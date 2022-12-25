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В офисе Зеленского заявили о планах "вернуть" Крым в 2023 году - РИА Новости, 25.12.2022
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В офисе Зеленского заявили о планах "вернуть" Крым в 2023 году
В офисе Зеленского заявили о планах "вернуть" Крым в 2023 году - РИА Новости, 25.12.2022
В офисе Зеленского заявили о планах "вернуть" Крым в 2023 году
Глава офиса президента Украины Андрей Ермак в интервью для The Guardian утверждает, что Киев хочет одержать победу в конфликте и вернуть территорию Крыма в 2023 РИА Новости, 25.12.2022
2022-12-25T12:27
2022-12-25T16:07
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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Глава офиса президента Украины Андрей Ермак в интервью для The Guardian утверждает, что Киев хочет одержать победу в конфликте и вернуть территорию Крыма в 2023 году.Ермак считает, что следующий год станет решающим для страны.Киев регулярно выступает с агрессивными заявлениями и угрозами в адрес Москвы. В Кремле отмечали, что безопасность Крыма гарантирована превентивными мерами по линии российских военных. Тем не менее все угрозы Киева на этот счет Москва принимает во внимание.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором большинство избирателей высказались за вхождение в состав России. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Путин назвал ее конечной задачей освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
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в мире, андрей ермак, россия, киев, украина
В мире, Андрей Ермак, Россия, Киев, Украина
12:27 25.12.2022 (обновлено: 16:07 25.12.2022)
 
В офисе Зеленского заявили о планах "вернуть" Крым в 2023 году

Глава офиса Зеленского Ермак заявил о планах Украины победить и вернуть Крым в 2023 году

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкГлава администрации президента Украины Андрей Ермак на брифинге в Киеве
Глава администрации президента Украины Андрей Ермак на брифинге в Киеве - РИА Новости, 1920, 25.12.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Глава администрации президента Украины Андрей Ермак на брифинге в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Глава офиса президента Украины Андрей Ермак в интервью для The Guardian утверждает, что Киев хочет одержать победу в конфликте и вернуть территорию Крыма в 2023 году.

"Мы сделаем все возможное, чтобы вернуть территорию", — заявил он.

Ермак считает, что следующий год станет решающим для страны.
Киев регулярно выступает с агрессивными заявлениями и угрозами в адрес Москвы. В Кремле отмечали, что безопасность Крыма гарантирована превентивными мерами по линии российских военных. Тем не менее все угрозы Киева на этот счет Москва принимает во внимание.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором большинство избирателей высказались за вхождение в состав России. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Путин назвал ее конечной задачей освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
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