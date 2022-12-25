https://ria.ru/20221225/dtp-1841186889.html

В ДТП с автобусом в Нижегородской области пострадали четыре человека

В ДТП с автобусом в Нижегородской области пострадали четыре человека - РИА Новости, 25.12.2022

В ДТП с автобусом в Нижегородской области пострадали четыре человека

Четыре человека, в том числе ребенок, пострадали при ДТП с автобусом в Борском районе, сообщил министр здравоохранения Нижегородской области Давид... РИА Новости, 25.12.2022

2022-12-25T11:08

2022-12-25T11:08

2022-12-25T11:08

происшествия

нижегородская область

бор

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/01/1603826219_0:365:2992:2048_1920x0_80_0_0_6990f48ce02510be281d6ce032cb238c.jpg

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 дек - РИА Новости. Четыре человека, в том числе ребенок, пострадали при ДТП с автобусом в Борском районе, сообщил министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов. Столкновение машины и рейсового автобуса произошло в воскресенье в 8.41 на улице Санаторной в городе Бор. "В результате ДТП пострадали 4 человека: ребенок (мальчик) - 6 лет, закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, тупая травма живота, состояние средней степени тяжести; женщина 36 лет, закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, ушибленная рана голени, состояние средней степени тяжести", - написал Мелик-Гусейнов в своем Telegram-канале. Кроме того, две женщины получили ушибы. Все пострадавшие доставлены в Борскую ЦРБ.

https://ria.ru/20221224/dtp-1841004696.html

нижегородская область

бор

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, нижегородская область, бор