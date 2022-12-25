https://ria.ru/20221225/katastrofa-1841259762.html

Медведев: Россия сделает все, чтобы не допустить ядерную катастрофу

Медведев: Россия сделает все, чтобы не допустить ядерную катастрофу - РИА Новости, 25.12.2022

Медведев: Россия сделает все, чтобы не допустить ядерную катастрофу

Россия будет делать все, чтобы не допустить третьей мировой войны и ядерной катастрофы, заявил замруководителя Совбеза РФ, председатель "Единой России" Дмитрий... РИА Новости, 25.12.2022

2022-12-25T23:36

2022-12-25T23:36

2022-12-25T23:36

дмитрий медведев

россия

в мире

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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Россия будет делать все, чтобы не допустить третьей мировой войны и ядерной катастрофы, заявил замруководителя Совбеза РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев. "Если же мы их (гарантии максимальной безопасности, которые устроят РФ - ред.) не получим - напряжение будет сохраняться неопределенно долго. Мир продолжит балансировать на грани третьей мировой войны и ядерной катастрофы. Мы будет делать все, чтобы их не допустить", - написал он в своей статье в "Российской газете".

https://ria.ru/20221118/obman-1832362589.html

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дмитрий медведев, россия, в мире