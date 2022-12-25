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В Башкирии из-за пожара в жилом доме погибли два человека - РИА Новости, 25.12.2022
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В Башкирии из-за пожара в жилом доме погибли два человека
В Башкирии из-за пожара в жилом доме погибли два человека - РИА Новости, 25.12.2022
В Башкирии из-за пожара в жилом доме погибли два человека
Пожар произошел в селе Еремеево в Башкирии, два человека погибли, сообщает ГУ МЧС по региону. РИА Новости, 25.12.2022
2022-12-25T01:37
2022-12-25T01:40
россия
чишминский район
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
республика башкортостан
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Пожар произошел в селе Еремеево в Башкирии, два человека погибли, сообщает ГУ МЧС по региону. Жилой кирпичный дом размером 7х8 метров, а также гараж 3х5 метров к приезду спасателей горели по всей площади, сообщает МЧС. В 22.27 пожар локализовали на площади 72 квадратных метра. "В ходе тушения пожара обнаружены фрагменты тел двух человек", - говорится в сообщении. К тушению пожара привлекались 28 человек и 8 единиц техники. Причина пожара устанавливается.
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россия
чишминский район
республика башкортостан
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россия, чишминский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), республика башкортостан
Россия, Чишминский район, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Республика Башкортостан
01:37 25.12.2022 (обновлено: 01:40 25.12.2022)
 
В Башкирии из-за пожара в жилом доме погибли два человека

МЧС: произошел пожар в Чишминском районе села Еремеево, два человека погибли

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в медиабанкСотрудник пожарной службы
Сотрудник пожарной службы - РИА Новости, 1920, 25.12.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Сотрудник пожарной службы . Архивное фото
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Пожар произошел в селе Еремеево в Башкирии, два человека погибли, сообщает ГУ МЧС по региону.
"Погибло два человека при пожаре в Чишминском районе. 24 декабря в 21.52 в главное управление МЧС России по Республике Башкортостан поступило сообщение, что произошёл пожар по улице Шоссейная в населенном пункте Еремеево", - сообщается в телеграм-канале ведомства.
Жилой кирпичный дом размером 7х8 метров, а также гараж 3х5 метров к приезду спасателей горели по всей площади, сообщает МЧС. В 22.27 пожар локализовали на площади 72 квадратных метра.
"В ходе тушения пожара обнаружены фрагменты тел двух человек", - говорится в сообщении.
К тушению пожара привлекались 28 человек и 8 единиц техники. Причина пожара устанавливается.
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18 ноября, 08:25В России
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РоссияЧишминский районМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Республика Башкортостан
 
 
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