12:38 25.12.2022 (обновлено: 12:51 25.12.2022)
Путин заявил, что его не удивило поведение россиян в ситуации с Украиной
Путин: Россия в ситуации c Украиной не могла вести себя так же цинично, как Запад
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 25 дек - РИА Новости. Россия не могла вести себя так же цинично, как Запад, в ситуации на Украине, у страны другая философия, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Не могли! У нас другая философия, другое отношение к жизни и к людям. Вот если посмотреть тех людей, которые глубоко погружались в морально-нравственные ценности восточного христианства, западного христианства, ислама, - то они всегда говорили, что у нас разные подходы, в общем, там скорее материальный подход и определение жизненного успеха в материальной части. А у нас в духовной. Не могли!" - заявил он в интервью Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин", журналист опубликовал материалы в своем телеграм-канале.
Путин также рассказал, что его не удивило поведение россиян.
"Ничего удивительного с точки зрения того, что кто-то вел себя не так, как истинный патриот, нет. Потому что в любом обществе всегда есть люди, которые прежде всего думают о своих личных интересах, значит, о каких-то личных планах… Я, честно говоря, не особенно-то их и осуждаю – каждый человек имеет право выбора", - сказал он, добавив, что это очень малая часть.
"Но что касается основной части – 99,9% наших граждан, наших людей, которые готовы все положить в интересах Родины – здесь для меня как бы необычного ничего нет. Но это просто лишний раз убеждает меня в том, что Россия - особая страна и у нас живут особые люди. Это подтверждается на протяжении всей истории существования России. И сегодня еще раз", - заявил Путин.