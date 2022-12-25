00:22 25.12.2022 (обновлено: 07:31 25.12.2022)
Снаряд "Краснополь" получил версию для применения с воздушных носителей
В России разработали модификацию снаряда "Краснополь" для применения с воздушных носителей
CC BY-SA 3.0 / Mike1979 Russia / 2K25 Краснополь
Управляемый снаряд "Краснополь". Архивное фото
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. В России разработали модификацию артиллерийского снаряда "Краснополь" для применения с воздушных носителей, сообщил начальник Конструкторского бюро приборостроения имени академика А.Г. Шипунова Семен Погорельский.
"Есть артиллерийские комплексы высокоточные, там целое семейство. Основа — это "Краснополь", есть модификации, которые стреляют из минометов, есть модификации, которые стреляют с воздушных носителей", - сказал он в эфире Первого канала.
Как уточнил руководитель отделения КБП Игорь Бальзамов, этот снаряд непростой, имеет свои хитрости, к которым разработчикам пришлось прибегнуть, чтобы добиться простоты конструкции и надежной работы.
Как отмечали ранее в "Ростехе", управляемый артиллерийский снаряд калибра 152 миллиметров "Краснополь" в рамках специальной военной операции на Украине подтвердил свою высокую точность, в том числе по движущимся целям.
Снаряд имеет полуактивную лазерную головку самонаведения и наводится на лазерный луч, отраженный от цели. В рамках спецоперации российские военные применяют разведывательно-огневой контур — артиллерийская установка со снарядом "Краснополь" плюс дрон с лазерным дальномером целеуказателем, который барражирует в района цели. Корректировка траектории снаряда при подлете к поражаемому объекту выполняется аэродинамическими рулями.
Снаряд имеет полуактивную лазерную головку самонаведения и наводится на лазерный луч, отраженный от цели. В рамках спецоперации российские военные применяют разведывательно-огневой контур — артиллерийская установка со снарядом "Краснополь" плюс дрон с лазерным дальномером целеуказателем, который барражирует в района цели. Корректировка траектории снаряда при подлете к поражаемому объекту выполняется аэродинамическими рулями.
В журнале для военачальников "Военная мысль" в августе сообщалось, что модернизированные управляемые снаряды "Краснополь-М2" получили возможность выбирать цели во время залповой стрельбы.