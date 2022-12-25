https://ria.ru/20221225/kiev-1841216070.html
На Украине объявили воздушную тревогу
На Украине объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 25.12.2022
На Украине объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена по всей территории Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты Минцифры. РИА Новости, 25.12.2022
2022-12-25T15:29
2022-12-25T15:29
2022-12-25T17:10
киев
в мире
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Воздушная тревога объявлена по всей территории Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты Минцифры.Предупреждение объявлено в регионах практически одновременно.Сигнал прозвучал второй раз за день.Российские Вооруженные силы начали наносить удары по украинской инфраструктуре 10 октября — через два дня после подрыва на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоит Служба безопасности Украины. Обстреливаются объекты энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.По оценкам Киева, почти половина украинской энергосистемы выведена из строя. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить ее сейчас невозможно.
https://ria.ru/20221224/pvo-1841143565.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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киев, в мире
Киев, В мире, Специальная военная операция на Украине
15:29 25.12.2022 (обновлено: 17:10 25.12.2022)
На Украине объявили воздушную тревогу
На всей территории Украины объявили воздушную тревогу второй раз за 25 декабря