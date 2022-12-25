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Нефтепродукты попали в реку Днестр на западе Украины - РИА Новости, 25.12.2022
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Нефтепродукты попали в реку Днестр на западе Украины
Нефтепродукты попали в реку Днестр на западе Украины - РИА Новости, 25.12.2022
Нефтепродукты попали в реку Днестр на западе Украины
Нефтепродукты попали в реку Днестр на западе Украины, допустимые нормы превышены в 200 раз, сообщила глава Ивано-Франковской областной военной администрации... РИА Новости, 25.12.2022
2022-12-25T15:57
2022-12-25T15:57
украина
львовская область
галич
в мире
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Нефтепродукты попали в реку Днестр на западе Украины, допустимые нормы превышены в 200 раз, сообщила глава Ивано-Франковской областной военной администрации Светлана Онищук. "Вчера, 24 декабря, зафиксировано попадание нефтепродуктов в реку Днестр на территории Львовской области. В результате этого обнаружено загрязнение нефтепродуктами Днестра в городе Галич (находится в Ивано-Франковской области - ред.)", - написала она в своем Telegram-канале. По словам Онищук, лабораторные исследования показали превышение допустимых норм в 200 раз. Отмечается, что сотрудники Государственной службы чрезвычайных ситуаций (ГСЧС) уже занимаются ликвидацией чрезвычайной ситуации.
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украина, львовская область, галич, в мире
Украина, Львовская область, Галич, В мире
15:57 25.12.2022
 
Нефтепродукты попали в реку Днестр на западе Украины

Нефтепродукты попали в реку Днестр в Львовской области

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в медиабанкПроверка качества воды
Проверка качества воды - РИА Новости, 1920, 25.12.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Нефтепродукты попали в реку Днестр на западе Украины, допустимые нормы превышены в 200 раз, сообщила глава Ивано-Франковской областной военной администрации Светлана Онищук.
"Вчера, 24 декабря, зафиксировано попадание нефтепродуктов в реку Днестр на территории Львовской области. В результате этого обнаружено загрязнение нефтепродуктами Днестра в городе Галич (находится в Ивано-Франковской области - ред.)", - написала она в своем Telegram-канале.
По словам Онищук, лабораторные исследования показали превышение допустимых норм в 200 раз. Отмечается, что сотрудники Государственной службы чрезвычайных ситуаций (ГСЧС) уже занимаются ликвидацией чрезвычайной ситуации.
Загрязнение нефтепродуктами Черного моря в порту Сочи - РИА Новости, 1920, 28.11.2022
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