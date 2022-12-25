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В США обрушились на Байдена из-за одной детали в рождественском послании - РИА Новости, 25.12.2022
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В США обрушились на Байдена из-за одной детали в рождественском послании
В США обрушились на Байдена из-за одной детали в рождественском послании - РИА Новости, 25.12.2022
В США обрушились на Байдена из-за одной детали в рождественском послании
В США президента Джо Байдена раскритиковали за то, что он в своем рождественском послании назвал Иисуса "сыном Божьим", не использовав само имя, сообщил... РИА Новости, 25.12.2022
2022-12-25T11:44
2022-12-25T15:38
в мире
джо байден
сша
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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. В США президента Джо Байдена раскритиковали за то, что он в своем рождественском послании назвал Иисуса "сыном Божьим", не использовав само имя, сообщил Newsweek."И мы смотрим на небо, на одинокую звезду, сияющую ярче всех остальных, указывающую нам на рождение ребенка — ребенка, которого христиане считают сыном Божьим, чудесным образом оказавшимся теперь здесь, среди нас, на Земле, несущего надежду, любовь, мир и радость всему миру", — процитировало издание слова политика.Президент подвергся критике со стороны представителей религии и консервативных кругов. Так, отец Джеральд Мюррей из архиепархии Нью-Йорка заявил, что опущение имени Иисуса Байденом в ежегодном рождественском обращении к стране "не имеет смысла".Бывший конгрессмен Даг Коллинз также прокомментировал речь Байдена во время выступления на канале Fox News.Артист Кевин Сорбо сказал в эфире Newsmax, что не удивлен тому, как Байден опустил имя Иисуса, указав, что президент верит в аборты и "неправильно следует католическим правилам".Это далеко не первый случай, когда общественность замечает странное поведение американского лидера, которому в этом году исполнится 80 лет. В начале апреля он приписал жене экс-президента США Барака Обамы Мишель должность вице-президента в период, когда он сам работал на этом посту. Кроме того, Байден неоднократно называл вице-президента Камалу Харрис президентом, неправильно произносил фамилию российского лидера Владимира Путина, путал слова "вакцинация" и "эскалация", а также Сирию с Ливией и Ирак с Ираном.
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в мире, джо байден, сша
В мире, Джо Байден, США
11:44 25.12.2022 (обновлено: 15:38 25.12.2022)
 
В США обрушились на Байдена из-за одной детали в рождественском послании

Байдена раскритиковали за отсутствие упоминания Иисуса в рождественском послании

© AFP 2022 / Brendan SmialowskiПрезидент США Джо Байден перед тем, как произнести рождественское послание в Белом доме в Вашингтоне
Президент США Джо Байден перед тем, как произнести рождественское послание в Белом доме в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 25.12.2022
© AFP 2022 / Brendan Smialowski
Президент США Джо Байден перед тем, как произнести рождественское послание в Белом доме в Вашингтоне
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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. В США президента Джо Байдена раскритиковали за то, что он в своем рождественском послании назвал Иисуса "сыном Божьим", не использовав само имя, сообщил Newsweek.
"И мы смотрим на небо, на одинокую звезду, сияющую ярче всех остальных, указывающую нам на рождение ребенка — ребенка, которого христиане считают сыном Божьим, чудесным образом оказавшимся теперь здесь, среди нас, на Земле, несущего надежду, любовь, мир и радость всему миру", — процитировало издание слова политика.
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Президент подвергся критике со стороны представителей религии и консервативных кругов. Так, отец Джеральд Мюррей из архиепархии Нью-Йорка заявил, что опущение имени Иисуса Байденом в ежегодном рождественском обращении к стране "не имеет смысла".

"Президент Байден постоянно говорит о католичестве и о том, как оно его вдохновляет. Если вы собираетесь почтить рождение Иисуса, вы должны упомянуть его имя. Мне было очень грустно видеть это. Это не то, что следует повторять в будущем", — посетовал священник.

Бывший конгрессмен Даг Коллинз также прокомментировал речь Байдена во время выступления на канале Fox News.

"Слушайте, есть и другие праздники, которые можно отмечать, но Рождество — это рождение Христа. Мы празднуем рождение Христа, который пришел и подарил нам жизнь. Это то, что мы празднуем, и не упомянуть его имя — это просто печально", — заявил он.

Артист Кевин Сорбо сказал в эфире Newsmax, что не удивлен тому, как Байден опустил имя Иисуса, указав, что президент верит в аборты и "неправильно следует католическим правилам".
Это далеко не первый случай, когда общественность замечает странное поведение американского лидера, которому в этом году исполнится 80 лет. В начале апреля он приписал жене экс-президента США Барака Обамы Мишель должность вице-президента в период, когда он сам работал на этом посту. Кроме того, Байден неоднократно называл вице-президента Камалу Харрис президентом, неправильно произносил фамилию российского лидера Владимира Путина, путал слова "вакцинация" и "эскалация", а также Сирию с Ливией и Ирак с Ираном.
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