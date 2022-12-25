https://ria.ru/20221225/kiev-1841229248.html

В Госдуме предложили Киеву готовить план по вхождению в состав России

В Госдуме предложили Киеву готовить план по вхождению в состав России - РИА Новости, 25.12.2022

В Госдуме предложили Киеву готовить план по вхождению в состав России

Депутат Госдумы от Крымского региона Михаил Шеремет назвал намерения украинских властей вернуть Крым полной ахинеей и предложил им вместо этого подготовить план РИА Новости, 25.12.2022

2022-12-25T17:39

2022-12-25T17:39

2022-12-25T18:05

михаил шеремет

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек — РИА Новости. Депутат Госдумы от Крымского региона Михаил Шеремет назвал намерения украинских властей вернуть Крым полной ахинеей и предложил им вместо этого подготовить план по включению Киева в состав России.Ранее глава офиса президента Украины Андрей Ермак в интервью для The Guardian заявил, что страна хочет одержать победу в конфликте с Россией и вернуть территорию Крыма в 2023 году. Ермак считает, что следующий год станет решающим для Украины.По его словам, даже самые малые попытки посягнуть на Крым обернутся для нынешнего киевского режима катастрофой, которой они еще не видывали. "Киевскому режиму недолго осталось тиранить Украину и украинский народ", — утверждает депутат.Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 2014 года 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН.

https://ria.ru/20221222/ukraina-1840446603.html

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михаил шеремет, украина, россия, госдума рф, андрей ермак, киев, в мире