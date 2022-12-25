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Кремлевскую елку посетят более 220 тысяч человек, ожидают организаторы - РИА Новости, 25.12.2022
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Кремлевскую елку посетят более 220 тысяч человек, ожидают организаторы
Кремлевскую елку посетят более 220 тысяч человек, ожидают организаторы - РИА Новости, 25.12.2022
Кремлевскую елку посетят более 220 тысяч человек, ожидают организаторы
Более 220 тысяч человек посетят 70-ю Кремлевскую елку, которая открылась в Москве 25 декабря, рассказал председатель Московской федерации профсоюзов Михаил... РИА Новости, 25.12.2022
2022-12-25T12:23
2022-12-25T13:15
общество
михаил антонцев
новый год
москва
московская федерация профсоюзов
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МОСКВА, 25 дек – РИА Новости. Более 220 тысяч человек посетят 70-ю Кремлевскую елку, которая открылась в Москве 25 декабря, рассказал председатель Московской федерации профсоюзов Михаил Антонцев. Новогодние представления пройдут с 25 декабря по 8 января в Государственном Кремлёвском дворце. "В 70-й раз в Кремле проходит елка, и все эти 70 лет организаторами были профсоюзы, правительство Москвы и управделами. Меняется время, меняется спектакль, но остается единая тема - дать возможность в Новый год детям получить радость, удовольствие и счастье… Более 220 тысяч человек посетит елку, причем елочку в этом году посетят не только из всех регионов нашей необъятной Российской Федерации, но и из присоединённых территорий", - рассказал Антонцев журналистам. По его словам, в этом году на ёлку приглашены дети участников специальной военной операции, причём не только военнослужащих, но и других специалистов. "Мы выделили три спектакля целиком для министерства обороны, для министерства внутренних дел, МЧС, Росгвардии, ФСО, всех практически силовых структур", - рассказал Антонцев. Также на мероприятия приглашены дети из столичных и подмосковных малообеспеченных семей, испытывающих трудную жизненную ситуацию. "Специальное одно из представлений будет для ребят с нарушением слуха. С сурдопереводчиком елка пройдёт 29 числа", - сообщил председатель Московской федерации профсоюзов. Завершит новогодние спектакли "Патриаршая елка" 8 января. "Уверен, что ребята из православных школ с радостью будут иметь возможность не только встречи с патриархом, но и получить в рождественские дни благословение и уверенность о том, что мы вместе - сила", - отметил Антонцев. Новогоднее представление "Заговор зеркал" будет начинаться в 11.00, 14.30 и 18.00 мск ежедневно, кроме 1 января. Это представление расскажет о необычном и поучительном путешествии школьников в преддверии праздника: чтобы спасти Снегурочку, ребятам предстоит пройти испытания в мире искривленной действительности - Зазеркалье. По данным организаторов, в спектакле задействованы свыше 250 артистов. "Начиная с июня мы уже готовили декорации, подбирали музыку... На самом деле полгода велась подготовка самым активным образом, чтобы сегодня состоялось это чудо", - добавил Антонцев.
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общество, михаил антонцев, новый год, москва, московская федерация профсоюзов
Общество, Михаил Антонцев, Новый год, Москва, Московская федерация профсоюзов
12:23 25.12.2022 (обновлено: 13:15 25.12.2022)
 
Кремлевскую елку посетят более 220 тысяч человек, ожидают организаторы

Организаторы Кремлевской елки ожидают, что ее посетят более 220 тысяч человек с 25 декабря

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанкПосетители на Кремлевской елке "Заговор зеркал" в Государственном Кремлевском дворце
Посетители на Кремлевской елке Заговор зеркал в Государственном Кремлевском дворце - РИА Новости, 1920, 25.12.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Посетители на Кремлевской елке "Заговор зеркал" в Государственном Кремлевском дворце
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МОСКВА, 25 дек – РИА Новости. Более 220 тысяч человек посетят 70-ю Кремлевскую елку, которая открылась в Москве 25 декабря, рассказал председатель Московской федерации профсоюзов Михаил Антонцев.
Новогодние представления пройдут с 25 декабря по 8 января в Государственном Кремлёвском дворце.
"В 70-й раз в Кремле проходит елка, и все эти 70 лет организаторами были профсоюзы, правительство Москвы и управделами. Меняется время, меняется спектакль, но остается единая тема - дать возможность в Новый год детям получить радость, удовольствие и счастье… Более 220 тысяч человек посетит елку, причем елочку в этом году посетят не только из всех регионов нашей необъятной Российской Федерации, но и из присоединённых территорий", - рассказал Антонцев журналистам.
По его словам, в этом году на ёлку приглашены дети участников специальной военной операции, причём не только военнослужащих, но и других специалистов.
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"Мы выделили три спектакля целиком для министерства обороны, для министерства внутренних дел, МЧС, Росгвардии, ФСО, всех практически силовых структур", - рассказал Антонцев.
Также на мероприятия приглашены дети из столичных и подмосковных малообеспеченных семей, испытывающих трудную жизненную ситуацию. "Специальное одно из представлений будет для ребят с нарушением слуха. С сурдопереводчиком елка пройдёт 29 числа", - сообщил председатель Московской федерации профсоюзов.
Завершит новогодние спектакли "Патриаршая елка" 8 января. "Уверен, что ребята из православных школ с радостью будут иметь возможность не только встречи с патриархом, но и получить в рождественские дни благословение и уверенность о том, что мы вместе - сила", - отметил Антонцев.
Новогоднее представление "Заговор зеркал" будет начинаться в 11.00, 14.30 и 18.00 мск ежедневно, кроме 1 января. Это представление расскажет о необычном и поучительном путешествии школьников в преддверии праздника: чтобы спасти Снегурочку, ребятам предстоит пройти испытания в мире искривленной действительности - Зазеркалье. По данным организаторов, в спектакле задействованы свыше 250 артистов.
"Начиная с июня мы уже готовили декорации, подбирали музыку... На самом деле полгода велась подготовка самым активным образом, чтобы сегодня состоялось это чудо", - добавил Антонцев.
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ОбществоМихаил АнтонцевНовый годМоскваМосковская федерация профсоюзов
 
 
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