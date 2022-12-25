https://ria.ru/20221225/donetsk-1841184556.html

В Донецке мужчина пострадал при обстреле со стороны ВСУ

В Донецке мужчина пострадал при обстреле со стороны ВСУ - РИА Новости, 25.12.2022

В Донецке мужчина пострадал при обстреле со стороны ВСУ

Мужчина ранен при обстреле Петровского района Донецка украинскими войсками, сообщили в штабе территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 25.12.2022

2022-12-25T10:52

2022-12-25T10:52

2022-12-25T10:52

специальная военная операция на украине

в мире

донецк

петровский район

донецкая народная республика

сцкк

нато

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ДОНЕЦК, 25 дек - РИА Новости. Мужчина ранен при обстреле Петровского района Донецка украинскими войсками, сообщили в штабе территориальной обороны ДНР. "Вооруженные формирования Украины обстреляли Петровский район Донецка, ранен мужчина", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале штаба. Ранее представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) сообщало об обстреле Петровского района Донецка с применением артиллерии "натовского" калибра 155 миллиметров. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра. Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.

https://ria.ru/20221224/postradavshaya-1841153139.html

донецк

петровский район

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, донецк, петровский район, донецкая народная республика, сцкк, нато