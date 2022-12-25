https://ria.ru/20221225/dtp-1841190728.html

В ДТП на востоке Москвы пострадали два человека

В ДТП на востоке Москвы пострадали два человека - РИА Новости, 25.12.2022

В ДТП на востоке Москвы пострадали два человека

Два человека, предварительно, пострадали в результате столкновения грузового и легкового автомобилей на шоссе Энтузиастов в Москве, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 25.12.2022

2022-12-25T11:56

2022-12-25T11:56

2022-12-25T13:11

происшествия

москва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/19/1841201525_0:0:1278:719_1920x0_80_0_0_d4b276036ca894cf8c649fb46f2671c1.jpg

МОСКВА, 25 дек – РИА Новости. Два человека, предварительно, пострадали в результате столкновения грузового и легкового автомобилей на шоссе Энтузиастов в Москве, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД. "Имело место столкновение где-то в пределах двух часов назад грузового автомобиля и легковушки. В результате по предварительным данным пострадали два человека, переданы медикам для оказания помощи. Произошло это все на шоссе Энтузиастов, близко к дому 64", - уточнили в пресс-службе ведомства. В ГУМВД по Москве добавили, что обстоятельства и причины аварии выясняют.

https://radiosputnik.ria.ru/20221224/avariya-1841128697.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, москва