https://ria.ru/20221225/dnr-1841172124.html

Украинские войска за сутки 41 раз обстреляли территорию ДНР

Украинские войска за сутки 41 раз обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 25.12.2022

Украинские войска за сутки 41 раз обстреляли территорию ДНР

Украинские войска за минувшие сутки 41 раз обстреляли территорию Донецкой народной республики, выпустив 198 боеприпасов, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 25.12.2022

2022-12-25T09:25

2022-12-25T09:25

2022-12-25T09:25

специальная военная операция на украине

в мире

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ДОНЕЦК, 25 дек - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки 41 раз обстреляли территорию Донецкой народной республики, выпустив 198 боеприпасов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "За истекшие сутки представительство сообщало о 41 факте ведения огня со стороны вооруженных формирований Украины. На донецком направлении противник совершил 19 обстрелов из РСЗО, артиллерии 155 миллиметров. На ясиноватском - шесть обстрелов из артиллерии 155 и 152 миллиметра, минометы 120 миллиметров, танка. На горловском - 16 обстрелов из артиллерии 155 миллиметров. Выпустив 198 единиц различных боеприпасов", - говорится в сообщении ведомства в его телеграм-канале. Под огнем оказались районы семи населенных пунктов республики: Донецка (Ворошиловский, Киевский, Куйбышевский, Петровский и Кировский районы), Майорска, Пантелеймоновки, Красного Партизана, Ясиноватой, Минерального, Макеевки.

https://ria.ru/20221225/ranenye-1841167700.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, донецкая народная республика, украина, донецк, сцкк