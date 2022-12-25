СМИ сообщили об освобождении восьми человек из-под лавины в Австрии
Газета Kronen Zeitung сообщила об освобождении восьми человек из-под лавины в Австрии
© Pixabay / SimonПоследствия схода лавины
© Pixabay / Simon
Последствия схода лавины. Архивное фото
ВЕНА, 25 дек - РИА Новости. Восемь человек освобождены из-под лавины в Австрии, поиски еще двоих продолжаются, сообщила в воскресенье газета Kronen Zeitung.
На горнолыжном курорте Лех/Цюрс в Австрии, в федеральной земле Форарльберг идут поиски предположительно 10 человек, попавших под лавину, сообщила ранее газета Kronen Zeitung. Лавина сошла в воскресенье во второй половине дня. Посольство РФ в Австрии проверяет, есть ли среди пострадавших от схода лавины в федеральной земле Форарльберг россияне, говорится в заявлении дипмиссии в воскресенье.
"Восемь человек были обнаружены живыми. Еще двух человек продолжают искать. Операция будет продолжаться так долго, как это все не будет определено", - написала Kronen Zeitung.
Издание добавляет, что шансы найти людей через пять часов после схода лавины "ограничены", если они засыпаны снегом. Толщина снежного покрова на горе составляет в настоящий момент около 4 метров. Поиски в настоящее время ведутся спасателями с помощью прожекторов и служебных собак, восемь вертолетов, ранее участвовавших в операции, вечером прекратили вылеты.
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