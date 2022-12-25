https://ria.ru/20221225/ispaniya-1841162409.html
СМИ: в Испании автобус упал в реку
СМИ: в Испании автобус упал в реку - РИА Новости, 25.12.2022
СМИ: в Испании автобус упал в реку
Два человека погибли, трое числятся пропавшими без вести после падения автобуса в реку Лерес в Испании, передает агентство EFE со ссылкой на источники в... РИА Новости, 25.12.2022
2022-12-25T04:04
2022-12-25T04:04
2022-12-25T11:48
в мире
испания
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Два человека погибли, трое числятся пропавшими без вести после падения автобуса в реку Лерес в Испании, передает агентство EFE со ссылкой на источники в спасательной команде. Происшествие произошло в провинции Понтеведра. Как отмечает местная радиостанция Cadena SER, на месте происшествия работают пожарные и гражданская гвардия Испании.
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в мире, испания
04:04 25.12.2022 (обновлено: 11:48 25.12.2022)
СМИ: в Испании автобус упал в реку
EFE: после падения автобуса в реку в Испании два человека погибли, трое пропали без вести