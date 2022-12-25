Рейтинг@Mail.ru
Число погибших при падении автобуса в реку в Испании выросло до четырех - РИА Новости, 25.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221225/avtobus-1841222259.html
Число погибших при падении автобуса в реку в Испании выросло до четырех
Число погибших при падении автобуса в реку в Испании выросло до четырех - РИА Новости, 25.12.2022
Число погибших при падении автобуса в реку в Испании выросло до четырех
Число погибших в результате падения автобуса в реку Лерес в Испании возросло до четырех, сообщает местная служба спасения. РИА Новости, 25.12.2022
2022-12-25T16:43
2022-12-25T16:43
в мире
испания
галисия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/19/1841189173_0:126:990:683_1920x0_80_0_0_6d011c55e346ababc17f439178e3e210.jpg
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Число погибших в результате падения автобуса в реку Лерес в Испании возросло до четырех, сообщает местная служба спасения. Автобус упал в реку Лерес в испанской провинции Понтеведра (автономное сообщество Галисия) в субботу вечером. Сообщалось, что два человека погибли, трое числятся пропавшими без вести, еще двоих удалось спасти. На месте начали работать спасатели. "Мы подтверждаем гибель четырех человек, еще два человека пострадали", - говорится в публикации службы спасения в Twitter. Испанская газета País со ссылкой на водителя автобуса - одного из двух выживших в ДТП на настоящий момент - сообщает, что во время аварии в салоне автомобиля помимо него находились восемь пассажиров - таким образом, пропавшими без вести остаются еще три человека. Как отмечается, водитель сдал тест на алкоголь и наркотики, результаты оказались отрицательными. País уточняет, что автобус упал в реку с моста высотой 75 метров. По данным издания, спасатели продолжают работу на месте происшествия, однако из-за разлива реки Лерес проведение поисков пропавших без вести пассажиров значительно затруднено.
https://ria.ru/20221225/dtp-1841190728.html
испания
галисия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/19/1841189173_0:0:989:742_1920x0_80_0_0_46176a8a1bcfa68b1e265c1b01176384.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, испания, галисия
В мире, Испания, Галисия
16:43 25.12.2022
 
Число погибших при падении автобуса в реку в Испании выросло до четырех

Число погибших при падении автобуса в реку Лерес в Испании выросло до четырех

© Фото : Guardia CivilНа месте падения автобуса в реку Лерес в Испании
На месте падения автобуса в реку Лерес в Испании - РИА Новости, 1920, 25.12.2022
© Фото : Guardia Civil
На месте падения автобуса в реку Лерес в Испании
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Число погибших в результате падения автобуса в реку Лерес в Испании возросло до четырех, сообщает местная служба спасения.
Автобус упал в реку Лерес в испанской провинции Понтеведра (автономное сообщество Галисия) в субботу вечером. Сообщалось, что два человека погибли, трое числятся пропавшими без вести, еще двоих удалось спасти. На месте начали работать спасатели.
"Мы подтверждаем гибель четырех человек, еще два человека пострадали", - говорится в публикации службы спасения в Twitter.
Испанская газета País со ссылкой на водителя автобуса - одного из двух выживших в ДТП на настоящий момент - сообщает, что во время аварии в салоне автомобиля помимо него находились восемь пассажиров - таким образом, пропавшими без вести остаются еще три человека. Как отмечается, водитель сдал тест на алкоголь и наркотики, результаты оказались отрицательными.
País уточняет, что автобус упал в реку с моста высотой 75 метров.
По данным издания, спасатели продолжают работу на месте происшествия, однако из-за разлива реки Лерес проведение поисков пропавших без вести пассажиров значительно затруднено.
ДТП с участем грузового и легкового автомобилей на шоссе Энтузиастов в Москве - РИА Новости, 1920, 25.12.2022
11:56
В ДТП на востоке Москвы пострадали два человека
 
В миреИспанияГалисия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала