https://ria.ru/20221225/gorlovka-1841186009.html

Украинские войска за час дважды обстреляли Горловку

Украинские войска за час дважды обстреляли Горловку - РИА Новости, 25.12.2022

Украинские войска за час дважды обстреляли Горловку

Украинские войска в течение часа дважды обстреляли Горловку в ДНР, выпустив девять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР РИА Новости, 25.12.2022

2022-12-25T11:01

2022-12-25T11:01

2022-12-25T11:01

специальная военная операция на украине

горловка

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 25 дек - РИА Новости. Украинские войска в течение часа дважды обстреляли Горловку в ДНР, выпустив девять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 09.40 - населенный пункт Дзержинск – населенный пункт Горловка (Калининский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров... 10.40 - населенный пункт Дзержинск – населенный пункт Горловка (Калининский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях, опубликованных в телеграм-канале ведомства. Также в 10.05 представительством был зафиксирован обстрел населенного пункта Майорск, в ходе которого украинские войска выпустили по нему восемь снарядов калибром 152 миллиметра. В 10.15 ведомство зафиксировало обстрел населенного пункта Пантелеймоновка. В ходе обстрела по нему было выпущено четыре снаряда калибром 152 миллиметра. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20221225/oborona-1841173887.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

горловка

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

горловка, донецкая народная республика, вооруженные силы украины