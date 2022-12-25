https://ria.ru/20221225/goroskop-1840349948.html
Названы знаки зодиака, представителям которых отношения в тягость
Названы знаки зодиака, представителям которых отношения в тягость - РИА Новости, 25.12.2022
Названы знаки зодиака, представителям которых отношения в тягость
Некоторым трудно поддерживать отношения: они не понимают эмоций своих вторых половинок и иногда воспринимают романтический союз как бремя. Представителям каких... РИА Новости, 25.12.2022
2022-12-25T06:39
2022-12-25T06:39
2022-12-25T06:39
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МОСКВА, 25 дек – РИА Новости. Некоторым трудно поддерживать отношения: они не понимают эмоций своих вторых половинок и иногда воспринимают романтический союз как бремя. Представителям каких знаков зодиака отношения в тягость, пишет Pinkvilla. Овны славятся импульсивностью и готовностью действовать. Иногда они чувствует, что партнер их подавляет. Представители этого знака считают, что проще быть независимым и заниматься только своими делами, чем тратить силы на отношения. Роман становится тяжкой ношей для Тельцов, как только они сталкиваются с тем, что не все их желания выполняются. Знак упрямый – если Телец решил, что отношения для него обременительны, то его едва ли переубедишь. Близнецы переменчивы. Они часто отвлекаются на разные вещи и порой пренебрегают своей второй половинкой. И им не нравятся просьбы уделять отношениям больше времени. Практичные Девы не хотят эмоционально зависеть от другого человека. Им нужно, чтобы роман складывался гладко и соответствовал их представлениям об идеале. Девы тяготятся, если что-то идет не так.
https://ria.ru/20221218/goroskop-1839208493.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, стиль жизни, гороскоп, знаки зодиака
Культура, Новости культуры, Стиль жизни, гороскоп, знаки зодиака
Названы знаки зодиака, представителям которых отношения в тягость
Овны оказались среди знаков зодиака, представителям которых отношения в тягость
МОСКВА, 25 дек – РИА Новости.
Некоторым трудно поддерживать отношения: они не понимают эмоций своих вторых половинок и иногда воспринимают романтический союз как бремя. Представителям каких знаков зодиака отношения в тягость, пишет
Pinkvilla.
Овны славятся импульсивностью и готовностью действовать. Иногда они чувствует, что партнер их подавляет. Представители этого знака считают, что проще быть независимым и заниматься только своими делами, чем тратить силы на отношения.
Роман становится тяжкой ношей для Тельцов, как только они сталкиваются с тем, что не все их желания выполняются. Знак упрямый – если Телец решил, что отношения для него обременительны, то его едва ли переубедишь.
Близнецы переменчивы. Они часто отвлекаются на разные вещи и порой пренебрегают своей второй половинкой. И им не нравятся просьбы уделять отношениям больше времени.
Практичные Девы не хотят эмоционально зависеть от другого человека. Им нужно, чтобы роман складывался гладко и соответствовал их представлениям об идеале. Девы тяготятся, если что-то идет не так.