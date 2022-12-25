https://ria.ru/20221225/inostrantsy-1841222919.html

Стрелявший в Париже признался, что сначала планировал "убивать иностранцев"

Стрелявший в Париже признался, что сначала планировал "убивать иностранцев" - РИА Новости, 25.12.2022

Стрелявший в Париже признался, что сначала планировал "убивать иностранцев"

Мужчина, задержанный за стрельбу в Париже в пятницу, в результате которой погибли трое представителей курдской общины, ранее в тот же день направился в коммуну... РИА Новости, 25.12.2022

2022-12-25T16:47

2022-12-25T16:47

2022-12-25T16:47

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ПАРИЖ, 25 дек – РИА Новости. Мужчина, задержанный за стрельбу в Париже в пятницу, в результате которой погибли трое представителей курдской общины, ранее в тот же день направился в коммуну Сен-Дени к северу от французской столицы, где планировал "убивать иностранцев", но передумал это делать, сообщило в воскресенье агентство Франс Пресс со ссылкой на коммюнике прокуратуры Парижа. "Задержанный сначала поехал в Сен-Дени, чтобы "совершить убийство в отношении иностранных граждан", но не стал этого делать из-за того, что вокруг было мало народу, а также из-за того, что его одежда мешала ему беспрепятственно перезаряжать оружие", - сообщило агентство со ссылкой на коммюнике прокурора Парижа Лоры Бекко. Перевезенный в психиатрическую клинику нападавший признался следствию, что страдал "ненавистью к иностранцам, которая стала совершенно патологической". Он также описал свое состояние как "депрессивное" и отметил, что имел суицидальные наклонности. Он также добавил, что "с 2016 года имел желание убивать мигрантов". В пятницу 69-летний мужчина открыл огонь на улице недалеко от культурного центра курдов в 10-м округе Парижа. В результате стрельбы погибли три человека, двое пострадавших находятся в критическом состоянии, еще двое - в состоянии средней тяжести. Как сообщил РИА Новости представитель курдской общины, погибшими являются трое курдских активистов. Прокуратура Парижа открыла расследование по делу о намеренном убийстве. Стрелявший признался, что планировал напасть на курдскую общину и что его действия вызваны расовой ненавистью. Он француз по национальности и известен полиции по двум покушениям на убийство – в 2016 и 2021 годах. В 2021 году открывший стрельбу мужчина был задержан за нападение на центр мигрантов в 12-м округе Парижа, где ранил двоих человек. Он вышел на свободу в ожидании суда за 11 дней до совершения нападения в пятницу. В субботу полиция перевела задержанного в отделение психиатрической больницы после того, как сочла, что его состояние несовместимо с содержанием под стражей.

https://ria.ru/20221224/manifestatsiya-1841137237.html

https://ria.ru/20221223/strelba-1840970558.html

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в мире, париж, франция, курды