https://ria.ru/20221225/krym-1840864190.html

В Крыму выбрали слоган для Нового года

В Крыму выбрали слоган для Нового года - РИА Новости, 25.12.2022

В Крыму выбрали слоган для Нового года

Новогодние праздники в Крыму пройдут под слоганом "Новый год в Крыму как дома", сообщил министр курортов и туризма республики Вадим Волченко. РИА Новости, 25.12.2022

2022-12-25T04:24

2022-12-25T04:24

2022-12-25T04:24

туризм

туризм

вадим волченко (министр курортов и туризма крыма)

новости - туризм

туристы

новый год

куда поехать

отдых на море

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек – РИА Новости. Новогодние праздники в Крыму пройдут под слоганом "Новый год в Крыму как дома", сообщил министр курортов и туризма республики Вадим Волченко. По его словам, значительная часть отдыхающих воспринимает Крым как "домашний" регион, где можно встретить праздник спокойно, тепло и по-семейному. В частности, министр подчеркнул, что отметить наступление 2022 года можно в модульных гостиницах на берегу озера Мангуп в окрестностях древнего города-крепости, на побережье с видом на море, в отелях с новыми теплыми бассейнами под открытым небом. "Доступны и новые туристические объекты: гигантские качели на Ай-Петри, популярное Черепашье озеро, новогодние ярмарки и празднично украшенные набережные. Винные парки и фермерские сыроварни, винодельни с историей, устричные хозяйства также готовы подарить праздничную атмосферу гостям и жителям Крыма", — подчеркнул министр.

https://ria.ru/20221216/krym-1839053222.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

туризм, вадим волченко (министр курортов и туризма крыма), новости - туризм, туристы, новый год, куда поехать, отдых на море