https://ria.ru/20221225/donetsk-1841173685.html

Украинские войска обстреляли три района Донецка

Украинские войска обстреляли три района Донецка - РИА Новости, 25.12.2022

Украинские войска обстреляли три района Донецка

Украинские войска за три минуты обстреляли три района Донецка, выпустив семь снарядов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 25.12.2022

2022-12-25T09:43

2022-12-25T09:43

2022-12-25T09:53

специальная военная операция на украине

в мире

донецк

донецкая народная республика

сцкк

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ДОНЕЦК, 25 дек - РИА Новости. Украинские войска за три минуты обстреляли три района Донецка, выпустив семь снарядов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 09.27 - населенный пункт Красногоровка – город Донецк (Кировский район): выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра; 09.30 - населенный пункт Нетайлово – город Донецк (Киевский и Куйбышевский районы): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале штаба.Также в 09.00 ведомством был зафиксирован обстрел населенного пункта Майорск, в ходе которого по нему было выпущено восемь снарядов калибром 152 миллиметра.

https://ria.ru/20221225/obstrel-1841156982.html

донецк

донецкая народная республика

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Варвара Скокшина

в мире, донецк, донецкая народная республика, сцкк