https://ria.ru/20221225/avstriya-1841256164.html

Дипмиссия проверяет информацию о россиянах среди пострадавших в Австрии

Дипмиссия проверяет информацию о россиянах среди пострадавших в Австрии - РИА Новости, 25.12.2022

Дипмиссия проверяет информацию о россиянах среди пострадавших в Австрии

Посольство РФ в Австрии проверяет, есть ли среди пострадавших от схода лавины в федеральной земле Форарльберг россияне, говорится в заявлении дипмиссии в... РИА Новости, 25.12.2022

2022-12-25T22:52

2022-12-25T22:52

2022-12-25T22:52

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ВЕНА, 25 дек - РИА Новости. Посольство РФ в Австрии проверяет, есть ли среди пострадавших от схода лавины в федеральной земле Форарльберг россияне, говорится в заявлении дипмиссии в воскресенье. На горнолыжном курорте Лех/Цюрс в Австрии, в федеральной земле Форарльберг идут поиски предположительно 10 человек, попавших под лавину, сообщила ранее газета Kronen Zeitung. Лавина сошла в воскресенье во второй половине дня. Один человек найден, он ранен. Поиски продолжаются при помощи прожекторов, в спасательной акции участвуют около 100 человек, специально обученные собаки, а также вертолеты - только из соседнего Тироля задействованы три машины, пишет газета. "Находимся в тесном контакте с местными властями, проверяем нахождение среди пострадавших граждан Российской Федерации. Призываем соблюдать правила безопасности и ни в коем случае не покидать отведенные для катания трассы", - говорится в заявлении российского посольства.

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