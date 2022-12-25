Рейтинг@Mail.ru
Все обязательства бюджета России будут выполнены, заявил Силуанов - РИА Новости, 25.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221225/byudzhet-1841176430.html
Все обязательства бюджета России будут выполнены, заявил Силуанов
Все обязательства бюджета России будут выполнены, заявил Силуанов - РИА Новости, 25.12.2022
Все обязательства бюджета России будут выполнены, заявил Силуанов
Все обязательства бюджета России будут выполнены, несмотря на любые ценовые ограничения, санкции и колебания цен на мировых рынках, сказал глава Минфина РФ... РИА Новости, 25.12.2022
2022-12-25T10:06
2022-12-25T10:06
экономика
антон силуанов
владимир путин
россия
министерство финансов рф (минфин россии)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/11/1824652695_0:30:3073:1759_1920x0_80_0_0_15385032e25792f361997df22b04d436.jpg
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Все обязательства бюджета России будут выполнены, несмотря на любые ценовые ограничения, санкции и колебания цен на мировых рынках, сказал глава Минфина РФ Антон Силуанов в интервью телеканалу Asharq News. "Задача Минфина и задача правительства заключается в том, что несмотря на любые ценовые ограничения, санкционные ограничения, колебания цен на мировых рынках наши все обязательства, которые мы запланировали в бюджете, были выполнены, так это и будет. Поэтому возвращаясь к вашему вопросу, как эти ограничения скажутся (на бюджете - ред.), то никак не скажутся. Наши все обязательства мы выполним", - сказал он, отвечая на вопрос о том, как изменятся поступления в бюджет от введения потолка на цену на российскую нефть. "Мы в последнее время вели всегда достаточно ответственную финансовую политику и старались захеджироваться от ценовых колебаний на сырьевые товары", - добавил он. Как отметил министр, для этого было введено бюджетное правило, которое ограничивает использование нефтегазовых бюджетных доходов на расходы. "Это позволяло проводить взвешенную политику с минимальными дефицитами, а где-то с профицитами, накапливать резервы в Фонде национального благосостояния, которые сегодня помогают нам преодолевать все сложности, с которыми мы сталкиваемся в условиях ограничений", - пояснил он. Силуанов также добавил, что такая политика продолжится и дальше. "Бюджет принят на 3 года. Бюджет принят с учетом бюджетных правил", - заметил он. Кроме того, он добавил, что "наша задача заключается в том, чтобы сделать из бюджета тот инструмент финансовой независимости с одной стороны, а с другой стороны – это инструмент, который финансирует те расходы, те наши плановые обязательства, которые мы предусматриваем на ближайшие 3 года". "Финансовая устойчивость и независимость – это наши принципы нашей деятельности", - отметил он. Президент России Владимир Путин в ноябре подписал закон о новом бюджетном правиле, предполагающий его смягчение на 2023-2024 годы для более высоких расходов бюджета. Документ фиксирует в Бюджетном кодексе объем базовых нефтегазовых доходов, которые могут направляться на расходы, в 2023-2025 годах в абсолютном выражении на уровне 8 триллионов рублей с дальнейшей ежегодной индексацией в размере 4%, начиная с 2026 года.
https://ria.ru/20221225/sanktsii-1841175701.html
https://ria.ru/20221209/potolok-1837541906.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/11/1824652695_106:0:2835:2047_1920x0_80_0_0_317dec0ed75d3627a2b5fca1300e83e6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, антон силуанов, владимир путин, россия, министерство финансов рф (минфин россии)
Экономика, Антон Силуанов, Владимир Путин, Россия, Министерство финансов РФ (Минфин России)
10:06 25.12.2022
 
Все обязательства бюджета России будут выполнены, заявил Силуанов

Силуанов: все обязательства бюджета России будут выполнены, несмотря на санкции

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанкМинистр финансов РФ Антон Силуанов
Министр финансов РФ Антон Силуанов - РИА Новости, 1920, 25.12.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Министр финансов РФ Антон Силуанов. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Все обязательства бюджета России будут выполнены, несмотря на любые ценовые ограничения, санкции и колебания цен на мировых рынках, сказал глава Минфина РФ Антон Силуанов в интервью телеканалу Asharq News.
"Задача Минфина и задача правительства заключается в том, что несмотря на любые ценовые ограничения, санкционные ограничения, колебания цен на мировых рынках наши все обязательства, которые мы запланировали в бюджете, были выполнены, так это и будет. Поэтому возвращаясь к вашему вопросу, как эти ограничения скажутся (на бюджете - ред.), то никак не скажутся. Наши все обязательства мы выполним", - сказал он, отвечая на вопрос о том, как изменятся поступления в бюджет от введения потолка на цену на российскую нефть.
"Мы в последнее время вели всегда достаточно ответственную финансовую политику и старались захеджироваться от ценовых колебаний на сырьевые товары", - добавил он.
Как отметил министр, для этого было введено бюджетное правило, которое ограничивает использование нефтегазовых бюджетных доходов на расходы. "Это позволяло проводить взвешенную политику с минимальными дефицитами, а где-то с профицитами, накапливать резервы в Фонде национального благосостояния, которые сегодня помогают нам преодолевать все сложности, с которыми мы сталкиваемся в условиях ограничений", - пояснил он.
Флаги с символикой Евросоюза в здании Европарламента в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 25.12.2022
10:01
В США назвали причины провала антироссийских санкций
Силуанов также добавил, что такая политика продолжится и дальше. "Бюджет принят на 3 года. Бюджет принят с учетом бюджетных правил", - заметил он.
Кроме того, он добавил, что "наша задача заключается в том, чтобы сделать из бюджета тот инструмент финансовой независимости с одной стороны, а с другой стороны – это инструмент, который финансирует те расходы, те наши плановые обязательства, которые мы предусматриваем на ближайшие 3 года". "Финансовая устойчивость и независимость – это наши принципы нашей деятельности", - отметил он.
Президент России Владимир Путин в ноябре подписал закон о новом бюджетном правиле, предполагающий его смягчение на 2023-2024 годы для более высоких расходов бюджета. Документ фиксирует в Бюджетном кодексе объем базовых нефтегазовых доходов, которые могут направляться на расходы, в 2023-2025 годах в абсолютном выражении на уровне 8 триллионов рублей с дальнейшей ежегодной индексацией в размере 4%, начиная с 2026 года.
Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы журналистов на саммите стран - участниц Евразийского экономического союза в Бишкеке. 9 декабря 2022 - РИА Новости, 1920, 09.12.2022
9 декабря, 16:40
Путин сравнил влияние потолка цен на мировые энергорынки и бюджет России
 
ЭкономикаАнтон СилуановВладимир ПутинРоссияМинистерство финансов РФ (Минфин России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала