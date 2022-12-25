https://ria.ru/20221225/ispaniya-1841162409.html

СМИ: в Испании автобус упал в реку

СМИ: в Испании автобус упал в реку - РИА Новости, 25.12.2022

СМИ: в Испании автобус упал в реку

Два человека погибли, трое числятся пропавшими без вести после падения автобуса в реку Лерес в Испании, передает агентство EFE со ссылкой на источники в... РИА Новости, 25.12.2022

2022-12-25T04:04

2022-12-25T04:04

2022-12-25T11:48

в мире

испания

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/19/1841189173_0:126:990:683_1920x0_80_0_0_6d011c55e346ababc17f439178e3e210.jpg

МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Два человека погибли, трое числятся пропавшими без вести после падения автобуса в реку Лерес в Испании, передает агентство EFE со ссылкой на источники в спасательной команде. Происшествие произошло в провинции Понтеведра. Как отмечает местная радиостанция Cadena SER, на месте происшествия работают пожарные и гражданская гвардия Испании.

https://ria.ru/20221219/samolet-1839754698.html

испания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, испания