https://ria.ru/20221225/gaz-1841252910.html

Цены на газ в Германии вырастут на 112 процентов, показало исследование

Цены на газ в Германии вырастут на 112 процентов, показало исследование - РИА Новости, 25.12.2022

Цены на газ в Германии вырастут на 112 процентов, показало исследование

Немецкие домохозяйства столкнутся в новом году с ростом цен на газ и электричество в 112 и 44 процента, свидетельствуют опубликованные изданием Handelsblatt... РИА Новости, 25.12.2022

2022-12-25T22:06

2022-12-25T22:06

2022-12-25T23:29

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германия

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БЕРЛИН, 25 дек — РИА Новости. Немецкие домохозяйства столкнутся в новом году с ростом цен на газ и электричество в 112 и 44 процента, свидетельствуют опубликованные изданием Handelsblatt результаты исследования рынка, проведенные компанией Verifox.Чтобы частично снять нагрузку с потребителей, федеральное правительство в марте вводит ограничение цен на электроэнергию и газ, которые также ретроспективно подействуют на январь и февраль. После этого домохозяйства будут платить максимум 40 евроцентов за киловатт-час, и такая цена будет распространяться на 80 процентов потребленной энергии. В случае с газом потолок цен составит 12 евроцентов за киловатт-час вырабатываемой из газа энергии (1,30 доллара за один кубометр газа). Но это в лишь немного смягчит резко возросшие расходы на электроэнергию и газ, отметили в Verifox.Согласно исследованию компании, среднестатистическая семья с электропотреблением в 4000 киловатт-час с января по конец года вынуждена будет заплатить в среднем 1764 евро. При этом ценовой потолок обеспечит приостановку роста цен лишь на пять процентов.В случае с газом эффект потолка цен будет заметнее, но в среднем одно домохозяйство все равно потратит вдвое больше, чем два года назад (1457 вместо 894 евро), а потолок цен обеспечит лишь экономию в 5,6 евроцента от средней цены в 17,6 евроцента за один киловатт-час (0,60 от 1,92 доллара за один кубометр газа). Помимо этого, на конечного потребителя поставщиками будет возложен сбор за пропуск электроэнергии по сетям страны, что в среднем увеличит годовой счет на 57 евро. Verifox является продуктом медийной группы ProSiebenSat.1. Платформа рассчитывает цены для клиентов, желающих заключить выгодный контракт с поставщиком энергетики. Портал в своем актуальном исследовании учел рост муниципальных тарифов 700 поставщиков газа и 800 поставщиков электроэнергии. Кроме того, в расчет включены цены 30 наиболее важных надрегиональных компаний, поставляющих электроэнергию и газ. После начала специальной военной операции на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Как указывал президент Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления Москвы — это долгосрочная стратегия Штатов и их союзников, а ограничения нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.

https://ria.ru/20221225/germaniya-1841159426.html

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экономика, германия, в мире