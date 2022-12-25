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Эрдоган анонсировал начало использования в домах черноморского газа - РИА Новости, 25.12.2022
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Эрдоган анонсировал начало использования в домах черноморского газа
Эрдоган анонсировал начало использования в домах черноморского газа - РИА Новости, 25.12.2022
Эрдоган анонсировал начало использования в домах черноморского газа
Турция начнет использование 540 миллиардов кубометров газа, добытого из Черного моря, в первом квартале 2023 года, сообщил президент страны Тайип Эрдоган. РИА Новости, 25.12.2022
2022-12-25T23:00
2022-12-25T23:00
экономика
турция
черное море
эрзурум
в мире
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АНКАРА, 25 дек – РИА Новости. Турция начнет использование 540 миллиардов кубометров газа, добытого из Черного моря, в первом квартале 2023 года, сообщил президент страны Тайип Эрдоган. Эрдоган ранее заявил, что в понедельник объявит общественности о новых "интересных новостях" по газовой теме. "Мы будем использовать 540 миллиардов кубометров природного газа, обнаруженного нами в Черном море, в наших домах в первом квартале 2023 года", - сказал Эрдоган, в ходе выступления перед молодежью в Университете Ататюрка в Эрзуруме. Ранее газета Sabah писала, что Турция вложит почти 10 миллиардов долларов в проект добычи и транспортировки 540 миллиардов кубометров газа с месторождения Сакарья в Черном море. По планам, первый газ с месторождения должен поступить в Турцию в 2023 году. Министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез также сообщал, что расчетная стоимость обнаруженного в Черном море газа составляет 400 миллиардов долларов.
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экономика, турция, черное море, эрзурум, в мире
Экономика, Турция, Черное море, Эрзурум, В мире
23:00 25.12.2022
 
Эрдоган анонсировал начало использования в домах черноморского газа

Эрдоган: Турция начнет использовать в домах черноморский газ в первом квартале 2023 года

© Фото : T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar BakanlığıТурецкий резервуар, который будет собирать поступающий из скважин черноморский газ
Турецкий резервуар, который будет собирать поступающий из скважин черноморский газ - РИА Новости, 1920, 25.12.2022
© Фото : T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
Турецкий резервуар, который будет собирать поступающий из скважин черноморский газ. Архивное фото
Читать ria.ru в
АНКАРА, 25 дек – РИА Новости. Турция начнет использование 540 миллиардов кубометров газа, добытого из Черного моря, в первом квартале 2023 года, сообщил президент страны Тайип Эрдоган.
Эрдоган ранее заявил, что в понедельник объявит общественности о новых "интересных новостях" по газовой теме.
"Мы будем использовать 540 миллиардов кубометров природного газа, обнаруженного нами в Черном море, в наших домах в первом квартале 2023 года", - сказал Эрдоган, в ходе выступления перед молодежью в Университете Ататюрка в Эрзуруме.
Ранее газета Sabah писала, что Турция вложит почти 10 миллиардов долларов в проект добычи и транспортировки 540 миллиардов кубометров газа с месторождения Сакарья в Черном море. По планам, первый газ с месторождения должен поступить в Турцию в 2023 году. Министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез также сообщал, что расчетная стоимость обнаруженного в Черном море газа составляет 400 миллиардов долларов.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 24.12.2022
24 декабря, 14:29
Эрдоган анонсировал "интересные новости" по газовой теме
 
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