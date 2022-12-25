https://ria.ru/20221225/byudzhet-1841176430.html
Все обязательства бюджета России будут выполнены, заявил Силуанов
Все обязательства бюджета России будут выполнены, заявил Силуанов - РИА Новости, 25.12.2022
Все обязательства бюджета России будут выполнены, заявил Силуанов
Все обязательства бюджета России будут выполнены, несмотря на любые ценовые ограничения, санкции и колебания цен на мировых рынках, сказал глава Минфина РФ... РИА Новости, 25.12.2022
2022-12-25T10:06
2022-12-25T10:06
2022-12-25T10:06
экономика
антон силуанов
владимир путин
россия
министерство финансов рф (минфин россии)
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Все обязательства бюджета России будут выполнены, несмотря на любые ценовые ограничения, санкции и колебания цен на мировых рынках, сказал глава Минфина РФ Антон Силуанов в интервью телеканалу Asharq News. "Задача Минфина и задача правительства заключается в том, что несмотря на любые ценовые ограничения, санкционные ограничения, колебания цен на мировых рынках наши все обязательства, которые мы запланировали в бюджете, были выполнены, так это и будет. Поэтому возвращаясь к вашему вопросу, как эти ограничения скажутся (на бюджете - ред.), то никак не скажутся. Наши все обязательства мы выполним", - сказал он, отвечая на вопрос о том, как изменятся поступления в бюджет от введения потолка на цену на российскую нефть. "Мы в последнее время вели всегда достаточно ответственную финансовую политику и старались захеджироваться от ценовых колебаний на сырьевые товары", - добавил он. Как отметил министр, для этого было введено бюджетное правило, которое ограничивает использование нефтегазовых бюджетных доходов на расходы. "Это позволяло проводить взвешенную политику с минимальными дефицитами, а где-то с профицитами, накапливать резервы в Фонде национального благосостояния, которые сегодня помогают нам преодолевать все сложности, с которыми мы сталкиваемся в условиях ограничений", - пояснил он. Силуанов также добавил, что такая политика продолжится и дальше. "Бюджет принят на 3 года. Бюджет принят с учетом бюджетных правил", - заметил он. Кроме того, он добавил, что "наша задача заключается в том, чтобы сделать из бюджета тот инструмент финансовой независимости с одной стороны, а с другой стороны – это инструмент, который финансирует те расходы, те наши плановые обязательства, которые мы предусматриваем на ближайшие 3 года". "Финансовая устойчивость и независимость – это наши принципы нашей деятельности", - отметил он. Президент России Владимир Путин в ноябре подписал закон о новом бюджетном правиле, предполагающий его смягчение на 2023-2024 годы для более высоких расходов бюджета. Документ фиксирует в Бюджетном кодексе объем базовых нефтегазовых доходов, которые могут направляться на расходы, в 2023-2025 годах в абсолютном выражении на уровне 8 триллионов рублей с дальнейшей ежегодной индексацией в размере 4%, начиная с 2026 года.
https://ria.ru/20221225/sanktsii-1841175701.html
https://ria.ru/20221209/potolok-1837541906.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, антон силуанов, владимир путин, россия, министерство финансов рф (минфин россии)
Экономика, Антон Силуанов, Владимир Путин, Россия, Министерство финансов РФ (Минфин России)
Все обязательства бюджета России будут выполнены, заявил Силуанов
Силуанов: все обязательства бюджета России будут выполнены, несмотря на санкции
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости.
Все обязательства бюджета России будут выполнены, несмотря на любые ценовые ограничения, санкции и колебания цен на мировых рынках, сказал глава Минфина РФ Антон Силуанов в интервью
телеканалу Asharq News.
"Задача Минфина и
задача правительства заключается в том, что несмотря на любые ценовые ограничения, санкционные ограничения, колебания цен на мировых рынках наши все обязательства, которые мы запланировали в бюджете, были выполнены, так это и будет. Поэтому возвращаясь к вашему вопросу, как эти ограничения скажутся (на бюджете - ред.), то никак не скажутся. Наши все обязательства мы выполним", - сказал он, отвечая на вопрос о том, как изменятся поступления в бюджет от введения потолка на цену на российскую нефть.
"Мы в последнее время вели всегда достаточно ответственную финансовую политику и старались захеджироваться от ценовых колебаний на сырьевые товары", - добавил он.
Как отметил министр, для этого было введено бюджетное правило, которое ограничивает использование нефтегазовых бюджетных доходов на расходы. "Это позволяло проводить взвешенную политику с минимальными дефицитами, а где-то с профицитами, накапливать резервы в Фонде национального благосостояния, которые сегодня помогают нам преодолевать все сложности, с которыми мы сталкиваемся в условиях ограничений", - пояснил он.
Силуанов также добавил, что такая политика продолжится и дальше. "Бюджет принят на 3 года. Бюджет принят с учетом бюджетных правил", - заметил он.
Кроме того, он добавил, что "наша задача заключается в том, чтобы сделать из бюджета тот инструмент финансовой независимости с одной стороны, а с другой стороны – это инструмент, который финансирует те расходы, те наши плановые обязательства, которые мы предусматриваем на ближайшие 3 года". "Финансовая устойчивость и независимость – это наши принципы нашей деятельности", - отметил он.
Президент России Владимир Путин
в ноябре подписал закон о новом бюджетном правиле, предполагающий его смягчение на 2023-2024 годы для более высоких расходов бюджета. Документ фиксирует в Бюджетном кодексе объем базовых нефтегазовых доходов, которые могут направляться на расходы, в 2023-2025 годах в абсолютном выражении на уровне 8 триллионов рублей с дальнейшей ежегодной индексацией в размере 4%, начиная с 2026 года.