https://ria.ru/20221225/egipet-1841190923.html

Иностранцам в Египте будут продавать билеты на поезд за доллары или евро

Иностранцам в Египте будут продавать билеты на поезд за доллары или евро - РИА Новости, 25.12.2022

Иностранцам в Египте будут продавать билеты на поезд за доллары или евро

Иностранцы с января 2023 года смогут приобрести билеты на поезда в Египте только за доллары или евро, заявил министр транспорта страны Камиль аль-Вазир. РИА Новости, 25.12.2022

2022-12-25T11:58

2022-12-25T11:58

2022-12-25T11:58

туризм

новости - туризм

египет

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/153249/76/1532497698_0:224:4240:2609_1920x0_80_0_0_13dd9c1c661ed6cc09f55fe13558afae.jpg

КАИР, 25 дек - РИА Новости. Иностранцы с января 2023 года смогут приобрести билеты на поезда в Египте только за доллары или евро, заявил министр транспорта страны Камиль аль-Вазир. "Начиная с января будут действовать новые директивы - билеты на поезда будут продавать иностранцам только за доллары или евро", - заявил министр телеканалу MBC. По его словам, наблюдается "значительный спрос" со стороны иностранцев, забронировавших более тысячи билетов за валюту в последние несколько дней. Такую меру министр объяснил тем, что иностранцы часто обращаются к менялам на "черном рынке" при обмене в условиях, когда Египет страдает от нехватки иностранной валюты. Полученные средства ведомство направит на оплату новых поездов, закупаемых за границей, отметил аль-Вазир. ЦБ Египта ранее отпустил в свободное плавание курс египетского фунта, с марта на фоне экономического кризиса курс фунта по отношению к доллару упал почти на 60%. Обменять крупную сумму в местных фунтах на доллары - крайне сложная задача, небольшие суммы валюты можно получить лишь при соблюдении ряда условий. В частности, в одном из иностранных банков клиент может получить на руки максимум 500 долларов в обмен на египетские фунты только при наличии билета на авиарейс в другую страну. На фоне падения египетского фунта более чем на 60% с марта активизировался и "черный рынок", на которому курс отличается от официального уже в полтора раза – порядка 36 фунтов за доллар по сравнению с официальными почти 25 фунтами. Однако операции в подобных нелегальных пунктах чреваты проблемами с органами правопорядка. Ранее кабмин Египта заявил, что Центральный банк и министерство финансов изучают варианты проведения финансовых операций с Россией, в том числе расчетов в рублях, в свете мирового финансового кризиса. В марте 2020 года международные валютные резервы Египта достигли впервые в истории страны рекордного уровня в 45 миллиардов долларов . После этого резервы постоянно сокращались. ЦБ объяснял, что использует средства из валютных резервов для удовлетворения спроса египетского рынка на иностранную валюту и обеспечения импорта стратегических товаров, а также для выплаты обязательств по внешнему долгу. По состоянию на конец ноября резервы ЦБ превышают 33 миллиарда долларов.

https://ria.ru/20221223/turisty-1840823191.html

https://ria.ru/20221220/egipet-1839972944.html

египет

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

новости - туризм, египет