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Число погибших при падении автобуса в реку в Испании выросло до четырех
Число погибших при падении автобуса в реку в Испании выросло до четырех - РИА Новости, 25.12.2022
Число погибших при падении автобуса в реку в Испании выросло до четырех
Число погибших в результате падения автобуса в реку Лерес в Испании возросло до четырех, сообщает местная служба спасения. РИА Новости, 25.12.2022
2022-12-25T16:43
2022-12-25T16:43
2022-12-25T16:43
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испания
галисия
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Число погибших в результате падения автобуса в реку Лерес в Испании возросло до четырех, сообщает местная служба спасения. Автобус упал в реку Лерес в испанской провинции Понтеведра (автономное сообщество Галисия) в субботу вечером. Сообщалось, что два человека погибли, трое числятся пропавшими без вести, еще двоих удалось спасти. На месте начали работать спасатели. "Мы подтверждаем гибель четырех человек, еще два человека пострадали", - говорится в публикации службы спасения в Twitter. Испанская газета País со ссылкой на водителя автобуса - одного из двух выживших в ДТП на настоящий момент - сообщает, что во время аварии в салоне автомобиля помимо него находились восемь пассажиров - таким образом, пропавшими без вести остаются еще три человека. Как отмечается, водитель сдал тест на алкоголь и наркотики, результаты оказались отрицательными. País уточняет, что автобус упал в реку с моста высотой 75 метров. По данным издания, спасатели продолжают работу на месте происшествия, однако из-за разлива реки Лерес проведение поисков пропавших без вести пассажиров значительно затруднено.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, испания, галисия
Число погибших при падении автобуса в реку в Испании выросло до четырех
Число погибших при падении автобуса в реку Лерес в Испании выросло до четырех
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Число погибших в результате падения автобуса в реку Лерес в Испании возросло до четырех, сообщает местная служба спасения.
Автобус упал в реку Лерес в испанской провинции Понтеведра (автономное сообщество Галисия
) в субботу вечером. Сообщалось, что два человека погибли, трое числятся пропавшими без вести, еще двоих удалось спасти. На месте начали работать спасатели.
"Мы подтверждаем гибель четырех человек, еще два человека пострадали", - говорится в публикации службы спасения в Twitter.
Испанская газета País со ссылкой на водителя автобуса - одного из двух выживших в ДТП на настоящий момент - сообщает, что во время аварии в салоне автомобиля помимо него находились восемь пассажиров - таким образом, пропавшими без вести остаются еще три человека. Как отмечается, водитель сдал тест на алкоголь и наркотики, результаты оказались отрицательными.
País уточняет, что автобус упал в реку с моста высотой 75 метров.
По данным издания, спасатели продолжают работу на месте происшествия, однако из-за разлива реки Лерес проведение поисков пропавших без вести пассажиров значительно затруднено.