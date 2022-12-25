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В МИД КНР заявили о серьезных трудностях в отношениях с США
В МИД КНР заявили о серьезных трудностях в отношениях с США - РИА Новости, 25.12.2022
В МИД КНР заявили о серьезных трудностях в отношениях с США
Китайско-американские отношения столкнулись с серьезными трудностями в уходящем году, Китай решительно противостоял провокациям и давлению со стороны США,... РИА Новости, 25.12.2022
2022-12-25T07:17
2022-12-25T07:17
2022-12-25T07:18
в мире
китай
сша
тайвань
нэнси пелоси
ван и (политик)
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ПЕКИН, 25 дек – РИА Новости. Китайско-американские отношения столкнулись с серьезными трудностями в уходящем году, Китай решительно противостоял провокациям и давлению со стороны США, заявил глава МИД КНР Ван И. Китай, по словам Ван И, в ответ предпринимал решительные действия, чтобы противостоять силовой политике и запугиванию. "Никакая гегемонистская сила не смогла нас запугать, мы решительно действовали для защиты коренных интересов и национального достоинства Китая", - сказал он. По его словам, в ответ на провокационный визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на остров Тайвань, Китай принял твердые и решительные меры, "полностью продемонстрировав непоколебимую волю" в деле защиты государственного суверенитета и безопасности. В то же время Ван И подчеркнул, что отсутствие конфликтов и отказ от конфронтации, мирное сосуществование, углубление экономической интеграции и получение большей выгоды от развития друг друга отвечает общим интересам двух стран. "Разыгрывание конкуренции приносит только вред, а не пользу, и стремление к сотрудничеству является необходимостью, а не выбором", - добавил дипломат. Глава МИД КНР призвал США изменить свой курс, придерживаться объективного и рационального восприятия Китая, следовать позитивной и прагматичной политике в отношении КНР и совместно заложить прочную основу для здорового и стабильного развития китайско-американских отношений.
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в мире, китай, сша, тайвань, нэнси пелоси, ван и (политик)
В мире, Китай, США, Тайвань, Нэнси Пелоси, Ван И (политик)
07:17 25.12.2022 (обновлено: 07:18 25.12.2022)
В МИД КНР заявили о серьезных трудностях в отношениях с США
Глава МИД КНР Ван И: отношения Китая и США столкнулись с серьезными трудностями
ПЕКИН, 25 дек – РИА Новости. Китайско-американские отношения столкнулись с серьезными трудностями в уходящем году, Китай решительно противостоял провокациям и давлению со стороны США, заявил глава МИД КНР Ван И.
"Поскольку США упрямо продолжали воспринимать Китай в качестве своего главного конкурента и занимались вопиющим сдерживанием, подавлением и провокациями против Китая, китайско-американские отношения столкнулись с серьезными трудностями", - заявил Ван И в своем выступлении на симпозиуме, посвященном дипломатии Китая, текст выступления был опубликован на официальном сайте МИД КНР.
Китай, по словам Ван И, в ответ предпринимал решительные действия, чтобы противостоять силовой политике и запугиванию.
"Никакая гегемонистская сила не смогла нас запугать, мы решительно действовали для защиты коренных интересов и национального достоинства Китая", - сказал он.
По его словам, в ответ на провокационный визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси
на остров Тайвань
, Китай принял твердые и решительные меры, "полностью продемонстрировав непоколебимую волю" в деле защиты государственного суверенитета и безопасности.
В то же время Ван И подчеркнул, что отсутствие конфликтов и отказ от конфронтации, мирное сосуществование, углубление экономической интеграции и получение большей выгоды от развития друг друга отвечает общим интересам двух стран.
"Разыгрывание конкуренции приносит только вред, а не пользу, и стремление к сотрудничеству является необходимостью, а не выбором", - добавил дипломат.
Глава МИД КНР призвал США изменить свой курс, придерживаться объективного и рационального восприятия Китая, следовать позитивной и прагматичной политике в отношении КНР и совместно заложить прочную основу для здорового и стабильного развития китайско-американских отношений.