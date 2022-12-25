11:44 25.12.2022 (обновлено: 15:38 25.12.2022)
В США обрушились на Байдена из-за одной детали в рождественском послании
Байдена раскритиковали за отсутствие упоминания Иисуса в рождественском послании
© AFP 2022 / Brendan SmialowskiПрезидент США Джо Байден перед тем, как произнести рождественское послание в Белом доме в Вашингтоне
Президент США Джо Байден перед тем, как произнести рождественское послание в Белом доме в Вашингтоне
МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. В США президента Джо Байдена раскритиковали за то, что он в своем рождественском послании назвал Иисуса "сыном Божьим", не использовав само имя, сообщил Newsweek.
"И мы смотрим на небо, на одинокую звезду, сияющую ярче всех остальных, указывающую нам на рождение ребенка — ребенка, которого христиане считают сыном Божьим, чудесным образом оказавшимся теперь здесь, среди нас, на Земле, несущего надежду, любовь, мир и радость всему миру", — процитировало издание слова политика.
Президент подвергся критике со стороны представителей религии и консервативных кругов. Так, отец Джеральд Мюррей из архиепархии Нью-Йорка заявил, что опущение имени Иисуса Байденом в ежегодном рождественском обращении к стране "не имеет смысла".
"Президент Байден постоянно говорит о католичестве и о том, как оно его вдохновляет. Если вы собираетесь почтить рождение Иисуса, вы должны упомянуть его имя. Мне было очень грустно видеть это. Это не то, что следует повторять в будущем", — посетовал священник.
Бывший конгрессмен Даг Коллинз также прокомментировал речь Байдена во время выступления на канале Fox News.
"Слушайте, есть и другие праздники, которые можно отмечать, но Рождество — это рождение Христа. Мы празднуем рождение Христа, который пришел и подарил нам жизнь. Это то, что мы празднуем, и не упомянуть его имя — это просто печально", — заявил он.
Артист Кевин Сорбо сказал в эфире Newsmax, что не удивлен тому, как Байден опустил имя Иисуса, указав, что президент верит в аборты и "неправильно следует католическим правилам".
Это далеко не первый случай, когда общественность замечает странное поведение американского лидера, которому в этом году исполнится 80 лет. В начале апреля он приписал жене экс-президента США Барака Обамы Мишель должность вице-президента в период, когда он сам работал на этом посту. Кроме того, Байден неоднократно называл вице-президента Камалу Харрис президентом, неправильно произносил фамилию российского лидера Владимира Путина, путал слова "вакцинация" и "эскалация", а также Сирию с Ливией и Ирак с Ираном.