https://ria.ru/20221225/knr-1841165373.html

В МИД КНР заявили о серьезных трудностях в отношениях с США

В МИД КНР заявили о серьезных трудностях в отношениях с США - РИА Новости, 25.12.2022

В МИД КНР заявили о серьезных трудностях в отношениях с США

Китайско-американские отношения столкнулись с серьезными трудностями в уходящем году, Китай решительно противостоял провокациям и давлению со стороны США,... РИА Новости, 25.12.2022

2022-12-25T07:17

2022-12-25T07:17

2022-12-25T07:18

в мире

китай

сша

тайвань

нэнси пелоси

ван и (политик)

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ПЕКИН, 25 дек – РИА Новости. Китайско-американские отношения столкнулись с серьезными трудностями в уходящем году, Китай решительно противостоял провокациям и давлению со стороны США, заявил глава МИД КНР Ван И. Китай, по словам Ван И, в ответ предпринимал решительные действия, чтобы противостоять силовой политике и запугиванию. "Никакая гегемонистская сила не смогла нас запугать, мы решительно действовали для защиты коренных интересов и национального достоинства Китая", - сказал он. По его словам, в ответ на провокационный визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на остров Тайвань, Китай принял твердые и решительные меры, "полностью продемонстрировав непоколебимую волю" в деле защиты государственного суверенитета и безопасности. В то же время Ван И подчеркнул, что отсутствие конфликтов и отказ от конфронтации, мирное сосуществование, углубление экономической интеграции и получение большей выгоды от развития друг друга отвечает общим интересам двух стран. "Разыгрывание конкуренции приносит только вред, а не пользу, и стремление к сотрудничеству является необходимостью, а не выбором", - добавил дипломат. Глава МИД КНР призвал США изменить свой курс, придерживаться объективного и рационального восприятия Китая, следовать позитивной и прагматичной политике в отношении КНР и совместно заложить прочную основу для здорового и стабильного развития китайско-американских отношений.

https://ria.ru/20221223/konkurentsiya-1840707126.html

китай

сша

тайвань

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в мире, китай, сша, тайвань, нэнси пелоси, ван и (политик)