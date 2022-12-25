https://ria.ru/20221225/bashkiriya-1841159300.html

В Башкирии из-за пожара в жилом доме погибли два человека

В Башкирии из-за пожара в жилом доме погибли два человека - РИА Новости, 25.12.2022

В Башкирии из-за пожара в жилом доме погибли два человека

Пожар произошел в селе Еремеево в Башкирии, два человека погибли, сообщает ГУ МЧС по региону. РИА Новости, 25.12.2022

2022-12-25T01:37

2022-12-25T01:37

2022-12-25T01:40

россия

чишминский район

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

республика башкортостан

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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Пожар произошел в селе Еремеево в Башкирии, два человека погибли, сообщает ГУ МЧС по региону. Жилой кирпичный дом размером 7х8 метров, а также гараж 3х5 метров к приезду спасателей горели по всей площади, сообщает МЧС. В 22.27 пожар локализовали на площади 72 квадратных метра. "В ходе тушения пожара обнаружены фрагменты тел двух человек", - говорится в сообщении. К тушению пожара привлекались 28 человек и 8 единиц техники. Причина пожара устанавливается.

https://radiosputnik.ria.ru/20221118/pozhar-1832381247.html

россия

чишминский район

республика башкортостан

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россия, чишминский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), республика башкортостан