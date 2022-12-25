https://ria.ru/20221225/gaz-1841256696.html

Эрдоган анонсировал начало использования в домах черноморского газа

Эрдоган анонсировал начало использования в домах черноморского газа - РИА Новости, 25.12.2022

Эрдоган анонсировал начало использования в домах черноморского газа

Турция начнет использование 540 миллиардов кубометров газа, добытого из Черного моря, в первом квартале 2023 года, сообщил президент страны Тайип Эрдоган. РИА Новости, 25.12.2022

2022-12-25T23:00

2022-12-25T23:00

2022-12-25T23:00

экономика

турция

черное море

эрзурум

в мире

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АНКАРА, 25 дек – РИА Новости. Турция начнет использование 540 миллиардов кубометров газа, добытого из Черного моря, в первом квартале 2023 года, сообщил президент страны Тайип Эрдоган. Эрдоган ранее заявил, что в понедельник объявит общественности о новых "интересных новостях" по газовой теме. "Мы будем использовать 540 миллиардов кубометров природного газа, обнаруженного нами в Черном море, в наших домах в первом квартале 2023 года", - сказал Эрдоган, в ходе выступления перед молодежью в Университете Ататюрка в Эрзуруме. Ранее газета Sabah писала, что Турция вложит почти 10 миллиардов долларов в проект добычи и транспортировки 540 миллиардов кубометров газа с месторождения Сакарья в Черном море. По планам, первый газ с месторождения должен поступить в Турцию в 2023 году. Министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез также сообщал, что расчетная стоимость обнаруженного в Черном море газа составляет 400 миллиардов долларов.

https://ria.ru/20221224/erdogan-1841073048.html

турция

черное море

эрзурум

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, турция, черное море, эрзурум, в мире