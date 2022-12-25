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Нефтепродукты попали в реку Днестр на западе Украины
Нефтепродукты попали в реку Днестр на западе Украины - РИА Новости, 25.12.2022
Нефтепродукты попали в реку Днестр на западе Украины
Нефтепродукты попали в реку Днестр на западе Украины, допустимые нормы превышены в 200 раз, сообщила глава Ивано-Франковской областной военной администрации... РИА Новости, 25.12.2022
2022-12-25T15:57
2022-12-25T15:57
2022-12-25T15:57
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Нефтепродукты попали в реку Днестр на западе Украины, допустимые нормы превышены в 200 раз, сообщила глава Ивано-Франковской областной военной администрации Светлана Онищук. "Вчера, 24 декабря, зафиксировано попадание нефтепродуктов в реку Днестр на территории Львовской области. В результате этого обнаружено загрязнение нефтепродуктами Днестра в городе Галич (находится в Ивано-Франковской области - ред.)", - написала она в своем Telegram-канале. По словам Онищук, лабораторные исследования показали превышение допустимых норм в 200 раз. Отмечается, что сотрудники Государственной службы чрезвычайных ситуаций (ГСЧС) уже занимаются ликвидацией чрезвычайной ситуации.
https://ria.ru/20221128/more-1834895747.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, львовская область, галич, в мире
Украина, Львовская область, Галич, В мире
Нефтепродукты попали в реку Днестр на западе Украины
Нефтепродукты попали в реку Днестр в Львовской области