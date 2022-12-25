https://ria.ru/20221225/dnestr-1841218685.html

Нефтепродукты попали в реку Днестр на западе Украины

Нефтепродукты попали в реку Днестр на западе Украины - РИА Новости, 25.12.2022

Нефтепродукты попали в реку Днестр на западе Украины

Нефтепродукты попали в реку Днестр на западе Украины, допустимые нормы превышены в 200 раз, сообщила глава Ивано-Франковской областной военной администрации... РИА Новости, 25.12.2022

2022-12-25T15:57

2022-12-25T15:57

2022-12-25T15:57

украина

львовская область

галич

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/08/1782470394_0:170:3037:1878_1920x0_80_0_0_f550b732a90e72265b4c9b45a671be2d.jpg

МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Нефтепродукты попали в реку Днестр на западе Украины, допустимые нормы превышены в 200 раз, сообщила глава Ивано-Франковской областной военной администрации Светлана Онищук. "Вчера, 24 декабря, зафиксировано попадание нефтепродуктов в реку Днестр на территории Львовской области. В результате этого обнаружено загрязнение нефтепродуктами Днестра в городе Галич (находится в Ивано-Франковской области - ред.)", - написала она в своем Telegram-канале. По словам Онищук, лабораторные исследования показали превышение допустимых норм в 200 раз. Отмечается, что сотрудники Государственной службы чрезвычайных ситуаций (ГСЧС) уже занимаются ликвидацией чрезвычайной ситуации.

https://ria.ru/20221128/more-1834895747.html

украина

львовская область

галич

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

украина, львовская область, галич, в мире