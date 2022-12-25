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Опубликовано видео, как беспилотник ДНР обратил в бегство украинский отряд - РИА Новости, 25.12.2022
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Опубликовано видео, как беспилотник ДНР обратил в бегство украинский отряд
Опубликовано видео, как беспилотник ДНР обратил в бегство украинский отряд - РИА Новости, 25.12.2022
Опубликовано видео, как беспилотник ДНР обратил в бегство украинский отряд
Оснащенный осколочными гранатами беспилотник 1-й Славянской бригады Народной милиции ДНР обратил в бегство отряд украинских войск под селом Водяное в... РИА Новости, 25.12.2022
2022-12-25T13:16
2022-12-25T15:06
вооруженные силы рф
авдеевка
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 25 дек — РИА Новости. Оснащенный осколочными гранатами беспилотник 1-й Славянской бригады Народной милиции ДНР обратил в бегство отряд украинских войск под селом Водяное в окрестностях города Авдеевка.В распоряжении РИА Новости оказались эксклюзивные кадры работы оператора беспилотника, приписанного к указанному подразделению. При помощи коптера оператор совершает сбросы осколочных гранат на позиции противника, нервы украинских бойцов не выдерживают, и они обращаются в бегство. Однако коптер следует за ними на высоте, с которой не слышно шума его винтов. После очередного точного сброса граната попадает под ноги одному из украинских солдат.Город Авдеевка находится к северу от Донецка, входит в состав Донецко-Макеевской агломерации. С 2014 года город является прифронтовым, в настоящее время подконтролен Украине. В городе расположен коксохимический завод, одно из самых больших в Европе предприятий этой отрасли. Позиции вокруг Авдеевки позволяют обстреливать северные окраины Донецка и Ясиноватой, а также южные окраины Горловки.По сообщениям Минобороны России за 24 декабря, на Южнодонецком направлении в результате ударов армейской авиации и артиллерии по подразделениям 92-й украинской механизированной бригады в районе села Водяное в ДНР уничтожено более 40 солдат противника, а также четыре боевые бронированные машины и шесть автомобилей.
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авдеевка
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Работа беспилотника под селом Водяное в ДНР
Оснащенный гранатами беспилотник обратил в бегство украинский отряд под селом Водяное в ДНР
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РИА Новости
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вооруженные силы рф, авдеевка, донецкая народная республика
Вооруженные силы РФ, Авдеевка, Донецкая Народная Республика
13:16 25.12.2022 (обновлено: 15:06 25.12.2022)
 
Опубликовано видео, как беспилотник ДНР обратил в бегство украинский отряд

Оснащенный гранатами беспилотник ДНР обратил в бегство украинский отряд под селом Водяное

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ДОНЕЦК, 25 дек — РИА Новости. Оснащенный осколочными гранатами беспилотник 1-й Славянской бригады Народной милиции ДНР обратил в бегство отряд украинских войск под селом Водяное в окрестностях города Авдеевка.
В распоряжении РИА Новости оказались эксклюзивные кадры работы оператора беспилотника, приписанного к указанному подразделению. При помощи коптера оператор совершает сбросы осколочных гранат на позиции противника, нервы украинских бойцов не выдерживают, и они обращаются в бегство. Однако коптер следует за ними на высоте, с которой не слышно шума его винтов. После очередного точного сброса граната попадает под ноги одному из украинских солдат.
Город Авдеевка находится к северу от Донецка, входит в состав Донецко-Макеевской агломерации. С 2014 года город является прифронтовым, в настоящее время подконтролен Украине. В городе расположен коксохимический завод, одно из самых больших в Европе предприятий этой отрасли. Позиции вокруг Авдеевки позволяют обстреливать северные окраины Донецка и Ясиноватой, а также южные окраины Горловки.
По сообщениям Минобороны России за 24 декабря, на Южнодонецком направлении в результате ударов армейской авиации и артиллерии по подразделениям 92-й украинской механизированной бригады в районе села Водяное в ДНР уничтожено более 40 солдат противника, а также четыре боевые бронированные машины и шесть автомобилей.
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Вооруженные силы РФАвдеевкаДонецкая Народная Республика
 
 
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