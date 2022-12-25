Мишустин утвердил положение о составе правления Социального фонда России
Премьер Мишустин утвердил положение о составе правления Социального фонда России
Премьер-министр РФ М. Мишустин. Архивное фото
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Председатель правительства России Михаил Мишустин утвердил положение о составе правления Социального фонда, туда войдут представители Минтруда, Минфина, Центробанка, сенаторы и депутаты, а также представители общероссийских общественных объединений и организаций, сообщается на сайте кабмина.
"В состав правления Фонда пенсионного и социального страхования (Социального фонда) войдут представители Минтруда, Минфина, Центробанка, сенаторы и депутаты, а также представители общероссийских общественных объединений и организаций. Соответствующее положение утвердил Председатель Правительства Михаил Мишустин... Документ будет опубликован", - говорится в сообщении.
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Добавляется, что правление фонда станет коллегиальным органом управления Социальным фондом и в том числе будет рассматривать вопросы о приоритетных направлениях развития систем пенсионного и социального страхования, о бюджете фонда на очередной финансовый год и на плановые периоды, о формировании финансовых резервов. Также правление фонда будет участвовать в выработке предложений о совершенствовании законодательства в социальной сфере и утверждать перечень направлений научно-исследовательских работ фонда.
Отмечается, что единый фонд пенсионного и социального страхования начнёт работать с 1 января 2023 года. Он создан в результате объединения Пенсионного фонда России (ПФР) и Фонда социального страхования (ФСС). Цель такой реформы – повышение качества обслуживания граждан, более быстрое и удобное оформление и предоставление мер поддержки, снижение административной нагрузки на бизнес. Кроме того, социальный фонд сохранит преемственность всех выплат, услуг и обязательств, которые находились в компетенции ПФР и ФСС.
Ранее пресс-служба кабмина сообщала, что премьер министр РФ Михаил Мишустин назначил председателем Фонда пенсионного и социального страхования Сергея Чиркова.