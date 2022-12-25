https://ria.ru/20221225/krym-1840864190.html
В Крыму выбрали слоган для Нового года
В Крыму выбрали слоган для Нового года - РИА Новости, 25.12.2022
В Крыму выбрали слоган для Нового года
Новогодние праздники в Крыму пройдут под слоганом "Новый год в Крыму как дома", сообщил министр курортов и туризма республики Вадим Волченко. РИА Новости, 25.12.2022
2022-12-25T04:24
2022-12-25T04:24
2022-12-25T04:24
туризм
туризм
вадим волченко (министр курортов и туризма крыма)
новости - туризм
туристы
новый год
куда поехать
отдых на море
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек – РИА Новости. Новогодние праздники в Крыму пройдут под слоганом "Новый год в Крыму как дома", сообщил министр курортов и туризма республики Вадим Волченко. По его словам, значительная часть отдыхающих воспринимает Крым как "домашний" регион, где можно встретить праздник спокойно, тепло и по-семейному. В частности, министр подчеркнул, что отметить наступление 2022 года можно в модульных гостиницах на берегу озера Мангуп в окрестностях древнего города-крепости, на побережье с видом на море, в отелях с новыми теплыми бассейнами под открытым небом. "Доступны и новые туристические объекты: гигантские качели на Ай-Петри, популярное Черепашье озеро, новогодние ярмарки и празднично украшенные набережные. Винные парки и фермерские сыроварни, винодельни с историей, устричные хозяйства также готовы подарить праздничную атмосферу гостям и жителям Крыма", — подчеркнул министр.
https://ria.ru/20221216/krym-1839053222.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, вадим волченко (министр курортов и туризма крыма), новости - туризм, туристы, новый год, куда поехать, отдых на море
Туризм, Туризм, Вадим Волченко (Министр курортов и туризма Крыма), Новости - Туризм, туристы, Новый год, куда поехать, Отдых на море
В Крыму выбрали слоган для Нового года
Предстоящие праздники в Крыму пройдут под слоганом "Новый год в Крыму как дома"
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек – РИА Новости. Новогодние праздники в Крыму пройдут под слоганом "Новый год в Крыму как дома", сообщил министр курортов и туризма республики Вадим Волченко.
По его словам, значительная часть отдыхающих воспринимает Крым как "домашний" регион, где можно встретить праздник спокойно, тепло и по-семейному.
В частности, министр подчеркнул, что отметить наступление 2022 года можно в модульных гостиницах на берегу озера Мангуп в окрестностях древнего города-крепости, на побережье с видом на море, в отелях с новыми теплыми бассейнами под открытым небом.
"Доступны и новые туристические объекты: гигантские качели на Ай-Петри, популярное Черепашье озеро, новогодние ярмарки и празднично украшенные набережные. Винные парки и фермерские сыроварни, винодельни с историей, устричные хозяйства также готовы подарить праздничную атмосферу гостям и жителям Крыма", — подчеркнул министр.