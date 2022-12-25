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В МИД КНР заявили об укреплении стратегического взаимного доверия с Россией - РИА Новости, 25.12.2022
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В МИД КНР заявили об укреплении стратегического взаимного доверия с Россией
В МИД КНР заявили об укреплении стратегического взаимного доверия с Россией - РИА Новости, 25.12.2022
В МИД КНР заявили об укреплении стратегического взаимного доверия с Россией
Политическое и стратегическое взаимное доверие между Россией и Китаем в уходящем году укрепилось, отношения между двумя странами "прочны как скала", заявил... РИА Новости, 25.12.2022
2022-12-25T06:35
2022-12-25T11:46
ван и (политик)
китай
россия
москва
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ПЕКИН, 25 дек — РИА Новости. Политическое и стратегическое взаимное доверие между Россией и Китаем в уходящем году укрепилось, отношения между двумя странами "прочны как скала", заявил глава МИД КНР Ван И. Ван И добавил, что в 2022 году Россия и Китай углубили дружеское и добрососедское сотрудничество, всеобъемлющее стратегическое сотрудничество стало "более зрелым и прочным". Как подчеркнул дипломат, отношения между Москвой и Пекином не нацелены против какой-либо третьей стороны, в их основе лежат принципы неприсоединения и отказа от конфронтации. "Такие отношения свободны от вмешательства или попыток посеять раздор между двумя странами и невосприимчивы к изменениям международной обстановки", — сказал он.Глава МИД КНР в своем выступлении также отметил, что Россия и Китай быстрыми темпами приближаются к цели довести двусторонний товарооборот до 200 миллиардов долларов. Совместные крупные инвестиционные проекты стабильно претворяются в жизнь, а масштабы расчетов в национальных валютах расширяются.В уходящем году, как отметил Ван И, также укрепилась трансграничная взаимосвязанность двух стран, чему поспособствовало открытие автомобильного моста Хэйхэ — Благовещенск и железнодорожного моста Тунцзян — Нижнеленинское.Ранее посол КНР в России в интервью РИА Новости отмечал, что взаимная поддержка между Россией и Китаем в 2022 году усилилась, Пекин, по его словам, занял беспристрастную позицию по украинскому вопросу и выступил против введения односторонних санкций.Председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи с замглавы Совбеза России Дмитрием Медведевым, состоявшейся на прошлой неделе, заявил, что российско-китайские отношения продемонстрировали устойчивость. Пекин, заверил он, готов сотрудничать с Москвой, чтобы "постоянно продвигать китайско-российские отношения в новую эпоху и совместно способствовать развитию глобального управления в более справедливом и рациональном направлении".
https://ria.ru/20221222/kitay-1840430746.html
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ван и (политик), китай, россия, москва
Ван И (политик), Китай, Россия, Москва
06:35 25.12.2022 (обновлено: 11:46 25.12.2022)
 
В МИД КНР заявили об укреплении стратегического взаимного доверия с Россией

Глава МИД КНР Ван И: стратегическое взаимодоверие между Россией и Китаем укрепилось

© AP Photo / Petros GiannakourisМинистр иностранных дел Китая Ван И
Министр иностранных дел Китая Ван И - РИА Новости, 1920, 25.12.2022
© AP Photo / Petros Giannakouris
Министр иностранных дел Китая Ван И. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 25 дек — РИА Новости. Политическое и стратегическое взаимное доверие между Россией и Китаем в уходящем году укрепилось, отношения между двумя странами "прочны как скала", заявил глава МИД КНР Ван И.

"В течение года Китай и Россия твердо поддерживали друг друга в отстаивании коренных интересов, наше политическое и стратегическое взаимное доверие еще больше укрепилось", — сказал он, выступая на симпозиуме, посвященном дипломатии Китая, текст выступления опубликован на официальном сайте МИД КНР.

Ван И добавил, что в 2022 году Россия и Китай углубили дружеское и добрососедское сотрудничество, всеобъемлющее стратегическое сотрудничество стало "более зрелым и прочным".
Как подчеркнул дипломат, отношения между Москвой и Пекином не нацелены против какой-либо третьей стороны, в их основе лежат принципы неприсоединения и отказа от конфронтации. "Такие отношения свободны от вмешательства или попыток посеять раздор между двумя странами и невосприимчивы к изменениям международной обстановки", — сказал он.
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Глава МИД КНР в своем выступлении также отметил, что Россия и Китай быстрыми темпами приближаются к цели довести двусторонний товарооборот до 200 миллиардов долларов. Совместные крупные инвестиционные проекты стабильно претворяются в жизнь, а масштабы расчетов в национальных валютах расширяются.
В уходящем году, как отметил Ван И, также укрепилась трансграничная взаимосвязанность двух стран, чему поспособствовало открытие автомобильного моста ХэйхэБлаговещенск и железнодорожного моста Тунцзян — Нижнеленинское.
Ранее посол КНР в России в интервью РИА Новости отмечал, что взаимная поддержка между Россией и Китаем в 2022 году усилилась, Пекин, по его словам, занял беспристрастную позицию по украинскому вопросу и выступил против введения односторонних санкций.
Председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи с замглавы Совбеза России Дмитрием Медведевым, состоявшейся на прошлой неделе, заявил, что российско-китайские отношения продемонстрировали устойчивость. Пекин, заверил он, готов сотрудничать с Москвой, чтобы "постоянно продвигать китайско-российские отношения в новую эпоху и совместно способствовать развитию глобального управления в более справедливом и рациональном направлении".
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