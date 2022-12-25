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Мишустин утвердил положение о составе правления Социального фонда России - РИА Новости, 25.12.2022
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Мишустин утвердил положение о составе правления Социального фонда России
Мишустин утвердил положение о составе правления Социального фонда России - РИА Новости, 25.12.2022
Мишустин утвердил положение о составе правления Социального фонда России
Председатель правительства России Михаил Мишустин утвердил положение о составе правления Социального фонда, туда войдут представители Минтруда, Минфина,... РИА Новости, 25.12.2022
2022-12-25T10:22
2022-12-25T10:22
михаил мишустин
россия
министерство финансов рф (минфин россии)
пенсионный фонд рф
сергей чирков
экономика
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Председатель правительства России Михаил Мишустин утвердил положение о составе правления Социального фонда, туда войдут представители Минтруда, Минфина, Центробанка, сенаторы и депутаты, а также представители общероссийских общественных объединений и организаций, сообщается на сайте кабмина. "В состав правления Фонда пенсионного и социального страхования (Социального фонда) войдут представители Минтруда, Минфина, Центробанка, сенаторы и депутаты, а также представители общероссийских общественных объединений и организаций. Соответствующее положение утвердил Председатель Правительства Михаил Мишустин... Документ будет опубликован", - говорится в сообщении. Добавляется, что правление фонда станет коллегиальным органом управления Социальным фондом и в том числе будет рассматривать вопросы о приоритетных направлениях развития систем пенсионного и социального страхования, о бюджете фонда на очередной финансовый год и на плановые периоды, о формировании финансовых резервов. Также правление фонда будет участвовать в выработке предложений о совершенствовании законодательства в социальной сфере и утверждать перечень направлений научно-исследовательских работ фонда. Отмечается, что единый фонд пенсионного и социального страхования начнёт работать с 1 января 2023 года. Он создан в результате объединения Пенсионного фонда России (ПФР) и Фонда социального страхования (ФСС). Цель такой реформы – повышение качества обслуживания граждан, более быстрое и удобное оформление и предоставление мер поддержки, снижение административной нагрузки на бизнес. Кроме того, социальный фонд сохранит преемственность всех выплат, услуг и обязательств, которые находились в компетенции ПФР и ФСС. Ранее пресс-служба кабмина сообщала, что премьер министр РФ Михаил Мишустин назначил председателем Фонда пенсионного и социального страхования Сергея Чиркова.
https://ria.ru/20221206/pensiya-1836747786.html
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михаил мишустин, россия, министерство финансов рф (минфин россии), пенсионный фонд рф, сергей чирков, экономика
Михаил Мишустин, Россия, Министерство финансов РФ (Минфин России), Пенсионный фонд РФ, Сергей Чирков, Экономика
10:22 25.12.2022
 
Мишустин утвердил положение о составе правления Социального фонда России

Премьер Мишустин утвердил положение о составе правления Социального фонда России

© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в медиабанкПремьер-министр РФ М. Мишустин
Премьер-министр РФ М. Мишустин - РИА Новости, 1920, 25.12.2022
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Премьер-министр РФ М. Мишустин. Архивное фото
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Председатель правительства России Михаил Мишустин утвердил положение о составе правления Социального фонда, туда войдут представители Минтруда, Минфина, Центробанка, сенаторы и депутаты, а также представители общероссийских общественных объединений и организаций, сообщается на сайте кабмина.
"В состав правления Фонда пенсионного и социального страхования (Социального фонда) войдут представители Минтруда, Минфина, Центробанка, сенаторы и депутаты, а также представители общероссийских общественных объединений и организаций. Соответствующее положение утвердил Председатель Правительства Михаил Мишустин... Документ будет опубликован", - говорится в сообщении.
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Добавляется, что правление фонда станет коллегиальным органом управления Социальным фондом и в том числе будет рассматривать вопросы о приоритетных направлениях развития систем пенсионного и социального страхования, о бюджете фонда на очередной финансовый год и на плановые периоды, о формировании финансовых резервов. Также правление фонда будет участвовать в выработке предложений о совершенствовании законодательства в социальной сфере и утверждать перечень направлений научно-исследовательских работ фонда.
Отмечается, что единый фонд пенсионного и социального страхования начнёт работать с 1 января 2023 года. Он создан в результате объединения Пенсионного фонда России (ПФР) и Фонда социального страхования (ФСС). Цель такой реформы – повышение качества обслуживания граждан, более быстрое и удобное оформление и предоставление мер поддержки, снижение административной нагрузки на бизнес. Кроме того, социальный фонд сохранит преемственность всех выплат, услуг и обязательств, которые находились в компетенции ПФР и ФСС.
Ранее пресс-служба кабмина сообщала, что премьер министр РФ Михаил Мишустин назначил председателем Фонда пенсионного и социального страхования Сергея Чиркова.
Пенсионное удостоверение - РИА Новости, 1920, 24.12.2022
Вчера, 03:13
Соцфонд России сохранит сроки перечисления пенсий и всех выплат
 
Михаил МишустинРоссияМинистерство финансов РФ (Минфин России)Пенсионный фонд РФСергей ЧирковЭкономика
 
 
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