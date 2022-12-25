https://ria.ru/20221225/kredity-1841157743.html
Юрист назвала "нехорошие" кредиты, от которых следует отказаться
Юрист назвала "нехорошие" кредиты, от которых следует отказаться - РИА Новости, 25.12.2022
Юрист назвала "нехорошие" кредиты, от которых следует отказаться
Прежде чем взять кредит, важно оценить – а сможете ли вы его выплачивать. Бывают займы, с которыми вовсе не стоит связываться – это может быть опасно для вашего РИА Новости, 25.12.2022
2022-12-25T02:17
2022-12-25T02:17
2022-12-25T02:17
экономика
елена кудерко
кредиты
кредит
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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Прежде чем взять кредит, важно оценить – а сможете ли вы его выплачивать. Бывают займы, с которыми вовсе не стоит связываться – это может быть опасно для вашего финансового благополучия, рассказала агентству "Прайм" юрист Елена Кудерко.Прежде всего, речь идет о кредитах, которые превышают ваш предельный уровень долговой нагрузки. Если говорить проще, все долги, на которые вам приходится тратить более половины среднемесячного дохода, опасны. И даже если сравнительно небольшой кредит перевесит этот критический уровень, лучше от него отказаться.В целом даже самая скромная сумма с высокими процентами и залогом – например, вещей в ломбарде - чревата убытками. Если вам предлагают условия, которые не отражены в договоре, лучше отказаться от подписания документов, заключила Кудерко.
https://ria.ru/20221224/kredit-1841003654.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, елена кудерко, кредиты, кредит
Экономика, Елена Кудерко, Кредиты, Кредит
Юрист назвала "нехорошие" кредиты, от которых следует отказаться
Юрист Кудерко назвала опасными кредиты, на которые надо тратить больше половины дохода