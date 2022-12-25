https://ria.ru/20221225/donetsk-1841173685.html
Украинские войска обстреляли три района Донецка
Украинские войска обстреляли три района Донецка - РИА Новости, 25.12.2022
Украинские войска обстреляли три района Донецка
Украинские войска за три минуты обстреляли три района Донецка, выпустив семь снарядов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 25.12.2022
2022-12-25T09:43
2022-12-25T09:43
2022-12-25T09:53
специальная военная операция на украине
в мире
донецк
донецкая народная республика
сцкк
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ДОНЕЦК, 25 дек - РИА Новости. Украинские войска за три минуты обстреляли три района Донецка, выпустив семь снарядов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 09.27 - населенный пункт Красногоровка – город Донецк (Кировский район): выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра; 09.30 - населенный пункт Нетайлово – город Донецк (Киевский и Куйбышевский районы): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале штаба.Также в 09.00 ведомством был зафиксирован обстрел населенного пункта Майорск, в ходе которого по нему было выпущено восемь снарядов калибром 152 миллиметра.
https://ria.ru/20221225/obstrel-1841156982.html
донецк
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецк, донецкая народная республика, сцкк
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк, Донецкая Народная Республика, СЦКК
09:43 25.12.2022 (обновлено: 09:53 25.12.2022)
Украинские войска обстреляли три района Донецка
Украинские войска обстреляли три района Донецка натовскими снарядами