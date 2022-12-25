https://ria.ru/20221225/ataki-1841203326.html

Российские войска отразили атаки противника на Южно-Донецком направлении

Российские войска отразили атаки противника на Южно-Донецком направлении - РИА Новости, 25.12.2022

Российские войска отразили атаки противника на Южно-Донецком направлении

ВС РФ на Южно-Донецком направлении отразили украинские контратаки в направлении Павловки и Владимировки в ДНР, противник потерял более 50-ти военнослужащих и... РИА Новости, 25.12.2022

2022-12-25T13:24

2022-12-25T13:24

2022-12-25T13:38

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы украины

донецкая народная республика

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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. ВС РФ на Южно-Донецком направлении отразили украинские контратаки в направлении Павловки и Владимировки в ДНР, противник потерял более 50-ти военнослужащих и четыре единицы техники, сообщили в воскресенье в Минобороны России."На Южно-Донецком направлении огнем артиллерии нанесено поражение двум ротным тактическим группам 72-й механизированной и 68-й пехотно-егерской бригад ВСУ, пытавшимся контратаковать позиции российских войск в направлении населенных пунктов Павловка и Владимировка Донецкой народной республики. Безвозвратные потери противника на данном направлении за сутки составили более 50-ти украинских военнослужащих. Уничтожен один танк и три боевые бронированные машины", - сообщили в Минобороны.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, донецкая народная республика