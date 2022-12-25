Рейтинг@Mail.ru
На Украине объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 25.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221225/kiev-1841216070.html
На Украине объявили воздушную тревогу
На Украине объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 25.12.2022
На Украине объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена по всей территории Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты Минцифры. РИА Новости, 25.12.2022
2022-12-25T15:29
2022-12-25T17:10
киев
в мире
специальная военная операция на украине
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/06/1836651382_0:106:3071:1833_1920x0_80_0_0_848226a07b0d5136a535492c52311c33.jpg
МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Воздушная тревога объявлена по всей территории Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты Минцифры.Предупреждение объявлено в регионах практически одновременно.Сигнал прозвучал второй раз за день.Российские Вооруженные силы начали наносить удары по украинской инфраструктуре 10 октября — через два дня после подрыва на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоит Служба безопасности Украины. Обстреливаются объекты энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.По оценкам Киева, почти половина украинской энергосистемы выведена из строя. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить ее сейчас невозможно.
https://ria.ru/20221224/pvo-1841143565.html
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/06/1836651382_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_93f70b93f405473174c4182542e53bde.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
киев, в мире
Киев, В мире, Специальная военная операция на Украине
15:29 25.12.2022 (обновлено: 17:10 25.12.2022)
 
На Украине объявили воздушную тревогу

На всей территории Украины объявили воздушную тревогу второй раз за 25 декабря

© AP Photo / Andrew KravchenkoКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 25.12.2022
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Киев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Воздушная тревога объявлена по всей территории Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты Минцифры.
Предупреждение объявлено в регионах практически одновременно.
Сигнал прозвучал второй раз за день.
Российские Вооруженные силы начали наносить удары по украинской инфраструктуре 10 октября — через два дня после подрыва на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоит Служба безопасности Украины. Обстреливаются объекты энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.
По оценкам Киева, почти половина украинской энергосистемы выведена из строя. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить ее сейчас невозможно.
Израильский противоракетный комплекс Железный купол в Ашкелоне - РИА Новости, 1920, 24.12.2022
Вчера, 21:42
NI: Россия "мешает" Украине получить самую передовую на Западе ПВО
 
Специальная военная операция на УкраинеКиевВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала