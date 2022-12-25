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Число погибших при падении автобуса в реку в Испании выросло до четырех

Число погибших при падении автобуса в реку в Испании выросло до четырех - РИА Новости, 25.12.2022

Число погибших при падении автобуса в реку в Испании выросло до четырех

Число погибших в результате падения автобуса в реку Лерес в Испании возросло до четырех, сообщает местная служба спасения. РИА Новости, 25.12.2022

2022-12-25T16:43

2022-12-25T16:43

2022-12-25T16:43

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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Число погибших в результате падения автобуса в реку Лерес в Испании возросло до четырех, сообщает местная служба спасения. Автобус упал в реку Лерес в испанской провинции Понтеведра (автономное сообщество Галисия) в субботу вечером. Сообщалось, что два человека погибли, трое числятся пропавшими без вести, еще двоих удалось спасти. На месте начали работать спасатели. "Мы подтверждаем гибель четырех человек, еще два человека пострадали", - говорится в публикации службы спасения в Twitter. Испанская газета País со ссылкой на водителя автобуса - одного из двух выживших в ДТП на настоящий момент - сообщает, что во время аварии в салоне автомобиля помимо него находились восемь пассажиров - таким образом, пропавшими без вести остаются еще три человека. Как отмечается, водитель сдал тест на алкоголь и наркотики, результаты оказались отрицательными. País уточняет, что автобус упал в реку с моста высотой 75 метров. По данным издания, спасатели продолжают работу на месте происшествия, однако из-за разлива реки Лерес проведение поисков пропавших без вести пассажиров значительно затруднено.

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Варвара Скокшина

в мире, испания, галисия