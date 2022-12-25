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В Донецке мужчина пострадал при обстреле со стороны ВСУ - РИА Новости, 25.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221225/donetsk-1841184556.html
В Донецке мужчина пострадал при обстреле со стороны ВСУ
В Донецке мужчина пострадал при обстреле со стороны ВСУ - РИА Новости, 25.12.2022
В Донецке мужчина пострадал при обстреле со стороны ВСУ
Мужчина ранен при обстреле Петровского района Донецка украинскими войсками, сообщили в штабе территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 25.12.2022
2022-12-25T10:52
2022-12-25T10:52
специальная военная операция на украине
в мире
донецк
петровский район
донецкая народная республика
сцкк
нато
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ДОНЕЦК, 25 дек - РИА Новости. Мужчина ранен при обстреле Петровского района Донецка украинскими войсками, сообщили в штабе территориальной обороны ДНР. "Вооруженные формирования Украины обстреляли Петровский район Донецка, ранен мужчина", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале штаба. Ранее представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) сообщало об обстреле Петровского района Донецка с применением артиллерии "натовского" калибра 155 миллиметров. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра. Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
https://ria.ru/20221224/postradavshaya-1841153139.html
донецк
петровский район
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в мире, донецк, петровский район, донецкая народная республика, сцкк, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк, Петровский район, Донецкая Народная Республика, СЦКК, НАТО
10:52 25.12.2022
 
В Донецке мужчина пострадал при обстреле со стороны ВСУ

В Петровском районе Донецка мужчина пострадал при обстреле со стороны ВСУ

© РИА Новости / Сергей Батурин / Перейти в медиабанкФрагмент одного из снарядов, которыми обстреляли центр Донецка Вооруженные силы Украины
Фрагмент одного из снарядов, которыми обстреляли центр Донецка Вооруженные силы Украины - РИА Новости, 1920, 25.12.2022
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Фрагмент одного из снарядов, которыми обстреляли центр Донецка Вооруженные силы Украины. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 25 дек - РИА Новости. Мужчина ранен при обстреле Петровского района Донецка украинскими войсками, сообщили в штабе территориальной обороны ДНР.
"Вооруженные формирования Украины обстреляли Петровский район Донецка, ранен мужчина", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале штаба.
Ранее представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) сообщало об обстреле Петровского района Донецка с применением артиллерии "натовского" калибра 155 миллиметров.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Донецк - РИА Новости, 1920, 24.12.2022
Вчера, 23:13Специальная военная операция на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкПетровский районДонецкая Народная РеспубликаСЦККНАТО
 
 
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