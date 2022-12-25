https://ria.ru/20221225/dtp-1841190728.html
В ДТП на востоке Москвы пострадали два человека
В ДТП на востоке Москвы пострадали два человека - РИА Новости, 25.12.2022
В ДТП на востоке Москвы пострадали два человека
Два человека, предварительно, пострадали в результате столкновения грузового и легкового автомобилей на шоссе Энтузиастов в Москве, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 25.12.2022
2022-12-25T11:56
2022-12-25T11:56
2022-12-25T13:11
происшествия
москва
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МОСКВА, 25 дек – РИА Новости. Два человека, предварительно, пострадали в результате столкновения грузового и легкового автомобилей на шоссе Энтузиастов в Москве, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД. "Имело место столкновение где-то в пределах двух часов назад грузового автомобиля и легковушки. В результате по предварительным данным пострадали два человека, переданы медикам для оказания помощи. Произошло это все на шоссе Энтузиастов, близко к дому 64", - уточнили в пресс-службе ведомства. В ГУМВД по Москве добавили, что обстоятельства и причины аварии выясняют.
https://radiosputnik.ria.ru/20221224/avariya-1841128697.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва
11:56 25.12.2022 (обновлено: 13:11 25.12.2022)
В ДТП на востоке Москвы пострадали два человека
В ДТП с фурой на востоке Москвы пострадали два человека
МОСКВА, 25 дек – РИА Новости. Два человека, предварительно, пострадали в результате столкновения грузового и легкового автомобилей на шоссе Энтузиастов в Москве, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.
"Имело место столкновение где-то в пределах двух часов назад грузового автомобиля и легковушки. В результате по предварительным данным пострадали два человека, переданы медикам для оказания помощи. Произошло это все на шоссе Энтузиастов, близко к дому 64", - уточнили в пресс-службе ведомства.
В ГУМВД по Москве
добавили, что обстоятельства и причины аварии выясняют.