Но, удивительно, это акт международного, я бы сказал, государственного терроризма. Почему? Потому что индивидуальные лица, частные лица, физические лица самостоятельно, без поддержки государственных структур, совершить такие теракты не в состоянии. Ясно, что это было сделано при поддержке государств", - указал российский лидер. Он добавил, что "в таких случаях обычно говорят: "Смотри, кто заинтересован"".
Место утечки на газопроводе Северный поток
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В миреТакер КарлсонРоссияГенеральная прокуратура РФСеверный потокСеверный поток — 2США
 
 
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