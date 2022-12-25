https://ria.ru/20221225/donetsk-1841192711.html

Украинские войска обстреляли Киевский район Донецка

Украинские войска обстреляли Киевский район Донецка - РИА Новости, 25.12.2022

Украинские войска обстреляли Киевский район Донецка

Украинские войска в 11.53 обстреляли Киевский район Донецка, выпустив по городу три снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР РИА Новости, 25.12.2022

2022-12-25T12:10

2022-12-25T12:10

2022-12-25T12:10

специальная военная операция на украине

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ДОНЕЦК, 25 дек - РИА Новости. Украинские войска в 11.53 обстреляли Киевский район Донецка, выпустив по городу три снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 11.53 - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Киевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении в телеграм-канале ведомства. Также ведомством были зафиксированы обстрелы городов Ясиноватая, Макеевка и поселка Пантелеймоновка, по которым в течение получаса украинскими войсками было выпущено восемь снарядов калибром 152 и 155 миллиметров. Киевский район Донецка расположен в северной части города. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион "Донбасс Арена". Здесь же заканчивается улица Артема, главная артерия в городе. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20221224/obstrel-1841142917.html

https://ria.ru/20221224/postradavshaya-1841153139.html

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Варвара Скокшина

в мире, донецк, донецкая народная республика, киев, нато, сцкк