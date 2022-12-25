https://ria.ru/20221225/gaz-1841256696.html
Эрдоган анонсировал начало использования в домах черноморского газа
Эрдоган анонсировал начало использования в домах черноморского газа - РИА Новости, 25.12.2022
Эрдоган анонсировал начало использования в домах черноморского газа
Турция начнет использование 540 миллиардов кубометров газа, добытого из Черного моря, в первом квартале 2023 года, сообщил президент страны Тайип Эрдоган. РИА Новости, 25.12.2022
2022-12-25T23:00
2022-12-25T23:00
2022-12-25T23:00
экономика
турция
черное море
эрзурум
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/01/1835598136_10:0:2520:1412_1920x0_80_0_0_156dd88646b19e63989e7e398b56b4ad.png
АНКАРА, 25 дек – РИА Новости. Турция начнет использование 540 миллиардов кубометров газа, добытого из Черного моря, в первом квартале 2023 года, сообщил президент страны Тайип Эрдоган. Эрдоган ранее заявил, что в понедельник объявит общественности о новых "интересных новостях" по газовой теме. "Мы будем использовать 540 миллиардов кубометров природного газа, обнаруженного нами в Черном море, в наших домах в первом квартале 2023 года", - сказал Эрдоган, в ходе выступления перед молодежью в Университете Ататюрка в Эрзуруме. Ранее газета Sabah писала, что Турция вложит почти 10 миллиардов долларов в проект добычи и транспортировки 540 миллиардов кубометров газа с месторождения Сакарья в Черном море. По планам, первый газ с месторождения должен поступить в Турцию в 2023 году. Министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез также сообщал, что расчетная стоимость обнаруженного в Черном море газа составляет 400 миллиардов долларов.
https://ria.ru/20221224/erdogan-1841073048.html
турция
черное море
эрзурум
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/01/1835598136_324:0:2207:1412_1920x0_80_0_0_10b2ba0d3fbb45e63e46e8ff91accf7f.png
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, турция, черное море, эрзурум, в мире
Экономика, Турция, Черное море, Эрзурум, В мире
Эрдоган анонсировал начало использования в домах черноморского газа
Эрдоган: Турция начнет использовать в домах черноморский газ в первом квартале 2023 года