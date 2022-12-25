https://ria.ru/20221225/kredity-1841157743.html

Юрист назвала "нехорошие" кредиты, от которых следует отказаться

Юрист назвала "нехорошие" кредиты, от которых следует отказаться - РИА Новости, 25.12.2022

Юрист назвала "нехорошие" кредиты, от которых следует отказаться

Прежде чем взять кредит, важно оценить – а сможете ли вы его выплачивать. Бывают займы, с которыми вовсе не стоит связываться – это может быть опасно для вашего РИА Новости, 25.12.2022

2022-12-25T02:17

2022-12-25T02:17

2022-12-25T02:17

экономика

елена кудерко

кредиты

кредит

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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Прежде чем взять кредит, важно оценить – а сможете ли вы его выплачивать. Бывают займы, с которыми вовсе не стоит связываться – это может быть опасно для вашего финансового благополучия, рассказала агентству "Прайм" юрист Елена Кудерко.Прежде всего, речь идет о кредитах, которые превышают ваш предельный уровень долговой нагрузки. Если говорить проще, все долги, на которые вам приходится тратить более половины среднемесячного дохода, опасны. И даже если сравнительно небольшой кредит перевесит этот критический уровень, лучше от него отказаться.В целом даже самая скромная сумма с высокими процентами и залогом – например, вещей в ломбарде - чревата убытками. Если вам предлагают условия, которые не отражены в договоре, лучше отказаться от подписания документов, заключила Кудерко.

https://ria.ru/20221224/kredit-1841003654.html

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Алексей Калабанов

Алексей Калабанов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

экономика, елена кудерко, кредиты, кредит