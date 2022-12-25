https://ria.ru/20221225/bayden-1841189391.html

В США обрушились на Байдена из-за одной детали в рождественском послании

В США обрушились на Байдена из-за одной детали в рождественском послании - РИА Новости, 25.12.2022

В США обрушились на Байдена из-за одной детали в рождественском послании

В США президента Джо Байдена раскритиковали за то, что он в своем рождественском послании назвал Иисуса "сыном Божьим", не использовав само имя, сообщил... РИА Новости, 25.12.2022

2022-12-25T11:44

2022-12-25T11:44

2022-12-25T15:38

в мире

джо байден

сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/19/1841190490_926:168:2861:1256_1920x0_80_0_0_6a3f1a30a3d4fba7da637fb488a03a1d.jpg

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. В США президента Джо Байдена раскритиковали за то, что он в своем рождественском послании назвал Иисуса "сыном Божьим", не использовав само имя, сообщил Newsweek."И мы смотрим на небо, на одинокую звезду, сияющую ярче всех остальных, указывающую нам на рождение ребенка — ребенка, которого христиане считают сыном Божьим, чудесным образом оказавшимся теперь здесь, среди нас, на Земле, несущего надежду, любовь, мир и радость всему миру", — процитировало издание слова политика.Президент подвергся критике со стороны представителей религии и консервативных кругов. Так, отец Джеральд Мюррей из архиепархии Нью-Йорка заявил, что опущение имени Иисуса Байденом в ежегодном рождественском обращении к стране "не имеет смысла".Бывший конгрессмен Даг Коллинз также прокомментировал речь Байдена во время выступления на канале Fox News.Артист Кевин Сорбо сказал в эфире Newsmax, что не удивлен тому, как Байден опустил имя Иисуса, указав, что президент верит в аборты и "неправильно следует католическим правилам".Это далеко не первый случай, когда общественность замечает странное поведение американского лидера, которому в этом году исполнится 80 лет. В начале апреля он приписал жене экс-президента США Барака Обамы Мишель должность вице-президента в период, когда он сам работал на этом посту. Кроме того, Байден неоднократно называл вице-президента Камалу Харрис президентом, неправильно произносил фамилию российского лидера Владимира Путина, путал слова "вакцинация" и "эскалация", а также Сирию с Ливией и Ирак с Ираном.

https://ria.ru/20221225/bayden-1841164283.html

https://ria.ru/20221224/obman-1841110308.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, джо байден, сша