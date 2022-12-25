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Дипмиссия проверяет информацию о россиянах среди пострадавших в Австрии - РИА Новости, 25.12.2022
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Дипмиссия проверяет информацию о россиянах среди пострадавших в Австрии
Дипмиссия проверяет информацию о россиянах среди пострадавших в Австрии - РИА Новости, 25.12.2022
Дипмиссия проверяет информацию о россиянах среди пострадавших в Австрии
Посольство РФ в Австрии проверяет, есть ли среди пострадавших от схода лавины в федеральной земле Форарльберг россияне, говорится в заявлении дипмиссии в... РИА Новости, 25.12.2022
2022-12-25T22:52
2022-12-25T22:52
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ВЕНА, 25 дек - РИА Новости. Посольство РФ в Австрии проверяет, есть ли среди пострадавших от схода лавины в федеральной земле Форарльберг россияне, говорится в заявлении дипмиссии в воскресенье. На горнолыжном курорте Лех/Цюрс в Австрии, в федеральной земле Форарльберг идут поиски предположительно 10 человек, попавших под лавину, сообщила ранее газета Kronen Zeitung. Лавина сошла в воскресенье во второй половине дня. Один человек найден, он ранен. Поиски продолжаются при помощи прожекторов, в спасательной акции участвуют около 100 человек, специально обученные собаки, а также вертолеты - только из соседнего Тироля задействованы три машины, пишет газета. "Находимся в тесном контакте с местными властями, проверяем нахождение среди пострадавших граждан Российской Федерации. Призываем соблюдать правила безопасности и ни в коем случае не покидать отведенные для катания трассы", - говорится в заявлении российского посольства.
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в мире, австрия, россия, происшествия
В мире, Австрия, Россия, Происшествия
22:52 25.12.2022
 
Дипмиссия проверяет информацию о россиянах среди пострадавших в Австрии

Посольство в Австрии проверяет информацию о россиянах среди пострадавших от схода лавины

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкПосольство России в Вене, Австрия
Посольство России в Вене, Австрия - РИА Новости, 1920, 25.12.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Посольство России в Вене, Австрия. Архивное фото
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ВЕНА, 25 дек - РИА Новости. Посольство РФ в Австрии проверяет, есть ли среди пострадавших от схода лавины в федеральной земле Форарльберг россияне, говорится в заявлении дипмиссии в воскресенье.
На горнолыжном курорте Лех/Цюрс в Австрии, в федеральной земле Форарльберг идут поиски предположительно 10 человек, попавших под лавину, сообщила ранее газета Kronen Zeitung. Лавина сошла в воскресенье во второй половине дня. Один человек найден, он ранен. Поиски продолжаются при помощи прожекторов, в спасательной акции участвуют около 100 человек, специально обученные собаки, а также вертолеты - только из соседнего Тироля задействованы три машины, пишет газета.
"Находимся в тесном контакте с местными властями, проверяем нахождение среди пострадавших граждан Российской Федерации. Призываем соблюдать правила безопасности и ни в коем случае не покидать отведенные для катания трассы", - говорится в заявлении российского посольства.
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