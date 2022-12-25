https://ria.ru/20221225/dizel-1841222476.html

Кувейт отправил в Европу первую партию дизельного топлива

Кувейт отправил в Европу первую партию дизельного топлива - РИА Новости, 25.12.2022

Кувейт отправил в Европу первую партию дизельного топлива

Кувейт отправил в Евросоюз первую партию дизельного топлива, которое было произведено в стране по специальным стандартам, отвечающим требованиям европейских... РИА Новости, 25.12.2022

2022-12-25T16:48

2022-12-25T16:48

2022-12-25T16:48

в мире

кувейт

евросоюз

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ДОХА, 25 дек - РИА Новости. Кувейт отправил в Евросоюз первую партию дизельного топлива, которое было произведено в стране по специальным стандартам, отвечающим требованиям европейских рынков, в первую очередь, на зимний сезон, говорится в сообщении Кувейтской национальной нефтяной корпорации, полученном Кувейтским новостным агентством. "Первая партия дизельного топлива, произведенного по стандартам европейских рынков, объемом 66 тысяч тонн была отправлена в Евросоюз", - отмечается в сообщении. В корпорации пояснили, что производство дизельного топлива со специальными характеристиками в соответствии со стандартами ЕС стало результатом серии исследований на НПЗ в порту Абдаллы, специалистам удалось улучшить эти характеристики, что позволило получить преимущества, которые расширили возможности компании по выходу на глобальные рынки. Согласно сообщению корпорации, теперь ее нефтеперерабатывающий завод может производить этот тип дизельного топлива, который отличается передовыми экологическими стандартами и высоким качеством.

https://ria.ru/20221225/gaz-1840884511.html

кувейт

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, кувейт, евросоюз