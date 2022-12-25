https://ria.ru/20221225/goroskop-1840349948.html

Названы знаки зодиака, представителям которых отношения в тягость

Названы знаки зодиака, представителям которых отношения в тягость - РИА Новости, 25.12.2022

Названы знаки зодиака, представителям которых отношения в тягость

Некоторым трудно поддерживать отношения: они не понимают эмоций своих вторых половинок и иногда воспринимают романтический союз как бремя. Представителям каких... РИА Новости, 25.12.2022

2022-12-25T06:39

2022-12-25T06:39

2022-12-25T06:39

культура

новости культуры

стиль жизни

гороскоп

знаки зодиака

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/01/1576582407_0:186:3072:1914_1920x0_80_0_0_942d3983222b32b93a25caea8eb36273.jpg

МОСКВА, 25 дек – РИА Новости. Некоторым трудно поддерживать отношения: они не понимают эмоций своих вторых половинок и иногда воспринимают романтический союз как бремя. Представителям каких знаков зодиака отношения в тягость, пишет Pinkvilla. Овны славятся импульсивностью и готовностью действовать. Иногда они чувствует, что партнер их подавляет. Представители этого знака считают, что проще быть независимым и заниматься только своими делами, чем тратить силы на отношения. Роман становится тяжкой ношей для Тельцов, как только они сталкиваются с тем, что не все их желания выполняются. Знак упрямый – если Телец решил, что отношения для него обременительны, то его едва ли переубедишь. Близнецы переменчивы. Они часто отвлекаются на разные вещи и порой пренебрегают своей второй половинкой. И им не нравятся просьбы уделять отношениям больше времени. Практичные Девы не хотят эмоционально зависеть от другого человека. Им нужно, чтобы роман складывался гладко и соответствовал их представлениям об идеале. Девы тяготятся, если что-то идет не так.

https://ria.ru/20221218/goroskop-1839208493.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Елена Громова

Елена Громова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, стиль жизни, гороскоп, знаки зодиака