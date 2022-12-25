https://ria.ru/20221225/fnb-1841176222.html
Минфин не будет пополнять ФНБ при цене нефти ниже 70 долларов за баррель
Минфин не будет пополнять ФНБ при цене нефти ниже 70 долларов за баррель - РИА Новости, 25.12.2022
Минфин не будет пополнять ФНБ при цене нефти ниже 70 долларов за баррель
Минфин РФ в 2023 году при нефти ниже 70 долларов за баррель не будет пополнять Фонд национального благосостояния (ФНБ), при "совсем низкой" цене увеличит... РИА Новости, 25.12.2022
2022-12-25T10:04
2022-12-25T10:04
2022-12-25T10:04
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
министерство финансов рф (минфин россии)
экономика
антон силуанов
россия
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Минфин РФ в 2023 году при нефти ниже 70 долларов за баррель не будет пополнять Фонд национального благосостояния (ФНБ), при "совсем низкой" цене увеличит заимствования или использует средства ФНБ, сказал глава Минфина РФ Антон Силуанов в интервью телеканалу Asharq News. "Я уже говорил, что мы стараемся меньше зависеть от ценовых или иных каких-то факторов, влияющих на бюджетные доходы, поэтому мы заложили на следующий год цену в 70 долларов за баррель. Если она будет ниже, у нас есть определенный запас устойчивости, поскольку при 70 долларов за баррель мы определенный уровень доходов поступлений планируем отправить в Фонд национального благосостояния, чуть меньше триллиона рублей. Если цена будет ниже, соответственно, мы не будем пополнять Фонд национального благосостояния", - сказал он. Министр также добавил, если цена будет совсем низкой, то "возможно даже будем дополнительно заимствовать либо на рынке, либо задействовать те ресурсы, которые есть в Фонде национального благосостояния". "Мы ведем политику, чтобы наши получатели, наши люди, учреждения, бизнес не чувствовали никаких колебаний либо цен, либо санкций. И эта политика и будет проводится в ближайшее время", - отметил он. Ранее в пятницу вице-премьер РФ Александр Новак сообщил, что Россия в ответ на потолок цен планирует запретить поставки нефти и нефтепродуктов в страны и юрлицам, которые в контрактах будут требовать соблюдение этого условия, и готова в связи с этим на сокращение добычи, которое в начале следующего года может составить 5-7%. С 5 декабря вступили в силу нефтяные санкции стран Запада: Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, а страны "Большой семерки", Австралия и ЕС ввели ограничение цен на нее при морских перевозках на уровне 60 долларов за баррель – более дорогую перевозить и страховать запрещено. Президент РФ Владимир Путин, комментируя вступление в силу действия потолка цены на нефть РФ, заявил, что страна не будет продавать нефть странам, которые поддержат ограничения. Также он отметил, что в скором времени выпустит указ об ответных мерах.
https://ria.ru/20221020/defitsit-1825348159.html
https://ria.ru/20220908/mishustin-1815303145.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство финансов рф (минфин россии), экономика, антон силуанов, россия
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Министерство финансов РФ (Минфин России), Экономика, Антон Силуанов, Россия
Минфин не будет пополнять ФНБ при цене нефти ниже 70 долларов за баррель
Силуанов: Минфин не будет пополнять ФНБ при цене нефти ниже 70 долларов за баррель
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости.
Минфин РФ в 2023 году при нефти ниже 70 долларов за баррель не будет пополнять Фонд национального благосостояния (ФНБ), при "совсем низкой" цене увеличит заимствования или использует средства ФНБ, сказал глава Минфина РФ Антон Силуанов в интервью телеканалу Asharq News
.
"Я уже говорил, что мы стараемся меньше зависеть от ценовых или иных каких-то факторов, влияющих на бюджетные доходы, поэтому мы заложили на следующий год цену в 70 долларов за баррель. Если она будет ниже, у нас есть определенный запас устойчивости, поскольку при 70 долларов за баррель мы определенный уровень доходов поступлений планируем отправить в Фонд национального благосостояния, чуть меньше триллиона рублей. Если цена будет ниже, соответственно, мы не будем пополнять Фонд национального благосостояния", - сказал он.
Министр также добавил, если цена будет совсем низкой, то "возможно даже будем дополнительно заимствовать либо на рынке, либо задействовать те ресурсы, которые есть в Фонде национального благосостояния".
"Мы ведем политику, чтобы наши получатели, наши люди, учреждения, бизнес не чувствовали никаких колебаний либо цен, либо санкций. И эта политика и будет проводится в ближайшее время", - отметил он.
Ранее в пятницу вице-премьер РФ Александр Новак
сообщил, что Россия в ответ на потолок цен планирует запретить поставки нефти и нефтепродуктов в страны и юрлицам, которые в контрактах будут требовать соблюдение этого условия, и готова в связи с этим на сокращение добычи, которое в начале следующего года может составить 5-7%.
С 5 декабря вступили в силу нефтяные санкции стран Запада: Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, а страны "Большой семерки", Австралия
и ЕС
ввели ограничение цен на нее при морских перевозках на уровне 60 долларов за баррель – более дорогую перевозить и страховать запрещено.
Президент РФ Владимир Путин
, комментируя вступление в силу действия потолка цены на нефть РФ, заявил, что страна не будет продавать нефть странам, которые поддержат ограничения. Также он отметил, что в скором времени выпустит указ об ответных мерах.