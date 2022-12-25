https://ria.ru/20221225/lavina-1841250082.html
На горнолыжном курорте в Австрии лыжники пропали при сходе лавины
На горнолыжном курорте в Австрии лыжники пропали при сходе лавины - РИА Новости, 25.12.2022
На горнолыжном курорте в Австрии лыжники пропали при сходе лавины
На горнолыжном курорте Лех/Цюрс в Австрии идут поиски лыжников, попавших под лавину, сообщила газета Kronen Zeitung. РИА Новости, 25.12.2022
2022-12-25T21:04
2022-12-25T21:04
2022-12-25T23:27
в мире
австрия
тироль
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ВЕНА, 25 дек — РИА Новости. На горнолыжном курорте Лех/Цюрс в Австрии идут поиски лыжников, попавших под лавину, сообщила газета Kronen Zeitung.Лавина сошла во второй половине дня в федеральной земле Форарльберг. Спасатели нашли живыми восемь человек, как минимум один из них ранен. Еще двоих пропавших продолжают искать.Поиски продолжаются при помощи прожекторов, в них участвуют около ста человек, специально обученные собаки, а также вертолеты — только из соседнего Тироля задействованы три машины.Шансы найти людей через пять часов после схода лавины "ограничены", если они засыпаны снегом, добавило издание. Толщина снежного покрова на горе сейчас составляет около четырех метров.Российское посольство в Австрии проверяет, есть ли среди пострадавших россияне."Находимся в тесном контакте с местными властями", — говорится в заявлении дипмиссии.Посольство призвало отдыхающих в стране россиян соблюдать правила безопасности и ни в коем случае не покидать отведенные для катания трассы.
https://ria.ru/20220413/kazakhstan-1783363440.html
австрия
тироль
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, австрия, тироль
21:04 25.12.2022 (обновлено: 23:27 25.12.2022)
На горнолыжном курорте в Австрии лыжники пропали при сходе лавины
Kronen Zeitung: на горнолыжном курорте в Австрии после схода лавины пропали десять человек
ВЕНА, 25 дек — РИА Новости.
На горнолыжном курорте Лех/Цюрс в Австрии идут поиски лыжников, попавших под лавину, сообщила газета Kronen Zeitung
.
Лавина сошла во второй половине дня в федеральной земле Форарльберг. Спасатели нашли живыми восемь человек, как минимум один из них ранен. Еще двоих пропавших продолжают искать.
Поиски продолжаются при помощи прожекторов, в них участвуют около ста человек, специально обученные собаки, а также вертолеты — только из соседнего Тироля
задействованы три машины.
Шансы найти людей через пять часов после схода лавины "ограничены", если они засыпаны снегом, добавило издание. Толщина снежного покрова на горе сейчас составляет около четырех метров.
Российское посольство в Австрии проверяет, есть ли среди пострадавших россияне.
"Находимся в тесном контакте с местными властями", — говорится в заявлении дипмиссии.
Посольство призвало отдыхающих в стране россиян соблюдать правила безопасности и ни в коем случае не покидать отведенные для катания трассы.