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Путин заявил, что его не удивило поведение россиян в ситуации с Украиной - РИА Новости, 25.12.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221225/konflikt-1841196749.html
Путин заявил, что его не удивило поведение россиян в ситуации с Украиной
Путин заявил, что его не удивило поведение россиян в ситуации с Украиной - РИА Новости, 25.12.2022
Путин заявил, что его не удивило поведение россиян в ситуации с Украиной
Россия не могла вести себя так же цинично, как Запад, в ситуации на Украине, у страны другая философия, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 25.12.2022
2022-12-25T12:38
2022-12-25T12:51
украина
россия
в мире
владимир путин
специальная военная операция на украине
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 25 дек - РИА Новости. Россия не могла вести себя так же цинично, как Запад, в ситуации на Украине, у страны другая философия, заявил президент РФ Владимир Путин."Не могли! У нас другая философия, другое отношение к жизни и к людям. Вот если посмотреть тех людей, которые глубоко погружались в морально-нравственные ценности восточного христианства, западного христианства, ислама, - то они всегда говорили, что у нас разные подходы, в общем, там скорее материальный подход и определение жизненного успеха в материальной части. А у нас в духовной. Не могли!" - заявил он в интервью Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин", журналист опубликовал материалы в своем телеграм-канале.Путин также рассказал, что его не удивило поведение россиян."Ничего удивительного с точки зрения того, что кто-то вел себя не так, как истинный патриот, нет. Потому что в любом обществе всегда есть люди, которые прежде всего думают о своих личных интересах, значит, о каких-то личных планах… Я, честно говоря, не особенно-то их и осуждаю – каждый человек имеет право выбора", - сказал он, добавив, что это очень малая часть."Но что касается основной части – 99,9% наших граждан, наших людей, которые готовы все положить в интересах Родины – здесь для меня как бы необычного ничего нет. Но это просто лишний раз убеждает меня в том, что Россия - особая страна и у нас живут особые люди. Это подтверждается на протяжении всей истории существования России. И сегодня еще раз", - заявил Путин.
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украина, россия, в мире, владимир путин
Украина, Россия, В мире, Владимир Путин, Специальная военная операция на Украине
12:38 25.12.2022 (обновлено: 12:51 25.12.2022)
 
Путин заявил, что его не удивило поведение россиян в ситуации с Украиной

Путин: Россия в ситуации c Украиной не могла вести себя так же цинично, как Запад

© РИА Новости / Пресс-служба Президента РФ / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 25.12.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Президента РФ
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 25 дек - РИА Новости. Россия не могла вести себя так же цинично, как Запад, в ситуации на Украине, у страны другая философия, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Не могли! У нас другая философия, другое отношение к жизни и к людям. Вот если посмотреть тех людей, которые глубоко погружались в морально-нравственные ценности восточного христианства, западного христианства, ислама, - то они всегда говорили, что у нас разные подходы, в общем, там скорее материальный подход и определение жизненного успеха в материальной части. А у нас в духовной. Не могли!" - заявил он в интервью Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин", журналист опубликовал материалы в своем телеграм-канале.
Путин также рассказал, что его не удивило поведение россиян.
"Ничего удивительного с точки зрения того, что кто-то вел себя не так, как истинный патриот, нет. Потому что в любом обществе всегда есть люди, которые прежде всего думают о своих личных интересах, значит, о каких-то личных планах… Я, честно говоря, не особенно-то их и осуждаю – каждый человек имеет право выбора", - сказал он, добавив, что это очень малая часть.
"Но что касается основной части – 99,9% наших граждан, наших людей, которые готовы все положить в интересах Родины – здесь для меня как бы необычного ничего нет. Но это просто лишний раз убеждает меня в том, что Россия - особая страна и у нас живут особые люди. Это подтверждается на протяжении всей истории существования России. И сегодня еще раз", - заявил Путин.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 25.12.2022
12:37Специальная военная операция на Украине
Цель России — в объединении русского народа, заявил Путин
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияВ миреВладимир Путин
 
 
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