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СМИ: в Испании автобус упал в реку - РИА Новости, 25.12.2022
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СМИ: в Испании автобус упал в реку
СМИ: в Испании автобус упал в реку - РИА Новости, 25.12.2022
СМИ: в Испании автобус упал в реку
Два человека погибли, трое числятся пропавшими без вести после падения автобуса в реку Лерес в Испании, передает агентство EFE со ссылкой на источники в... РИА Новости, 25.12.2022
2022-12-25T04:04
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в мире
испания
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Два человека погибли, трое числятся пропавшими без вести после падения автобуса в реку Лерес в Испании, передает агентство EFE со ссылкой на источники в спасательной команде. Происшествие произошло в провинции Понтеведра. Как отмечает местная радиостанция Cadena SER, на месте происшествия работают пожарные и гражданская гвардия Испании.
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в мире, испания
В мире, Испания
04:04 25.12.2022 (обновлено: 11:48 25.12.2022)
 
СМИ: в Испании автобус упал в реку

EFE: после падения автобуса в реку в Испании два человека погибли, трое пропали без вести

© Фото : Guardia CivilНа месте падения автобуса в реку Лерес в Испании
На месте падения автобуса в реку Лерес в Испании - РИА Новости, 1920, 25.12.2022
© Фото : Guardia Civil
На месте падения автобуса в реку Лерес в Испании
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Два человека погибли, трое числятся пропавшими без вести после падения автобуса в реку Лерес в Испании, передает агентство EFE со ссылкой на источники в спасательной команде.
Происшествие произошло в провинции Понтеведра.
"Два человека погибли, трое числятся пропавшими без вести и еще двое спасены после падения автобуса в реку Лерес в Сердедо-Котобаде", - говорится в сообщении агентства со ссылкой на источники.
Как отмечает местная радиостанция Cadena SER, на месте происшествия работают пожарные и гражданская гвардия Испании.
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