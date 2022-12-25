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Медведев: Россия сделает все, чтобы не допустить ядерную катастрофу - РИА Новости, 25.12.2022
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Медведев: Россия сделает все, чтобы не допустить ядерную катастрофу
Медведев: Россия сделает все, чтобы не допустить ядерную катастрофу - РИА Новости, 25.12.2022
Медведев: Россия сделает все, чтобы не допустить ядерную катастрофу
Россия будет делать все, чтобы не допустить третьей мировой войны и ядерной катастрофы, заявил замруководителя Совбеза РФ, председатель "Единой России" Дмитрий... РИА Новости, 25.12.2022
2022-12-25T23:36
2022-12-25T23:36
дмитрий медведев
россия
в мире
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Россия будет делать все, чтобы не допустить третьей мировой войны и ядерной катастрофы, заявил замруководителя Совбеза РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев. "Если же мы их (гарантии максимальной безопасности, которые устроят РФ - ред.) не получим - напряжение будет сохраняться неопределенно долго. Мир продолжит балансировать на грани третьей мировой войны и ядерной катастрофы. Мы будет делать все, чтобы их не допустить", - написал он в своей статье в "Российской газете".
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дмитрий медведев, россия, в мире
Дмитрий Медведев, Россия, В мире
23:36 25.12.2022
 
Медведев: Россия сделает все, чтобы не допустить ядерную катастрофу

Медведев: Россия сделает все, чтобы не допустить ядерную катастрофу и третью мировую войну

© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в медиабанкДмитрий Медведев
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 25.12.2022
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Дмитрий Медведев. Архивное фото
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Россия будет делать все, чтобы не допустить третьей мировой войны и ядерной катастрофы, заявил замруководителя Совбеза РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев.
"Если же мы их (гарантии максимальной безопасности, которые устроят РФ - ред.) не получим - напряжение будет сохраняться неопределенно долго. Мир продолжит балансировать на грани третьей мировой войны и ядерной катастрофы. Мы будет делать все, чтобы их не допустить", - написал он в своей статье в "Российской газете".
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 18.11.2022
18 ноября, 01:31
В США обвинили Зеленского в попытке развязать Третью мировую войну
 
Дмитрий МедведевРоссияВ мире
 
 
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