https://ria.ru/20221225/krasnopol-1841156565.html

Снаряд "Краснополь" получил версию для применения с воздушных носителей

Снаряд "Краснополь" получил версию для применения с воздушных носителей - РИА Новости, 25.12.2022

Снаряд "Краснополь" получил версию для применения с воздушных носителей

В России разработали модификацию артиллерийского снаряда "Краснополь" для применения с воздушных носителей, сообщил начальник Конструкторского бюро... РИА Новости, 25.12.2022

2022-12-25T00:22

2022-12-25T00:22

2022-12-25T07:31

новое оружие россии

россия

конструкторское бюро приборостроения

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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. В России разработали модификацию артиллерийского снаряда "Краснополь" для применения с воздушных носителей, сообщил начальник Конструкторского бюро приборостроения имени академика А.Г. Шипунова Семен Погорельский.Как уточнил руководитель отделения КБП Игорь Бальзамов, этот снаряд непростой, имеет свои хитрости, к которым разработчикам пришлось прибегнуть, чтобы добиться простоты конструкции и надежной работы.Как отмечали ранее в "Ростехе", управляемый артиллерийский снаряд калибра 152 миллиметров "Краснополь" в рамках специальной военной операции на Украине подтвердил свою высокую точность, в том числе по движущимся целям.Снаряд имеет полуактивную лазерную головку самонаведения и наводится на лазерный луч, отраженный от цели. В рамках спецоперации российские военные применяют разведывательно-огневой контур — артиллерийская установка со снарядом "Краснополь" плюс дрон с лазерным дальномером целеуказателем, который барражирует в района цели. Корректировка траектории снаряда при подлете к поражаемому объекту выполняется аэродинамическими рулями.В журнале для военачальников "Военная мысль" в августе сообщалось, что модернизированные управляемые снаряды "Краснополь-М2" получили возможность выбирать цели во время залповой стрельбы.

https://ria.ru/20220607/minoborony-1793640591.html

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россия, конструкторское бюро приборостроения