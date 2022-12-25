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Представитель Эрдогана заявил, что члены РПК жгут улицы Парижа - РИА Новости, 25.12.2022
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Представитель Эрдогана заявил, что члены РПК жгут улицы Парижа
Представитель Эрдогана заявил, что члены РПК жгут улицы Парижа - РИА Новости, 25.12.2022
Представитель Эрдогана заявил, что члены РПК жгут улицы Парижа
Официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын обвинил Францию в поддержке запрещенной в его стране Рабочей партии Курдистана (РПК) в Сирии, по его... РИА Новости, 25.12.2022
2022-12-25T12:35
2022-12-25T12:35
в мире
ибрагим калын
париж
турция
франция
рабочая партия курдистана
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АНКАРА, 25 дек – РИА Новости. Официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын обвинил Францию в поддержке запрещенной в его стране Рабочей партии Курдистана (РПК) в Сирии, по его словам, сейчас представители РПК "жгут улицы Парижа". "Это РПК во Франции. Та же террористическая организация, которую вы поддерживаете в Сирии. Та самая РПК, которая за последние 40 лет убила тысячи турок, курдов и сотрудников сил безопасности. Теперь они жгут улицы Парижа. Вы все еще будете молчать?" - написал Калын в своем аккаунте в Twitter. В пятницу 69-летний мужчина открыл огонь на улице недалеко от культурного центра курдов в 10-м округе Парижа, он был задержан. В результате стрельбы погибли три человека, двое пострадавших находятся в критическом состоянии, еще двое - в состоянии средней тяжести. Как сообщил РИА Новости представитель курдской общины, погибшими являются трое курдских активистов. Прокуратура Парижа открыла расследование по делу о намеренном убийстве. По данным СМИ, стрелявший признался, что планировал напасть на курдскую общину и что его действия вызваны расовой ненавистью. В субботу тысячи курдов вышли на площадь Республики в Париже, чтобы выразить протест в связи со стрельбой в 10-м округе столицы, в результате которой в пятницу погибли трое курдских активистов. Они считают инцидент терактом, направленным против курдской общины. По мнению протестующих, за стрельбой стоит Турция. Манифестация быстро переросла в стычки с полицией. Протестующие разбивали автобусные остановки, переворачивали автомобили, поджигали мебель, мусорные баки и выламывали булыжники из мостовой, а затем забрасывали ими полицейских. Правоохранители неоднократно применяли слезоточивый газ для разгона толпы. В результате столкновений несколько человек получили ранения.
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в мире, ибрагим калын, париж, турция, франция, рабочая партия курдистана
В мире, Ибрагим Калын, Париж, Турция, Франция, Рабочая партия Курдистана
12:35 25.12.2022
 
Представитель Эрдогана заявил, что члены РПК жгут улицы Парижа

Представитель Эрдогана Ибрагим Калын заявил, что члены РПК жгут улицы Парижа

© AP Photo / Lewis JolyДемонстрант с флагом Рабочей партии Курдистана во время акции протеста в Париже
Демонстрант с флагом Рабочей партии Курдистана во время акции протеста в Париже - РИА Новости, 1920, 25.12.2022
© AP Photo / Lewis Joly
Демонстрант с флагом Рабочей партии Курдистана во время акции протеста в Париже
Читать ria.ru в
АНКАРА, 25 дек – РИА Новости. Официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын обвинил Францию в поддержке запрещенной в его стране Рабочей партии Курдистана (РПК) в Сирии, по его словам, сейчас представители РПК "жгут улицы Парижа".
"Это РПК во Франции. Та же террористическая организация, которую вы поддерживаете в Сирии. Та самая РПК, которая за последние 40 лет убила тысячи турок, курдов и сотрудников сил безопасности. Теперь они жгут улицы Парижа. Вы все еще будете молчать?" - написал Калын в своем аккаунте в Twitter.
В пятницу 69-летний мужчина открыл огонь на улице недалеко от культурного центра курдов в 10-м округе Парижа, он был задержан. В результате стрельбы погибли три человека, двое пострадавших находятся в критическом состоянии, еще двое - в состоянии средней тяжести. Как сообщил РИА Новости представитель курдской общины, погибшими являются трое курдских активистов. Прокуратура Парижа открыла расследование по делу о намеренном убийстве.
По данным СМИ, стрелявший признался, что планировал напасть на курдскую общину и что его действия вызваны расовой ненавистью.
В субботу тысячи курдов вышли на площадь Республики в Париже, чтобы выразить протест в связи со стрельбой в 10-м округе столицы, в результате которой в пятницу погибли трое курдских активистов. Они считают инцидент терактом, направленным против курдской общины. По мнению протестующих, за стрельбой стоит Турция. Манифестация быстро переросла в стычки с полицией. Протестующие разбивали автобусные остановки, переворачивали автомобили, поджигали мебель, мусорные баки и выламывали булыжники из мостовой, а затем забрасывали ими полицейских. Правоохранители неоднократно применяли слезоточивый газ для разгона толпы. В результате столкновений несколько человек получили ранения.
Сотрудники полиции во время столкновений с участниками стихийного митинга на месте стрельбы в Париже, Франция - РИА Новости, 1920, 24.12.2022
Вчера, 23:09
Мужчину, застрелившего трех курдов в Париже, отправили в психбольницу
 
В миреИбрагим КалынПарижТурцияФранцияРабочая партия Курдистана
 
 
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