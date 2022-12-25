https://ria.ru/20221225/dtp-1841186889.html
В ДТП с автобусом в Нижегородской области пострадали четыре человека
В ДТП с автобусом в Нижегородской области пострадали четыре человека - РИА Новости, 25.12.2022
В ДТП с автобусом в Нижегородской области пострадали четыре человека
Четыре человека, в том числе ребенок, пострадали при ДТП с автобусом в Борском районе, сообщил министр здравоохранения Нижегородской области Давид... РИА Новости, 25.12.2022
2022-12-25T11:08
2022-12-25T11:08
2022-12-25T11:08
происшествия
нижегородская область
бор
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 дек - РИА Новости. Четыре человека, в том числе ребенок, пострадали при ДТП с автобусом в Борском районе, сообщил министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов. Столкновение машины и рейсового автобуса произошло в воскресенье в 8.41 на улице Санаторной в городе Бор. "В результате ДТП пострадали 4 человека: ребенок (мальчик) - 6 лет, закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, тупая травма живота, состояние средней степени тяжести; женщина 36 лет, закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, ушибленная рана голени, состояние средней степени тяжести", - написал Мелик-Гусейнов в своем Telegram-канале. Кроме того, две женщины получили ушибы. Все пострадавшие доставлены в Борскую ЦРБ.
https://ria.ru/20221224/dtp-1841004696.html
нижегородская область
бор
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, нижегородская область, бор
Происшествия, Нижегородская область, Бор
В ДТП с автобусом в Нижегородской области пострадали четыре человека
В ДТП с автобусом в Нижегородской области пострадали четыре человека, в том числе ребенок
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 дек - РИА Новости.
Четыре человека, в том числе ребенок, пострадали при ДТП с автобусом в Борском районе, сообщил
министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов.
Столкновение машины и рейсового автобуса произошло в воскресенье в 8.41 на улице Санаторной в городе Бор
.
"В результате ДТП пострадали 4 человека: ребенок (мальчик) - 6 лет, закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, тупая травма живота, состояние средней степени тяжести; женщина 36 лет, закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, ушибленная рана голени, состояние средней степени тяжести", - написал Мелик-Гусейнов в своем Telegram-канале.
Кроме того, две женщины получили ушибы.
Все пострадавшие доставлены в Борскую ЦРБ.