https://ria.ru/20221225/kiev-1841216070.html

На Украине объявили воздушную тревогу

На Украине объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 25.12.2022

На Украине объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена по всей территории Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты Минцифры. РИА Новости, 25.12.2022

2022-12-25T15:29

2022-12-25T15:29

2022-12-25T17:10

киев

в мире

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Воздушная тревога объявлена по всей территории Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты Минцифры.Предупреждение объявлено в регионах практически одновременно.Сигнал прозвучал второй раз за день.Российские Вооруженные силы начали наносить удары по украинской инфраструктуре 10 октября — через два дня после подрыва на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоит Служба безопасности Украины. Обстреливаются объекты энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.По оценкам Киева, почти половина украинской энергосистемы выведена из строя. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить ее сейчас невозможно.

https://ria.ru/20221224/pvo-1841143565.html

киев

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2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

киев, в мире