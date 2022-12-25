https://ria.ru/20221225/gaz-1841180283.html

"Газпром" подает газ через Украину на ГИС "Суджа" в подтвержденном объеме

"Газпром" подает газ через Украину на ГИС "Суджа" в подтвержденном объеме - РИА Новости, 25.12.2022

"Газпром" подает газ через Украину на ГИС "Суджа" в подтвержденном объеме

"Газпром" подает газ через Украину в подтвержденном украинской стороной объеме через газоизмерительную станцию (ГИС) "Суджа" - 42,4 миллиона кубометров на 25... РИА Новости, 25.12.2022

2022-12-25T10:32

2022-12-25T10:32

2022-12-25T10:32

экономика

сергей куприянов

украина

европа

луганская народная республика

газпром

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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. "Газпром" подает газ через Украину в подтвержденном украинской стороной объеме через газоизмерительную станцию (ГИС) "Суджа" - 42,4 миллиона кубометров на 25 декабря, на ГИС "Сохрановка" заявка снова отклонена, сообщил официальный представитель российской компании Сергей Куприянов. "Газпром" осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в объеме, подтвержденном украинской стороной через ГИС "Суджа", — 42,4 миллиона кубометров на 25 декабря. Заявка на ГИС "Сохрановка" отклонена", — сказал он журналистам. Украина в мае прекратила прием для транзита газа через ГИС "Сохрановка", сославшись на то, что она находится под контролем российских сил (на территории ЛНР). В результате для транзита газа в Европу остался только один вход — ГИС "Суджа". "Газпром" заявил, что перенос всех объемов на "Суджу" технологически невозможен, все обязательства перед европейскими потребителями компания выполняет, а услуги транзита полностью оплачены. С конца мая поставки российского газа через газотранспортную систему Украины в Европу держатся на уровне 40-43 миллионов кубометров в сутки.

https://ria.ru/20221225/neft-1841177109.html

украина

европа

луганская народная республика

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Варвара Скокшина

экономика, сергей куприянов, украина, европа, луганская народная республика, газпром