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Украинские войска за сутки 41 раз обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 25.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221225/dnr-1841172124.html
Украинские войска за сутки 41 раз обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за сутки 41 раз обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 25.12.2022
Украинские войска за сутки 41 раз обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за минувшие сутки 41 раз обстреляли территорию Донецкой народной республики, выпустив 198 боеприпасов, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 25.12.2022
2022-12-25T09:25
2022-12-25T09:25
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
украина
донецк
сцкк
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ДОНЕЦК, 25 дек - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки 41 раз обстреляли территорию Донецкой народной республики, выпустив 198 боеприпасов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "За истекшие сутки представительство сообщало о 41 факте ведения огня со стороны вооруженных формирований Украины. На донецком направлении противник совершил 19 обстрелов из РСЗО, артиллерии 155 миллиметров. На ясиноватском - шесть обстрелов из артиллерии 155 и 152 миллиметра, минометы 120 миллиметров, танка. На горловском - 16 обстрелов из артиллерии 155 миллиметров. Выпустив 198 единиц различных боеприпасов", - говорится в сообщении ведомства в его телеграм-канале. Под огнем оказались районы семи населенных пунктов республики: Донецка (Ворошиловский, Киевский, Куйбышевский, Петровский и Кировский районы), Майорска, Пантелеймоновки, Красного Партизана, Ясиноватой, Минерального, Макеевки.
https://ria.ru/20221225/ranenye-1841167700.html
донецкая народная республика
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в мире, донецкая народная республика, украина, донецк, сцкк
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Украина, Донецк, СЦКК
09:25 25.12.2022
 
Украинские войска за сутки 41 раз обстреляли территорию ДНР

Украинские войска за сутки 41 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 198 боеприпасов

© AP Photo / Vadim GhirdaУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 25.12.2022
© AP Photo / Vadim Ghirda
Украинские военные. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 25 дек - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки 41 раз обстреляли территорию Донецкой народной республики, выпустив 198 боеприпасов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"За истекшие сутки представительство сообщало о 41 факте ведения огня со стороны вооруженных формирований Украины. На донецком направлении противник совершил 19 обстрелов из РСЗО, артиллерии 155 миллиметров. На ясиноватском - шесть обстрелов из артиллерии 155 и 152 миллиметра, минометы 120 миллиметров, танка. На горловском - 16 обстрелов из артиллерии 155 миллиметров. Выпустив 198 единиц различных боеприпасов", - говорится в сообщении ведомства в его телеграм-канале.
Под огнем оказались районы семи населенных пунктов республики: Донецка (Ворошиловский, Киевский, Куйбышевский, Петровский и Кировский районы), Майорска, Пантелеймоновки, Красного Партизана, Ясиноватой, Минерального, Макеевки.
Осколки снаряда, выпущенного со стороны ВСУ по Донецку - РИА Новости, 1920, 25.12.2022
08:13Специальная военная операция на Украине
В ДНР при обстрелах со стороны ВСУ ранены четыре человека за сутки
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаУкраинаДонецкСЦКК
 
 
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