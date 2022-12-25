https://ria.ru/20221225/byudzhet-1841176430.html

Все обязательства бюджета России будут выполнены, заявил Силуанов

Все обязательства бюджета России будут выполнены, заявил Силуанов - РИА Новости, 25.12.2022

Все обязательства бюджета России будут выполнены, заявил Силуанов

Все обязательства бюджета России будут выполнены, несмотря на любые ценовые ограничения, санкции и колебания цен на мировых рынках, сказал глава Минфина РФ... РИА Новости, 25.12.2022

2022-12-25T10:06

2022-12-25T10:06

2022-12-25T10:06

экономика

антон силуанов

владимир путин

россия

министерство финансов рф (минфин россии)

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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Все обязательства бюджета России будут выполнены, несмотря на любые ценовые ограничения, санкции и колебания цен на мировых рынках, сказал глава Минфина РФ Антон Силуанов в интервью телеканалу Asharq News. "Задача Минфина и задача правительства заключается в том, что несмотря на любые ценовые ограничения, санкционные ограничения, колебания цен на мировых рынках наши все обязательства, которые мы запланировали в бюджете, были выполнены, так это и будет. Поэтому возвращаясь к вашему вопросу, как эти ограничения скажутся (на бюджете - ред.), то никак не скажутся. Наши все обязательства мы выполним", - сказал он, отвечая на вопрос о том, как изменятся поступления в бюджет от введения потолка на цену на российскую нефть. "Мы в последнее время вели всегда достаточно ответственную финансовую политику и старались захеджироваться от ценовых колебаний на сырьевые товары", - добавил он. Как отметил министр, для этого было введено бюджетное правило, которое ограничивает использование нефтегазовых бюджетных доходов на расходы. "Это позволяло проводить взвешенную политику с минимальными дефицитами, а где-то с профицитами, накапливать резервы в Фонде национального благосостояния, которые сегодня помогают нам преодолевать все сложности, с которыми мы сталкиваемся в условиях ограничений", - пояснил он. Силуанов также добавил, что такая политика продолжится и дальше. "Бюджет принят на 3 года. Бюджет принят с учетом бюджетных правил", - заметил он. Кроме того, он добавил, что "наша задача заключается в том, чтобы сделать из бюджета тот инструмент финансовой независимости с одной стороны, а с другой стороны – это инструмент, который финансирует те расходы, те наши плановые обязательства, которые мы предусматриваем на ближайшие 3 года". "Финансовая устойчивость и независимость – это наши принципы нашей деятельности", - отметил он. Президент России Владимир Путин в ноябре подписал закон о новом бюджетном правиле, предполагающий его смягчение на 2023-2024 годы для более высоких расходов бюджета. Документ фиксирует в Бюджетном кодексе объем базовых нефтегазовых доходов, которые могут направляться на расходы, в 2023-2025 годах в абсолютном выражении на уровне 8 триллионов рублей с дальнейшей ежегодной индексацией в размере 4%, начиная с 2026 года.

https://ria.ru/20221225/sanktsii-1841175701.html

https://ria.ru/20221209/potolok-1837541906.html

россия

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2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, антон силуанов, владимир путин, россия, министерство финансов рф (минфин россии)