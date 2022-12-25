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Юрист назвала "нехорошие" кредиты, от которых следует отказаться - РИА Новости, 25.12.2022
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Юрист назвала "нехорошие" кредиты, от которых следует отказаться
Юрист назвала "нехорошие" кредиты, от которых следует отказаться - РИА Новости, 25.12.2022
Юрист назвала "нехорошие" кредиты, от которых следует отказаться
Прежде чем взять кредит, важно оценить – а сможете ли вы его выплачивать. Бывают займы, с которыми вовсе не стоит связываться – это может быть опасно для вашего РИА Новости, 25.12.2022
2022-12-25T02:17
2022-12-25T02:17
экономика
елена кудерко
кредиты
кредит
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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Прежде чем взять кредит, важно оценить – а сможете ли вы его выплачивать. Бывают займы, с которыми вовсе не стоит связываться – это может быть опасно для вашего финансового благополучия, рассказала агентству "Прайм" юрист Елена Кудерко.Прежде всего, речь идет о кредитах, которые превышают ваш предельный уровень долговой нагрузки. Если говорить проще, все долги, на которые вам приходится тратить более половины среднемесячного дохода, опасны. И даже если сравнительно небольшой кредит перевесит этот критический уровень, лучше от него отказаться.В целом даже самая скромная сумма с высокими процентами и залогом – например, вещей в ломбарде - чревата убытками. Если вам предлагают условия, которые не отражены в договоре, лучше отказаться от подписания документов, заключила Кудерко.
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экономика, елена кудерко, кредиты, кредит
Экономика, Елена Кудерко, Кредиты, Кредит
02:17 25.12.2022
 
Юрист назвала "нехорошие" кредиты, от которых следует отказаться

Юрист Кудерко назвала опасными кредиты, на которые надо тратить больше половины дохода

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в медиабанкЗнак процента
Знак процента - РИА Новости, 1920, 25.12.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Прежде чем взять кредит, важно оценить – а сможете ли вы его выплачивать. Бывают займы, с которыми вовсе не стоит связываться – это может быть опасно для вашего финансового благополучия, рассказала агентству "Прайм" юрист Елена Кудерко.
Прежде всего, речь идет о кредитах, которые превышают ваш предельный уровень долговой нагрузки. Если говорить проще, все долги, на которые вам приходится тратить более половины среднемесячного дохода, опасны. И даже если сравнительно небольшой кредит перевесит этот критический уровень, лучше от него отказаться.
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В целом даже самая скромная сумма с высокими процентами и залогом – например, вещей в ломбарде - чревата убытками. Если вам предлагают условия, которые не отражены в договоре, лучше отказаться от подписания документов, заключила Кудерко.
 
ЭкономикаЕлена КудеркоКредитыКредит
 
 
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