https://ria.ru/20221225/konflikt-1841196749.html

Путин заявил, что его не удивило поведение россиян в ситуации с Украиной

Путин заявил, что его не удивило поведение россиян в ситуации с Украиной - РИА Новости, 25.12.2022

Путин заявил, что его не удивило поведение россиян в ситуации с Украиной

Россия не могла вести себя так же цинично, как Запад, в ситуации на Украине, у страны другая философия, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 25.12.2022

2022-12-25T12:38

2022-12-25T12:38

2022-12-25T12:51

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 25 дек - РИА Новости. Россия не могла вести себя так же цинично, как Запад, в ситуации на Украине, у страны другая философия, заявил президент РФ Владимир Путин."Не могли! У нас другая философия, другое отношение к жизни и к людям. Вот если посмотреть тех людей, которые глубоко погружались в морально-нравственные ценности восточного христианства, западного христианства, ислама, - то они всегда говорили, что у нас разные подходы, в общем, там скорее материальный подход и определение жизненного успеха в материальной части. А у нас в духовной. Не могли!" - заявил он в интервью Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин", журналист опубликовал материалы в своем телеграм-канале.Путин также рассказал, что его не удивило поведение россиян."Ничего удивительного с точки зрения того, что кто-то вел себя не так, как истинный патриот, нет. Потому что в любом обществе всегда есть люди, которые прежде всего думают о своих личных интересах, значит, о каких-то личных планах… Я, честно говоря, не особенно-то их и осуждаю – каждый человек имеет право выбора", - сказал он, добавив, что это очень малая часть."Но что касается основной части – 99,9% наших граждан, наших людей, которые готовы все положить в интересах Родины – здесь для меня как бы необычного ничего нет. Но это просто лишний раз убеждает меня в том, что Россия - особая страна и у нас живут особые люди. Это подтверждается на протяжении всей истории существования России. И сегодня еще раз", - заявил Путин.

https://ria.ru/20221225/tsel-1841196661.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

украина, россия, в мире, владимир путин