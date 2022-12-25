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Снаряд "Краснополь" получил версию для применения с воздушных носителей - РИА Новости, 25.12.2022
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Новое оружие России
https://ria.ru/20221225/krasnopol-1841156565.html
Снаряд "Краснополь" получил версию для применения с воздушных носителей
Снаряд "Краснополь" получил версию для применения с воздушных носителей - РИА Новости, 25.12.2022
Снаряд "Краснополь" получил версию для применения с воздушных носителей
В России разработали модификацию артиллерийского снаряда "Краснополь" для применения с воздушных носителей, сообщил начальник Конструкторского бюро... РИА Новости, 25.12.2022
2022-12-25T00:22
2022-12-25T07:31
новое оружие россии
россия
конструкторское бюро приборостроения
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. В России разработали модификацию артиллерийского снаряда "Краснополь" для применения с воздушных носителей, сообщил начальник Конструкторского бюро приборостроения имени академика А.Г. Шипунова Семен Погорельский.Как уточнил руководитель отделения КБП Игорь Бальзамов, этот снаряд непростой, имеет свои хитрости, к которым разработчикам пришлось прибегнуть, чтобы добиться простоты конструкции и надежной работы.Как отмечали ранее в "Ростехе", управляемый артиллерийский снаряд калибра 152 миллиметров "Краснополь" в рамках специальной военной операции на Украине подтвердил свою высокую точность, в том числе по движущимся целям.Снаряд имеет полуактивную лазерную головку самонаведения и наводится на лазерный луч, отраженный от цели. В рамках спецоперации российские военные применяют разведывательно-огневой контур — артиллерийская установка со снарядом "Краснополь" плюс дрон с лазерным дальномером целеуказателем, который барражирует в района цели. Корректировка траектории снаряда при подлете к поражаемому объекту выполняется аэродинамическими рулями.В журнале для военачальников "Военная мысль" в августе сообщалось, что модернизированные управляемые снаряды "Краснополь-М2" получили возможность выбирать цели во время залповой стрельбы.
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россия, конструкторское бюро приборостроения
Новое оружие России, Россия, Конструкторское бюро приборостроения
00:22 25.12.2022 (обновлено: 07:31 25.12.2022)
 
Снаряд "Краснополь" получил версию для применения с воздушных носителей

В России разработали модификацию снаряда "Краснополь" для применения с воздушных носителей

CC BY-SA 3.0 / Mike1979 Russia / 2K25 КраснопольУправляемый снаряд "Краснополь"
Управляемый снаряд Краснополь - РИА Новости, 1920, 25.12.2022
CC BY-SA 3.0 / Mike1979 Russia / 2K25 Краснополь
Управляемый снаряд "Краснополь". Архивное фото
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. В России разработали модификацию артиллерийского снаряда "Краснополь" для применения с воздушных носителей, сообщил начальник Конструкторского бюро приборостроения имени академика А.Г. Шипунова Семен Погорельский.

"Есть артиллерийские комплексы высокоточные, там целое семейство. Основа — это "Краснополь", есть модификации, которые стреляют из минометов, есть модификации, которые стреляют с воздушных носителей", - сказал он в эфире Первого канала.

Как уточнил руководитель отделения КБП Игорь Бальзамов, этот снаряд непростой, имеет свои хитрости, к которым разработчикам пришлось прибегнуть, чтобы добиться простоты конструкции и надежной работы.
Как отмечали ранее в "Ростехе", управляемый артиллерийский снаряд калибра 152 миллиметров "Краснополь" в рамках специальной военной операции на Украине подтвердил свою высокую точность, в том числе по движущимся целям.

Снаряд имеет полуактивную лазерную головку самонаведения и наводится на лазерный луч, отраженный от цели. В рамках спецоперации российские военные применяют разведывательно-огневой контур — артиллерийская установка со снарядом "Краснополь" плюс дрон с лазерным дальномером целеуказателем, который барражирует в района цели. Корректировка траектории снаряда при подлете к поражаемому объекту выполняется аэродинамическими рулями.
В журнале для военачальников "Военная мысль" в августе сообщалось, что модернизированные управляемые снаряды "Краснополь-М2" получили возможность выбирать цели во время залповой стрельбы.
Кадры боевой работы расчетов самоходных артиллерийских установок Мста-С - РИА Новости, 1920, 07.06.2022
7 июня, 09:00Специальная военная операция на Украине
Минобороны показало уничтожение украинских танков снарядами "Краснополь"
 
Новое оружие РоссииРоссияКонструкторское бюро приборостроения
 
 
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