https://ria.ru/20221225/gaz-1840884511.html

Минус триллион: Европа тратит последнее на импортный газ

Минус триллион: Европа тратит последнее на импортный газ - РИА Новости, 25.12.2022

Минус триллион: Европа тратит последнее на импортный газ

В ЕС пытаются смягчить удар энергетического кризиса. Аналитики подсчитали: газ, купленный вместо российского, уже обошелся в лишний триллион. Бюджет трещит по... РИА Новости, 25.12.2022

2022-12-25T08:00

2022-12-25T08:00

2022-12-25T08:13

экономика

европа

азия

сша

международное энергетическое агентство

санкции в отношении россии

природный газ

спг

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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости, Наталья Дембинская. В ЕС пытаются смягчить удар энергетического кризиса. Аналитики подсчитали: газ, купленный вместо российского, уже обошелся в лишний триллион. Бюджет трещит по швам, долговая нагрузка превысила все допустимые уровни. И это только начало. Что будет с Европой — в материале РИА Новости.Трудная экономияСейчас в ЕС выкручиваются по-всякому: переходят на уголь, увеличивают импорт сжиженного газа (СПГ).Планы амбициозные: сократить потребление российского топлива на 66%, а к 2027-му покончить с этим полностью. Речь в частности, об ускорении перевода на возобновляемые источники. Но зеленые планы пока особых надежд не внушают. У энергетических компаний нет достаточного опыта в строительстве ветряков, логистике, распределении и управлении мощностями.Экономить получается с трудом. В Федеральном сетевом агентстве ФРГ признали: ни предприятиям, ни домохозяйствам это толком не удается.По данным Международного энергетического агентства (МЭА), годовой спрос на газ в Европе уменьшился на 50 миллиардов кубометров. Однако в 2023-м предсказывают дефицит — 27 миллиардов. И это вполне реалистичный сценарий: российские поставки прекратятся, а китайский импорт СПГ восстановится до уровня 2021 года.Расчеты не оправдалисьК зиме тем не менее подготовились, ПХГ заполнили почти на 90%. Нехватку трубопроводного импорта покрывали в основном за счет СПГ: в январе-октябре поставки выросли почти в 2,5 раза (с 44,5 до 107 миллиардов кубометров). Это удалось из-за падения потребления топлива в Азии в связи с ковидом.Оценили и расходы на "газозамещение". Согласно плану, обнародованному еще в мае, отказ от голубого топлива и решение сопутствующих проблем должно было обойтись в 220 миллиардов долларов. Вышло побольше: вместе со всеми пакетами помощи, субсидиями и мерами по защите потребителей от ценовых скачков к концу ноября счет превысил 700 миллиардов.По данным аналитиков Bloomberg, потери европейцев от газовых маневров и того масштабнее — почти триллион долларов. И это еще цветочки.Борьба за танкерыРоссия уже не поможет Европе сформировать запасы, достаточные для прохождения следующей зимы."Усилится конкуренция за СПГ-танкеры", — предупреждает Bloomberg.А там и так беда. Ставки фрахта взлетели: к середине октября, по сведениям Baltic Exchange, — до 450 тысяч долларов в сутки, в шесть раз больше, чем в январе. Доставка нефти с Ближнего Востока в Японию подорожала на 100 процентов.Так, в конце октября Shell зафрахтовала танкер Yiannis для отправки в Европу по 400 тысяч долларов в сутки. GAIL India получила Schneeweisschen за 360 тысяч.Азия просыпаетсяЕвропе остается лишь наращивать закупки дорогого СПГ. Но, отмечают экономисты, это будет все сложнее: Азия выходит из спячки. По подсчетам China National Offshore Oil, импорт сжиженного газа в КНР в 2023-м увеличится на семь процентов. Та же динамика в Японии, Пакистане и Индии. Чтобы конкурировать с азиатскими покупателями, Евросоюзу придется платить еще больше — и за газ, и за транспортировку.Эксперты считают, что ситуация может отчасти выровняться лишь в 2026-м, когда Катар и США увеличат производство СПГ. А до тех пор удел ЕС — гонка за пополнением запасов к каждой зиме.Европейские фьючерсы на газ после пиковых июльских 345 евро за мегаватт в час опустились до 135. По оценкам Bloomberg Economics, если котировки снова поднимутся до 210, траты на голубое топливо достигнут пяти процентов ВВП.Это создает риск того, что непродолжительная рецессия перейдет в глубокий экономический спад. И европейские правительства уже не смогут субсидировать как энергетические компании, так и население.

https://ria.ru/20221214/slanets-1838357383.html

https://ria.ru/20221029/tankery-1827538236.html

https://ria.ru/20221215/gazprom-1838903089.html

европа

азия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Наталья Дембинская

Наталья Дембинская

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Дембинская

экономика, европа, азия, сша, международное энергетическое агентство, санкции в отношении россии, природный газ, спг